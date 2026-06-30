Haaland provoca 'terremoto' na Noruega com gols na Copa do Mundo Sismômetro em Bergen registrou vibrações causadas pela festa da torcida

Um sismômetro instalado em Bergen, na Noruega, registrou vibrações no solo provocadas pela comemoração dos torcedores noruegueses após os gols da Noruega na Copa do Mundo de 2026. O fenômeno foi observado durante as partidas contra Iraque e Senegal, disputadas pela fase de grupos do Mundial.

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O equipamento, localizado no subsolo de um edifício no centro da cidade, detectou oscilações nos instantes em que a torcida celebrou os gols noruegueses. O maior registro ocorreu após o gol do atacante Erling Haaland na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal. Apesar de serem perceptíveis pelos instrumentos, as vibrações não representaram qualquer risco à população.

Haaland vive fase artilheira

O camisa 9 da Noruega soma quatro gols em apenas duas partidas na Copa do Mundo (Haaland não entrou na partida contra a França) e mantém uma média impressionante desde a última temporada.

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Considerando os jogos pelo Manchester City e pela seleção norueguesa, o atacante marcou 59 gols em 52 partidas, precisando, em média, de apenas 45 minutos e cerca de 10 toques na bola para balançar as redes. Pela Noruega, Haaland também acumula uma sequência de 12 jogos oficiais consecutivos marcando gols, tendo passado em branco apenas nos amistosos contra Marrocos e Suíça.

Com quatro gols, Haaland divide a vice-artilharia da Copa do Mundo ao lado de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. O quarteto tenta alcançar Lionel Messi, que lidera a lista de goleadores da competição com seis gols em três partidas.

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Além da disputa pela artilharia, o norueguês já entrou para um grupo seleto da história do Mundial. Ao marcar mais de um gol em cada um dos dois primeiros jogos da Noruega, Haaland tornou-se apenas o sexto jogador a alcançar esse feito, repetindo marcas de Guillermo Stábile (1930), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine (1958), Grzegorz Lato (1974) e Harry Kane (2018).

Haaland comemora gol da Noruega contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026 (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Noruega pode ser adversário do Brasil nas oitavas

Classificado após vencer o Japão por 2 a 1 na última segunda-feira (29), o Brasil agora aguarda a definição de seu próximo adversário na Copa do Mundo. A Seleção enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira (30), pelas 16 avos de final.

Quem avançar encara a equipe comandada por Carlo Ancelotti no domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial.

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