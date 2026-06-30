logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Haaland provoca 'terremoto' na Noruega com gols na Copa do Mundo

Sismômetro em Bergen registrou vibrações causadas pela festa da torcida

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 15:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (nº 09), realiza aquecimento antes da partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Paul Ellis / Afp)
O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (nº 09), realiza aquecimento antes da partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Paul Ellis / Afp)

Um sismômetro instalado em Bergen, na Noruega, registrou vibrações no solo provocadas pela comemoração dos torcedores noruegueses após os gols da Noruega na Copa do Mundo de 2026. O fenômeno foi observado durante as partidas contra Iraque e Senegal, disputadas pela fase de grupos do Mundial.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Haaland tenta manter média de gols para fazer história com a Noruega na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 44 minutos
  • Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo

    Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 horas
  • Felipe Melo com microfone da Globo na mão durante a Copa do Mundo

    Felipe Melo critica Haaland, da Noruega: ‘Não confia?’

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 dias

    • ➡️CBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção Brasileira

    O equipamento, localizado no subsolo de um edifício no centro da cidade, detectou oscilações nos instantes em que a torcida celebrou os gols noruegueses. O maior registro ocorreu após o gol do atacante Erling Haaland na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal. Apesar de serem perceptíveis pelos instrumentos, as vibrações não representaram qualquer risco à população.

    Haaland vive fase artilheira

    O camisa 9 da Noruega soma quatro gols em apenas duas partidas na Copa do Mundo (Haaland não entrou na partida contra a França) e mantém uma média impressionante desde a última temporada.

    continua após a publicidade

    Considerando os jogos pelo Manchester City e pela seleção norueguesa, o atacante marcou 59 gols em 52 partidas, precisando, em média, de apenas 45 minutos e cerca de 10 toques na bola para balançar as redes. Pela Noruega, Haaland também acumula uma sequência de 12 jogos oficiais consecutivos marcando gols, tendo passado em branco apenas nos amistosos contra Marrocos e Suíça.

    Com quatro gols, Haaland divide a vice-artilharia da Copa do Mundo ao lado de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. O quarteto tenta alcançar Lionel Messi, que lidera a lista de goleadores da competição com seis gols em três partidas.

    continua após a publicidade

    Além da disputa pela artilharia, o norueguês já entrou para um grupo seleto da história do Mundial. Ao marcar mais de um gol em cada um dos dois primeiros jogos da Noruega, Haaland tornou-se apenas o sexto jogador a alcançar esse feito, repetindo marcas de Guillermo Stábile (1930), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine (1958), Grzegorz Lato (1974) e Harry Kane (2018).

    Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
    Haaland comemora gol da Noruega contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026 (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Noruega pode ser adversário do Brasil nas oitavas

    Classificado após vencer o Japão por 2 a 1 na última segunda-feira (29), o Brasil agora aguarda a definição de seu próximo adversário na Copa do Mundo. A Seleção enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira (30), pelas 16 avos de final.

    Quem avançar encara a equipe comandada por Carlo Ancelotti no domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Leitores do Lance! apontam rival do Brasil nas oitavas da CopaHá 1 minuto
    Musa, da Noruega, comemorando contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Golaço de 'Neymar' da Noruega contra Costa do Marfim assusta: 'Muito cuidado'Há 13 minutos
    Neymar olhando para cima durante partida com o Japão, na Copa do Mundo 2026, vestindo casaco verde da Seleção
    Fora de CampoLeitura labial flagra Neymar dando conselho a Rayan durante Brasil x JapãoHá 17 minutos
    antonio nusa comemora gol marcado pela noruega
    Copa do Mundo 2026Quem é Antonio Nusa, o 'Neymar norueguês' que vem colocando a Noruega no caminho do BrasilHá 21 minutos
    Gakpo e De Jong lamentam queda da Holanda para Marrocos nos pênaltis
    Copa do Mundo 2026Análise: bola aérea afunda o sonho da Holanda de sair do 'quase' na CopaHá 30 minutos
    Presidente da AFA, Chiqui Tapia em evento da Federação da Argentina
    Copa do Mundo 2026Presidente da AFA pede mais ingressos para torcida da Argentina contra Cabo VerdeHá 37 minutos

    Mais LANCE!

    Matheus Cunha abraçando um jogador do Japão após o confronto da Copa do Mundo
    Ex-jogador da Seleção critica atitude de Cunha contra o Japão: 'Vergonha'
    Vozinha no aquecimento para Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo
    Goleiro Vozinha ganha homenagem no interior de São Paulo
    Haaland tenta manter média de gols para fazer história com a Noruega na Copa
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Eliminação da Alemanha na Copa vira destaque de audiência no SBT
    Endrick atuando durante a partida contra o Japão.
    Endrick valoriza período fora do Real Madrid: 'Mudou a minha história'
    Ex-Vasco, Galarza se torna um dos personagens do Paraguai em classificação na Copa
    Lucas Paquetá jogando pela Seleção Brasileira contra o Japão na Copa do Mundo de 2026
    CBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção Brasileira
    Álex Baena comemorando gol da Espanha na vitória sobre o Uruguai na Copa do Mundo
    Álex Baena, da Espanha, revela que cogitou aposentadoria após polêmica em 2023
    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi no filme do Homem-Aranha? Entenda novo teaser
    Pulseiras dadas como brinde na Copa do Mundo que viraram febre entre torcedores com símbolos dos países participantes e a taça do Mundial
    Pulseiras viram febre na Copa do Mundo; veja por que
    Scaloni observa treino da Argentina antes do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Titular volta aos treinos, e Argentina tem três dúvidas para encarar Cabo Verde
    Costa do Marfim x Noruega - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Costa do Marfim e Noruega com o Lance!TV
    Carlo Ancelotti conversa com jogadores que foram titulares contra o Japão
    Neymar brinca sobre provocação, titulares aparecem de tênis e Brasil inicia preparação