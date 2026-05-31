O argentino Marcelo Bielsa oficializou a lista dos 26 jogadores convocados para defender o Uruguai na Copa do Mundo. Sob o comando de uma geração que dita o ritmo nos gigantes da Europa e da América do Sul, o Uruguai chega ao torneio batendo o recorde de maior número de jogadores do futebol brasileiro (sete) em toda a história das convocações uruguaias para o Mundial.

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O astro Luis Suárez, maior artilheiro da história da seleção, havia se colocado publicamente à disposição para defender a Celeste no Mundial. No entanto, o técnico Marcelo Bielsa optou por seguir à risca a sua filosofia de intensidade e renovação, deixando o "Pistolero" fora da lista final e entregando definitivamente as chaves do ataque a Darwin Núñez.

Lista completa de convocados do Uruguai

Goleiros

Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele;

Defensores

Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cárceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquenez, Matías Viña;

Meio-campistas

Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Frederico Valverde, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez;

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Atacantes

Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez.

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Prova de fogo na fase de grupos

A seleção uruguaia sabe que não terá facilidade e que precisará de sua força máxima desde o primeiro minuto da fase de grupos. A Celeste terá pela frente duelos pesados de pura imposição técnica e física, enfrentando a Espanha, o dinamismo do estreante Cabo Verde e o futebol envolvente da Arábia Saudita.

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Com um elenco equilibrado em todos os setores e fome de fazer história, os uruguaios entram em campo prontos para provar que o manto celeste continua sendo um dos mais temidos do futebol mundial.

bicicleta no amistoso do Uruguai contra os Estados Unidos. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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