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Por que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não são casados?

Astro português entra em campo na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 08:40
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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez (Foto: MICHAEL BUHOLZER/AFP)
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez (Foto: MICHAEL BUHOLZER/AFP)

A vida de um super astro não é fácil, e o craque português Cristiano Ronaldo não foge à regra. O sucesso envolve, além dos benefícios, a exposição de sua vida pessoal quase involuntariamente. O casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez está junto, de forma assumida, desde o fim de 2016. A primeira aparição pública de ambos em um evento foi no prêmio "The Best", da Fifa, em 2017.

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    • O duradouro relacionamento do casal levanta um questionamento aos fãs. Afinal, por que Cristiano Ronaldo e Georgina não são casados oficialmente? Bom, a situação está para mudar. Em agosto de 2025, o craque português pediu a, agora noiva, em casamento.

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    Depois de nove anos de relacionamento, Cristiano Ronaldo e Georgina enfim vão casar e encerrar, por tabela, os questionamentos sobre o status do relacionamento. Georgina publicou, em suas redes sociais, uma foto com um anel de diamantes em seu dedo anelar esquerdo, sobre a mão de Cristiano, celebrando o pedido formalizado pelo jogador.

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    A ideia é que o casamento aconteça ainda em 2026, mais precisamente depois da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

    - Planejamos para depois da Copa do Mundo, com o troféu - revelou Cristiano Ronaldo, em entrevista ao podcast Uncensored.

    Cristiano Ronaldo e Georgina
    Cristiano Ronaldo é noivo da modelo Georgina Rodríguez (Foto: Reprodução/Instagram)

    🌌 A trajetória de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

    Ronaldo e Georgina se conheceram em 2016, quando se encontraram em uma loja da Gucci, onde a moça trabalhava como assistente de vendas. Dias depois, marcaram um jantar e assumiram o relacionamento em novembro do mesmo ano.

    O casal deu vida a duas filhas biológicas: Alana Martina, de 7 anos, e Bella Esmeralda, de 3. O português também tem três filhos de relações anteriores, os quais Rodríguez considera também como filhos: Cristiano Jr, Eva Maria e Mateo. Em 2022, a agora influenciadora também esperava o menino Ángel, gêmeo de Bella, mas o perdeu no parto, em caso que gerou comoção mundial.

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    Em documentário, Georgina definiu o caso como "a situação mais complicada" de sua vida. Em depoimento, Cristiano Ronaldo, ao falar sobre o casório, disse que não tinha pressa para formalizar o relacionamento. Agora, os pombinhos casarão depois da Copa do Mundo de 2026.

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