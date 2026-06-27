Torcedor símbolo da RD Congo tem visto negado e deve ser ausência em jogo decisivo da Copa Conhecido como "Lumumba Vea", congolês ficará fora do duelo contra o Uzbequistão

A República Democrática do Congo não poderá contar com um de seus personagens mais conhecidos na partida decisiva contra o Uzbequistão, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Michel Kuka Mboladinga, torcedor que ficou famoso por homenagear Patrice Lumumba durante os jogos da seleção congolesa, teve o visto de entrada nos Estados Unidos negado e está fora do confronto disputado em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Conhecido mundialmente pelo apelido de "Lumumba Vea", Mboladinga se tornou uma das imagens mais marcantes do futebol africano nos últimos meses. Vestido com traje formal e mantendo um dos braços erguidos durante toda a partida, ele reproduz a estátua de Patrice Lumumba, primeiro líder de governo da RD Congo após a independência do país e figura histórica reverenciada pelos congoleses.

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Torcedor símbolo da RD do Congo, Kuka Mboladinga, tem visto barrado para os EUA. (Foto: IMAGO/Folhapress)

A ausência do torcedor-estátua na decisão da Copa do Mundo:

A ausência foi confirmada por veículos internacionais neste sábado (27), como o jornal francês L'Équipe. O torcedor já havia enfrentado dificuldades para acompanhar a seleção durante a Copa do Mundo. Antes mesmo do início do torneio, questões sanitárias e restrições de viagem relacionadas ao surto de ebola registrado na República Democrática do Congo atrasaram sua chegada à América do Norte. Por conta disso, ele não conseguiu assistir à estreia dos Leopards contra Portugal.

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Após cumprir os protocolos exigidos, Mboladinga conseguiu viajar ao México e esteve presente no Estádio Akron, em Guadalajara, para acompanhar a derrota da seleção congolesa por 1 a 0 para a Colômbia. Sua presença nas arquibancadas rapidamente voltou a chamar a atenção de torcedores e da imprensa internacional, que o transformaram em um dos personagens mais curiosos desta edição do Mundial.

A fama de "Lumumba Vea" começou durante a Copa Africana de Nações realizada no Marrocos. Enquanto milhares de torcedores cantavam, dançavam e agitavam bandeiras, ele permanecia imóvel durante os 90 minutos, transformando sua homenagem em uma espécie de performance silenciosa de orgulho nacional. O gesto viralizou nas redes sociais e acabou tornando o congolês um símbolo da torcida dos Leopards.

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Para muitos jogadores e membros da delegação, a figura de Mboladinga vai além da simples paixão pelo futebol. Seu personagem representa a história, a resistência e a identidade nacional da RD Congo, fatores que ajudaram a transformá-lo em um dos torcedores mais reconhecidos do continente africano.

Agora, a seleção congolesa tentará garantir a classificação para a próxima fase sem a presença de seu torcedor mais famoso. Caso avance no torneio, existe a expectativa de que novas tentativas sejam realizadas para viabilizar sua entrada em território americano nas etapas seguintes da competição.

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