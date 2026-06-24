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Real Madrid lidera, com surpresa na cola: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo

Premier League domina entre as ligas

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 13:47
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Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham apresentam terceiro uniforme do Real Madrid
Vini Jr, Mbappé e Jude Bellingham apresentam terceiro uniforme do Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Ao fim da segunda rodada da Copa do Mundo, o Real Madrid é o clube com mais gols no torneio, seguido de perto pelo Crystal Palace. O gigante espanhol já balançou as redes sete vezes, com os astros Vini Jr (2), Mbappé (4) e Bellingham (1). Já o PSG detém a marca de time com mais atletas diferentes na artilharia: Barcola, Mbaye, João Neves, Dembelé e Nuno Mendes.

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    Confira a lista completa:

    TimeGolsArtilheiros

    Real Madrid (Espanha)

    7

    Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França) e Jude Bellingham (Inglaterra)

    Crystal Palace (Inglaterra)

    6

    Daichi Kamada (Japão), Daniel Muñoz (Colômbia) e Ismaïla
    Sarr (Senegal)

    Inter Miami (EUA)

    5

    Lionel Messi (Argentina)

    PSG (França)

    5

    Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), João Neves (Portugal), Ousmane
    Dembélé (França) e Nuno
    Mendes (Portugal)

    Liverpool (Inglaterra)

    5

    Virgil van Dijk (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Cody Gakpo (Holanda) e Mohamed Salah (Egito)

    Bayern (Alemanha)

    4

    Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra)

    Manchester City (Inglaterra)

    4

    Erling Haaland (Noruega)

    Stuttgart (Alemanha)

    3

    Deniz Undav (Alemanha)

    Al-Nassr (Arábia Saudita)

    3

    Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita) e Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Feyenoord (Holanda)

    3

    In-beom Hwang (Coreia do Sul) e Ayase Ueda (Japão)

    Arsenal (Inglaterra)

    3

    Kai Havertz (Alemanha) e Viktor Gyökeres (Suécia)

    Man United (Inglaterra)

    3

    Amad Diallo (Costa do Marfim) e Matheus Cunha (Brasil)

    Sunderland (Inglaterra)

    3

    Granit Xhaka (Suíça) e Brian
    Brobbey (Holanda)

    Juventus (Itália)

    3

    Jonathan David (Canadá)

    Dortmund (Alemanha)

    2

    Felix Nmecha (Alemanha) e Nico Schlotterbeck (Alemanha)

    Freiburg (Alemanha)

    2

    Johan Manzambi (Suíça)

    Al Ahly (Egito)

    2

    Emam Ashour (Egito) e Trezeguet (Egito)

    Motherwell FC (Escócia)

    2

    Elijah Just (Nova Zelândia)

    Barcelona (Espanha)

    2

    Marcus Rashford (Inglaterra) e Lamine Yamal (Espanha)

    Real Sociedad (Espanha)

    2

    Mikel Oyarzabal (Espanha)

    Monaco (França)

    2

    Folarin Balogun (EUA)

    PSV (Holanda)

    2

    Ismael Saibari (Marrocos)

    Brighton (Inglaterra)

    2

    Yasin Ayari (Suécia)

    Newcastle (Inglaterra)

    2

    Yoane Wissa (RD Congo) e Anthony Elanga (Suécia)

    Southampton (Inglaterra)

    2

    Cyle Larin (Canadá)

    West Ham (Inglaterra)

    2

    Crysencio Summerville (Holanda)

    Sporting (Portugal)

    2

    Maxi Araújo (Uruguai)

    Sundowns (África do Sul)

    1

    Teboho Mokoena (África do Sul)

    Frankfurt (Alemanha)

    1

    Nathaniel Brown (Alemanha)

    M'gladbach (Alemanha)

    1

    Giovanni Reyna (EUA)

    St. Pauli (Alemanha)

    1

    Connor Metcalfe (Austrália)

    Werder Bremen (Alemanha)

    1

    Romano Schmid (Áustria)

    Wolfsburg (Alemanha)

    1

    Mattias Svanberg (Suécia)

    Al-Ahli (Arábia Saudita)

    1

    Franck Kessié (Costa do Marfim)

    Al-Qadsiah (Arábia Saudita)

    1

    Julián Quiñones (México)

    Rosario Central (Argentina)

    1

    Jáminton Campaz (Colômbia)

    Anderlecht (Bélgica)

    1

    Nathan-Dylan Saliba (Canadá)

    KRC Genk (Bélgica)

    1

    Junya Ito (Japão)

    Fluminense (Brasil)

    1

    Agustín Canobbio (Uruguai)

    Palmeiras (Brasil)

    1

    Mauricio (Paraguai)

    Al-Sailiya SC (Catar)

    1

    Ali Olwan (Jordânia)

    Qatar SC (Catar)

    1

    Nizar Al-Rashdan (Jordânia)

    Nordsjaelland (Dinamarca)

    1

    Caleb Yirenkyi (Gana)

    Pyramids FC (Egito)

    1

    Mostafa Ziko (Egito)

    NK Maribor (Eslovênia)

    1

    Omar Rekik (Tunísia)

    Osasuna (Espanha)

    1

    Ante Budimir (Croácia)

    Sevilla (Espanha)

    1

    Rubén Vargas (Suíça)

    Villarreal (Espanha)

    1

    Alex Freeman (EUA)

    Atlanta (EUA)

    1

    Matías Galarza (Paraguai)

    Dallas (EUA)

    1

    Petar Musa (Croácia)

    Portland (EUA)

    1

    Finn Surman (Nova Zelândia)

    Marseille (França)

    1

    Amine Gouiri (Argélia)

    Reims (França)

    1

    Keito Nakamura (Japão)

    Rennes (França)

    1

    Breel Embolo (Suíça)

    ETO FC (Hungria)

    1

    Nadhir Benbouali (Argélia)

    Aston Villa (Inglaterra)

    1

    John McGinn (Escócia)

    Fulham (Inglaterra)

    1

    Raúl Jiménez (México)

    Swansea (Inglaterra)

    1

    Cameron Burgess (EUA)

    Watford (Inglaterra)

    1

    Nestory Irankunda (Austrália)

    Wolves (Inglaterra)

    1

    Ladislav Krejčí (Tchéquia)

    Foolad (Irã)

    1

    Ramin Rezaeian (Irã)

    Al-Karma (Iraque)

    1

    Aymen Hussein (Iraque)

    M. Tel Aviv (Israel)

    1

    Hélio Varela (Cabo Verde)

    Como (Itália)

    1

    Martin Baturina (Croácia)

    Genoa (Itália)

    1

    Leo Østigård (Noruega)

    Milan (Itália)

    1

    Rafael Leão (Portugal)

    Torino (Itália)

    1

    Marcus Pedersen (Noruega)

    Chivas (México)

    1

    Luis Romo (México)

    U Cluj (Romênia)

    1

    Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina)

    Krasnodar (Rússia)

    1

    Kevin Pina (Cabo Verde)

    Rostov (Rússia)

    1

    Mohammad Mohebi (Irã)

    Estrela Vermelha (Sérvia)

    1

    Marko Arnautović (Áustria)

    Slavia Praga (Sérvia)

    1

    Michal Sadílek (Tchéquia)

    FC Zürich (Suíça)

    1

    Livano Comenencia (Curaçao)

    Slovan Liberec (Tchéquia)

    1

    Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina)

    Basaksehir (Turquia)

    1

    Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão)

    Besiktas (Turquia)

    1

    Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)

    Daniel Muñoz aponta ao céu para comemorar gol da Colômbia na Copa do Mundo
    Daniel Muñoz aponta ao céu para comemorar gol da Colômbia; jogador leva Crystal Palace a seis gols na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

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    Premier League comprova soberania na Copa

    Considerada a melhor liga do mundo, a Premier League lidera a Copa do Mundo em gols marcados até aqui, com 32. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na sétima colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais.

    Confira a lista completa:

    Liga (País)Gols

    Premier League (Inglaterra)

    32

    Bundesliga (Alemanha)

    15

    La Liga (Espanha)

    14

    Ligue 1 (França)

    10

    Major League Soccer (EUA)

    8

    Serie A (Itália)

    7

    Saudi Pro League (Arábia Saudita)

    5

    Eredivisie (Holanda)

    5

    Championship (Inglaterra)

    5

    Egyptian Premier League (Egito)

    3

    Belgian Pro League (Bélgica)

    2

    Brasileirão (Brasil)

    2

    Q-League (Catar)

    2

    Scottish Premiership (Escócia)

    2

    Liga Portugal (Portugal)

    2

    Premier Liga (Rússia)

    2

    Super liga Srbije (Sérvia)

    2

    Süper Lig (Turquia)

    2

    Premier Division (África do Sul)

    1

    Bundesliga 2 (Alemanha)

    1

    Primera División (Argentina)

    1

    Superliga (Dinamarca)

    1

    SNL 1 (Eslovênia)

    1

    Nemzeti Bajnokság I (Hungria)

    1

    Persian Gulf Pro League (Irã)

    1

    Iraq Stars League (Iraque)

    1

    Israeli Premier League (Israel)

    1

    Liga MX (México)

    1

    Romanian Liga 1 (Romênia)

    1

    Super League (Suíça)

    1

    Czech First League (Tchéquia)

    1

    Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega
    Erling Haaland, artilheiro da Premier League na última temporada, comemora um de seus quatro gols pela Noruega na Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)
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