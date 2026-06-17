Goleada da Argentina contra Argélia acaba com jejum sul-americano Jogo terminou em 3 a 0 com show de Lionel Messi

A Argentina venceu a Argélia por 3 a 0 na segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. A partida foi disputada em Kansas City, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (17). Lionel Messi marcou os três gols do confronto. O resultado colocou os argentinos na liderança da chave ao lado da Áustria.

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Argentina quebra sequência negativa de sul-americanos na Copa diante da Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Jejum e recorde quebrado em Argentina x Argélia

O triunfo encerrou o jejum de vitórias das equipes sul-americanas no torneio. O Brasil ainda busca seu primeiro triunfo na competição. A diferença entre as equipes ficou evidente pela atuação do camisa 10 argentino, que foi responsável por anotar um hat-trick na partida.

A parte sul-americana do continente sofreu na estreia, apenas Colômbia e Argentina venceram seus duelos. Brasil e Uruguai empataram com seus respectivos adversários, enquanto Equador e Paraguai sofreram derrota na partida de abertura da Copa do Mundo.

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Com os três gols marcados, Lionel Messi entrou para a história da Copa do Mundo, sendo o jogador com mais gols na história do torneio, igualando-se ao alemão Klose. Além também, de ter se tornado o jogador com mais partidas disputadas e ter sido o primeiro homem a disputar seis edições da competição.

Classificação do Grupo J e próximos confrontos

Argentina e Áustria dividem a liderança da tabela do Grupo J, a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1, enquanto a Espanha empatou com Cabo Verde em sua estreia e Argélia segue sendo lanterna.

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Na próxima rodada, a Argentina enfrenta a Jordânia. Os argentinos buscam confirmar a classificação antecipada para a fase eliminatória, enquanto a Argélia enfrenta a Áustria. A equipe argelina precisa pontuar para seguir viva na disputa por uma vaga.

Jordânia e Argélia devem travar uma disputa direta por uma vaga na próxima fase. A classificação pode ocorrer como segunda ou terceira colocada. Cada resultado pode ser decisivo em um grupo que começou equilibrado. Argentina é a grande favorita à liderança.

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