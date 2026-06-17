Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17/6) Inglaterra, Croácia, Portugal são os destaques do dia

A Copa do Mundo segue nesta quarta-feira (17) com mais cinco partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é o confronto entre Inglaterra e Croácia, que coloca frente a frente duas seleções acostumadas a protagonizar campanhas relevantes em Mundiais. Portugal, Colômbia, Gana, Panamá, RD Congo, Uzbequistão, Áustria e Jordânia também entram em campo.

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Além da estreia da Inglaterra, a rodada reserva partidas importantes para a disputa das primeiras posições dos grupos. Portugal busca confirmar o favoritismo diante da RD Congo, enquanto a Colômbia tenta largar com vitória contra o Uzbequistão. O dia ainda conta com o duelo entre Gana e Panamá, que pode ser decisivo na luta por uma vaga no mata-mata.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta quarta-feira (17), com horários e onde assistir ao vivo:

14h – Portugal x RD Congo – CazéTV

17h – Inglaterra x Croácia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Gana x Panamá – CazéTV

23h – Uzbequistão x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv

Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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