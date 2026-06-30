Costa do Marfim x Noruega: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo Noruega enfrenta o Brasil nas oitavas de final

A Noruega derrotou a Costa do Marfim nesta terça-feira (30) em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo. O placar de 2 a 1 para os europeus garantiu o confronto contra o Brasil nas oitavas de final do Mundial. Com o resultado, a equipe africana está eliminada da competição.

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O primeiro gol do jogo veio nos pés de Antonio Nusa, que dominou pela ponta esquerda, cortou para dentro e bateu colocado, superando o goleiro Yahia Fofana aos 39 minutos de jogo. Apesar de estarem sofrendo até aquele momento da partida, os europeus abriram o placar.

Na segunda etapa, aos 29 minutos, Amad Diallo, do Manchester United, anotou mais um belo gol no duelo. O jogador entrou na área, driblando em velocidade, e bateu no canto direito do arqueiro Ørjan Nyland.

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O jogo parecia favorecer os africanos, porém, faltando quatro minutos para os acréscimos, Erling Haaland deixou o dele para colocar a Noruega novamente em vantagem. O camisa 9 recebeu um passe açucarado de Patrick Berg e classificou o time para pegar o Brasil nas oitavas.

Antonio Musa marcou o primeiro jogo da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Como foi o jogo entre Costa do Marfim e Noruega?

Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

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Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

Costa do Marfim iguala após mudanças da comissão técnica, mas a estrela de Haaland brilha no fim

A Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

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A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.

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