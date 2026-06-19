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O que muda para o Brasil se perder para o Haiti? Veja os cenários

Derrota não elimina o Brasil, mas pode deixar a equipe na lanterna do Grupo C

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 15:28
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Casemiro comemorando gol no amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Reprodução/X)
Casemiro comemorando gol no amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Reprodução/X)

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Se perder, a Seleção não estará eliminada do torneio, mas poderá terminar a rodada na última colocação da chave e ficará obrigada a buscar um resultado positivo na última partida da fase de grupos.

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  • Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

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    • Após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia, o Brasil soma apenas um ponto. Como a Copa do Mundo de 2026 classifica os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados, uma derrota ainda mantém a equipe viva na competição, mas reduz significativamente sua margem de erro.

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    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

    Como fica o Grupo C se o Brasil perder?

    A posição da Seleção dependerá também do resultado entre Escócia e Marrocos, que se enfrentam na mesma rodada. Atualmente, a Escócia lidera o grupo com três pontos. Marrocos e Brasil têm um ponto cada, com vantagem marroquina no critério de fair play, enquanto o Haiti ainda não pontuou.

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    Veja os possíveis cenários:

    1. Vitória da Escócia: os escoceses chegam a seis pontos e garantem vaga nas oitavas. O Haiti sobe para três pontos, enquanto Brasil e Marrocos permanecem com um ponto e disputam a terceira colocação nos critérios de desempate.
    2. Vitória de Marrocos: os africanos assumem a liderança com quatro pontos. Escócia e Haiti ficam com três, e o Brasil termina a rodada isolado na lanterna, com um ponto.
    3. Empate: a Escócia vai a quatro pontos, o Haiti chega a três, Marrocos soma dois e o Brasil permanece na última posição do grupo.

    Brasil ainda pode se classificar?

    Sim. Mesmo em caso de derrota, a Seleção dependerá apenas de si para seguir viva. Na última rodada, enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Uma vitória pode garantir a classificação às oitavas, seja entre os dois primeiros do Grupo C ou como um dos oito melhores terceiros colocados da competição.

    Além da pontuação, saldo de gols e gols marcados podem ser decisivos na disputa pelas vagas restantes para o mata-mata.

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