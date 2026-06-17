Convocados do Palmeiras têm estreias discretas na Copa e brilho isolado Mauricio foi o principal destaque entre os jogadores alviverdes e marcou em sua estreia em Mundiais

Os jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo tiveram participações discretas em suas primeiras partidas pelas seleções, sem maior protagonismo, à exceção de um caso pontual. Entre os sete selecionados, Jhon Arias ainda não estreou pela Colômbia, que enfrenta o Uzbequistão na noite desta quarta-feira.

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Pelo Paraguai, Gustavo Gómez foi titular e atuou durante os 90 minutos da derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos. Já Ramón Sosa e Mauricio começaram no banco de reservas e foram acionados por Gustavo Alfaro ao longo da partida.

Principal destaque do Palmeiras até aqui na Copa do Mundo, Mauricio entrou no segundo tempo e marcou o único gol de um jogador do clube na competição, além de alcançar o 11º gol alviverde na história dos Mundiais. Sosa, por sua vez, esteve em campo por cerca de 15 minutos, sem grande participação.

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O lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez permaneceram os 90 minutos no banco de reservas no empate entre Uruguai e Arábia Saudita, por 1 a 1, na última segunda-feira. Havia expectativa de que Piquerez voltasse a atuar após se recuperar de lesão no tornozelo, mas o técnico Marcelo Bielsa optou por não utilizar o defensor, mesmo após a equipe sair em desvantagem no placar.

Por fim, Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, acompanhou do banco de reservas a vitória da Argentina sobre a Argélia, por 3 a 0, na estreia da atual campeã do mundo. Os três gols foram marcados por Lionel Messi, que chegou a 16 em Copas do Mundo e se igualou ao alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio.

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Flaco López, atacante do Palmeiras, não entrou em campo durante vitória da Argentina sobre a Argélia, pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arquivo pessoal / Flaco López)

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