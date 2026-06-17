logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17/6)

Inglaterra, Croácia, Portugal são os destaques do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

A Copa do Mundo segue nesta quarta-feira (17) com mais cinco partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é o confronto entre Inglaterra e Croácia, que coloca frente a frente duas seleções acostumadas a protagonizar campanhas relevantes em Mundiais. Portugal, Colômbia, Gana, Panamá, RD Congo, Uzbequistão, Áustria e Jordânia também entram em campo.

continua após a publicidade
  • Vitória x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações

    Atlético Mineiro
    Há 2 semanas
  • Gabi Guimarães é capitã da Seleção

    Gabi Guimarães fica fora da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

    Vôlei
    Há 2 semanas
  • Holanda x Argélia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)

    Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional

    Onde Assistir
    Há 2 semanas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Além da estreia da Inglaterra, a rodada reserva partidas importantes para a disputa das primeiras posições dos grupos. Portugal busca confirmar o favoritismo diante da RD Congo, enquanto a Colômbia tenta largar com vitória contra o Uzbequistão. O dia ainda conta com o duelo entre Gana e Panamá, que pode ser decisivo na luta por uma vaga no mata-mata.

    continua após a publicidade

    Confira os jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (17), com horários e onde assistir ao vivo:

    14h – Portugal x RD Congo – CazéTV
    17h – Inglaterra x Croácia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    20h – Gana x Panamá – CazéTV
    23h – Uzbequistão x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv

    Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    cristiano ronaldo portugal
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (17/06/2026)Há 56 minutos
    Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
    VôleiBrasil x França pela Liga das Nações: confira horário e onde assistirHá 2 horas
    Onde AssistirUzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 10 horas
    Onde AssistirGana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 10 horas
    Inglaterra e Croácia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirInglaterra x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 12 horas
    Portugal e RD Congo se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirPortugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 13 horas

    Mais LANCE!

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6)
    Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)
    João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madri contra o anfitrião Rafael Jodar
    João Fonseca estreia no ATP de Halle: veja horário e onde assistir
    Áustria e Jordânia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
    Áustria x Jordânia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Argentina e Argélia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo (Foto: Arte Lance!)
    Argentina x Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Iraque x Noruega: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    França x Senegal: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Londrina x Avaí: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
    Criciúma x Ceará: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
    Fortaleza x América-MG: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
    Jogo do Brasil na sexta-feira: qual é o adversário, horário e onde vai passar
    O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste segunda-feira (15/6)
    Jeremy Doku em ação pela Bélgica contra o Cazaquistão, pelas Eliminatórias da Europa
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (15/06/2026)