Argentina reencontra Honduras após duelo antes do título da Copa; relembre confrontos

Rivais no fim de semana, Argentina e Honduras já se enfrentaram em três ocasiões na história, e a Albiceleste venceu todos os confrontos. Neste sábado (6), Lionel Scaloni utiliza o amistoso como uma preparação para a Copa do Mundo em busca do tetracampeonato.

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No entanto, a Argentina tem o sinal de alerta ligado por conta dos diversos desfalques da equipe para o jogo contra Honduras. Scaloni não contará com Lionel Messi, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz, Cuti Romero, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel.

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Uma curiosidade é que Argentina e Honduras se enfrentaram em setembro de 2022, que foi dois meses antes do início da Copa do Mundo vencida pela Albiceleste. O Lance! relembra os confrontos entre os sul-americanos diante de seu "amuleto da sorte" antes do Catar.

Relembre os duelos entre Argentina e Honduras

Em 2003, a Argentina viajou até Honduras para um amistoso no Estádio Olímpico Metropolitano do país da América Central. Os mandantes surpreenderam no início com Saúl Martínez abrindo o placar aos sete minutos. Mas a Albiceleste reagiu e empatou com Diego Milito escorando um cruzamento de Lucho González para o fundo das redes aos 15 minutos. No segundo tempo, o garçom do primeiro gol argentino e Mariano González deram a vitória para os visitantes por 3 a 1.

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Em 2016, Argentina e Honduras voltaram a se encontrar, mas dessa vez na América do Sul, no Estádio Bicentenário, em San Juan. Com alguns remanescentes da atual seleção de Scaloni, como Messi e Otamendi, a Albiceleste derrotou a adversária por 1 a 0 com um golaço de Gonzalo Higuaín na etapa inicial.

Higuaín comemora gol marcado pela Argentina sobre Honduras em 2016 (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

E assim como em 2026, Argentina e Honduras se enfrentaram em setembro de 2022 às vésperas da Copa do Mundo do Catar. Já sob comando de Lionel Scaloni, a Albiceleste derrotou a rival por 3 a 0 com gols de Lautaro Martínez e Messi (2). Foi um confronto de domínio e imposição da seleção que viria a ser campeã mundial em dezembro daquele mesmo ano.

Lionel Scaloni deve realizar testes em meio aos desfalques

Por conta dos desfalques da grande quantidade de desfalques, Lionel Scaloni deve fazer alguns testes de olho na Copa do Mundo. Atacante do Palmeiras, Flaco López deve ganhar espaço na equipe titular ao lado de Lautaro Martínez.

Além disso, Scaloni deve optar por jogar com quatro meio-campistas com a entrada de Thiago Almada, embora o jogador do Atlético de Madrid também consiga preencher mais o lado esquerdo do campo. Lisandro Martínez também ganha uma vaga no centro da defesa para chegar na Copa do Mundo com ritmo.

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