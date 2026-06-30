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Quem ganhou ontem: Holanda ou Marrocos? Decisão nos pênaltis define classificado na Copa do Mundo

Vencedor irá enfrentar o Canadá na próxima fase

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/06/2026 16:34
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Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis
Marrocos enfrenta o Canadá na próxima fase (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

O Marrocos está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na noite de segunda-feira (29), os Leões do Atlas buscaram um empate por 1 a 1 nos acréscimos do segundo tempo contra a Holanda e venceram por 3 a 2 na disputa por pênaltis, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México.

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    • A Holanda, comandada por Ronald Koeman, esteve perto da classificação após abrir o placar com Cody Gakpo aos 26 minutos da etapa final. Quando a vaga parecia encaminhada, Talbi cruzou da direita e o zagueiro Diop apareceu como centroavante para marcar de cabeça aos 45 minutos do segundo tempo, levando a decisão para a prorrogação.

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    Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026
    Frenkie de Jong, da Holanda, e Ismael Saibari, de Marrocos, em jogo pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    No tempo extra, o Marrocos voltou a criar as melhores oportunidades, mas parou nas defesas de Verbruggen. Sem alteração no placar, a classificação foi definida nas cobranças de pênaltis, com muita emoção.

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    Nas penalidades, Bono foi decisivo ao defender a cobrança de Summerville, enquanto Kluivert acertou a trave e Timber desperdiçou sua batida para a Holanda. Pelo lado marroquino, Rahimi, Talbi e Saibari converteram suas cobranças e garantiram a vitória por 3 a 2, apesar de El Aynaoui e Hakimi também terem desperdiçado.

    Com a classificação, Marrocos enfrentará o Canadá nas oitavas de final. O confronto está marcado para sábado (2), às 14h (de Brasília), em Houston. A seleção canadense avançou após eliminar a África do Sul por 1 a 0.

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