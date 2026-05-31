Sem Suárez e com recorde de 'brasileiros': veja a convocação do Uruguai para a Copa
A lista de Bielsa contou com jogadores que atuam no Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Internacional
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O argentino Marcelo Bielsa oficializou a lista dos 26 jogadores convocados para defender o Uruguai na Copa do Mundo. Sob o comando de uma geração que dita o ritmo nos gigantes da Europa e da América do Sul, o Uruguai chega ao torneio batendo o recorde de maior número de jogadores do futebol brasileiro (sete) em toda a história das convocações uruguaias para o Mundial.
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O astro Luis Suárez, maior artilheiro da história da seleção, havia se colocado publicamente à disposição para defender a Celeste no Mundial. No entanto, o técnico Marcelo Bielsa optou por seguir à risca a sua filosofia de intensidade e renovação, deixando o "Pistolero" fora da lista final e entregando definitivamente as chaves do ataque a Darwin Núñez.
Lista completa de convocados do Uruguai
Goleiros
Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele;
Defensores
Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cárceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquenez, Matías Viña;
Meio-campistas
Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Frederico Valverde, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez;
Atacantes
Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez.
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Prova de fogo na fase de grupos
A seleção uruguaia sabe que não terá facilidade e que precisará de sua força máxima desde o primeiro minuto da fase de grupos. A Celeste terá pela frente duelos pesados de pura imposição técnica e física, enfrentando a Espanha, o dinamismo do estreante Cabo Verde e o futebol envolvente da Arábia Saudita.
Com um elenco equilibrado em todos os setores e fome de fazer história, os uruguaios entram em campo prontos para provar que o manto celeste continua sendo um dos mais temidos do futebol mundial.
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