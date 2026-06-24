Real Madrid lidera, com surpresa na cola: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
Premier League domina entre as ligas
Ao fim da segunda rodada da Copa do Mundo, o Real Madrid é o clube com mais gols no torneio, seguido de perto pelo Crystal Palace. O gigante espanhol já balançou as redes sete vezes, com os astros Vini Jr (2), Mbappé (4) e Bellingham (1). Já o PSG detém a marca de time com mais atletas diferentes na artilharia: Barcola, Mbaye, João Neves, Dembelé e Nuno Mendes.
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Os únicos representantes brasileiros na lista até o momento são o Palmeiras, que foi às redes com o brasileiro naturalizado paraguaio Mauricio, e o Fluminense, que foi bem representado pelo uruguaio Agustín Canobbio.
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Confira a lista completa:
|Time
|Gols
|Artilheiros
Real Madrid (Espanha)
7
Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França) e Jude Bellingham (Inglaterra)
Crystal Palace (Inglaterra)
6
Daichi Kamada (Japão), Daniel Muñoz (Colômbia) e Ismaïla
Inter Miami (EUA)
5
Lionel Messi (Argentina)
PSG (França)
5
Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), João Neves (Portugal), Ousmane
Liverpool (Inglaterra)
5
Virgil van Dijk (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Cody Gakpo (Holanda) e Mohamed Salah (Egito)
Bayern (Alemanha)
4
Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra)
Manchester City (Inglaterra)
4
Erling Haaland (Noruega)
Stuttgart (Alemanha)
3
Deniz Undav (Alemanha)
Al-Nassr (Arábia Saudita)
3
Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita) e Cristiano Ronaldo (Portugal)
Feyenoord (Holanda)
3
In-beom Hwang (Coreia do Sul) e Ayase Ueda (Japão)
Arsenal (Inglaterra)
3
Kai Havertz (Alemanha) e Viktor Gyökeres (Suécia)
Man United (Inglaterra)
3
Amad Diallo (Costa do Marfim) e Matheus Cunha (Brasil)
Sunderland (Inglaterra)
3
Granit Xhaka (Suíça) e Brian
Juventus (Itália)
3
Jonathan David (Canadá)
Dortmund (Alemanha)
2
Felix Nmecha (Alemanha) e Nico Schlotterbeck (Alemanha)
Freiburg (Alemanha)
2
Johan Manzambi (Suíça)
Al Ahly (Egito)
2
Emam Ashour (Egito) e Trezeguet (Egito)
Motherwell FC (Escócia)
2
Elijah Just (Nova Zelândia)
Barcelona (Espanha)
2
Marcus Rashford (Inglaterra) e Lamine Yamal (Espanha)
Real Sociedad (Espanha)
2
Mikel Oyarzabal (Espanha)
Monaco (França)
2
Folarin Balogun (EUA)
PSV (Holanda)
2
Ismael Saibari (Marrocos)
Brighton (Inglaterra)
2
Yasin Ayari (Suécia)
Newcastle (Inglaterra)
2
Yoane Wissa (RD Congo) e Anthony Elanga (Suécia)
Southampton (Inglaterra)
2
Cyle Larin (Canadá)
West Ham (Inglaterra)
2
Crysencio Summerville (Holanda)
Sporting (Portugal)
2
Maxi Araújo (Uruguai)
Sundowns (África do Sul)
1
Teboho Mokoena (África do Sul)
Frankfurt (Alemanha)
1
Nathaniel Brown (Alemanha)
M'gladbach (Alemanha)
1
Giovanni Reyna (EUA)
St. Pauli (Alemanha)
1
Connor Metcalfe (Austrália)
Werder Bremen (Alemanha)
1
Romano Schmid (Áustria)
Wolfsburg (Alemanha)
1
Mattias Svanberg (Suécia)
Al-Ahli (Arábia Saudita)
1
Franck Kessié (Costa do Marfim)
Al-Qadsiah (Arábia Saudita)
1
Julián Quiñones (México)
Rosario Central (Argentina)
1
Jáminton Campaz (Colômbia)
Anderlecht (Bélgica)
1
Nathan-Dylan Saliba (Canadá)
KRC Genk (Bélgica)
1
Junya Ito (Japão)
Fluminense (Brasil)
1
Agustín Canobbio (Uruguai)
Palmeiras (Brasil)
1
Mauricio (Paraguai)
Al-Sailiya SC (Catar)
1
Ali Olwan (Jordânia)
Qatar SC (Catar)
1
Nizar Al-Rashdan (Jordânia)
Nordsjaelland (Dinamarca)
1
Caleb Yirenkyi (Gana)
Pyramids FC (Egito)
1
Mostafa Ziko (Egito)
NK Maribor (Eslovênia)
1
Omar Rekik (Tunísia)
Osasuna (Espanha)
1
Ante Budimir (Croácia)
Sevilla (Espanha)
1
Rubén Vargas (Suíça)
Villarreal (Espanha)
1
Alex Freeman (EUA)
Atlanta (EUA)
1
Matías Galarza (Paraguai)
Dallas (EUA)
1
Petar Musa (Croácia)
Portland (EUA)
1
Finn Surman (Nova Zelândia)
Marseille (França)
1
Amine Gouiri (Argélia)
Reims (França)
1
Keito Nakamura (Japão)
Rennes (França)
1
Breel Embolo (Suíça)
ETO FC (Hungria)
1
Nadhir Benbouali (Argélia)
Aston Villa (Inglaterra)
1
John McGinn (Escócia)
Fulham (Inglaterra)
1
Raúl Jiménez (México)
Swansea (Inglaterra)
1
Cameron Burgess (EUA)
Watford (Inglaterra)
1
Nestory Irankunda (Austrália)
Wolves (Inglaterra)
1
Ladislav Krejčí (Tchéquia)
Foolad (Irã)
1
Ramin Rezaeian (Irã)
Al-Karma (Iraque)
1
Aymen Hussein (Iraque)
M. Tel Aviv (Israel)
1
Hélio Varela (Cabo Verde)
Como (Itália)
1
Martin Baturina (Croácia)
Genoa (Itália)
1
Leo Østigård (Noruega)
Milan (Itália)
1
Rafael Leão (Portugal)
Torino (Itália)
1
Marcus Pedersen (Noruega)
Chivas (México)
1
Luis Romo (México)
U Cluj (Romênia)
1
Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina)
Krasnodar (Rússia)
1
Kevin Pina (Cabo Verde)
Rostov (Rússia)
1
Mohammad Mohebi (Irã)
Estrela Vermelha (Sérvia)
1
Marko Arnautović (Áustria)
Slavia Praga (Sérvia)
1
Michal Sadílek (Tchéquia)
FC Zürich (Suíça)
1
Livano Comenencia (Curaçao)
Slovan Liberec (Tchéquia)
1
Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina)
Basaksehir (Turquia)
1
Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão)
Besiktas (Turquia)
1
Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)
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Premier League comprova soberania na Copa
Considerada a melhor liga do mundo, a Premier League lidera a Copa do Mundo em gols marcados até aqui, com 32. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na sétima colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais.
Confira a lista completa:
|Liga (País)
|Gols
Premier League (Inglaterra)
32
Bundesliga (Alemanha)
15
La Liga (Espanha)
14
Ligue 1 (França)
10
Major League Soccer (EUA)
8
Serie A (Itália)
7
Saudi Pro League (Arábia Saudita)
5
Eredivisie (Holanda)
5
Championship (Inglaterra)
5
Egyptian Premier League (Egito)
3
Belgian Pro League (Bélgica)
2
Brasileirão (Brasil)
2
Q-League (Catar)
2
Scottish Premiership (Escócia)
2
Liga Portugal (Portugal)
2
Premier Liga (Rússia)
2
Super liga Srbije (Sérvia)
2
Süper Lig (Turquia)
2
Premier Division (África do Sul)
1
Bundesliga 2 (Alemanha)
1
Primera División (Argentina)
1
Superliga (Dinamarca)
1
SNL 1 (Eslovênia)
1
Nemzeti Bajnokság I (Hungria)
1
Persian Gulf Pro League (Irã)
1
Iraq Stars League (Iraque)
1
Israeli Premier League (Israel)
1
Liga MX (México)
1
Romanian Liga 1 (Romênia)
1
Super League (Suíça)
1
Czech First League (Tchéquia)
1
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