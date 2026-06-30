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Quem é Antonio Nusa, o 'Neymar norueguês' que vem colocando a Noruega no caminho do Brasil

Jovem de 21 anos marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 15:05
Atualizado há 1 minutos
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Antonio Nusa comemora de joelhos e dedos indicadores apontados para o alto o gol marcado pela Noruega contra Costa do Marfim na Copa do Mundo
Antonio Nusa festeja gol pela Noruega; atacante utiliza a velocidade e os dribles como principais armas em campo (Foto: Paul Ellis / AFP)

O gol que vem colocando a Noruega no caminho do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo saiu dos pés de uma das maiores promessas do futebol europeu. O ponta-esquerda Antonio Nusa, de apenas 21 anos, marcou uma pintura na partida entre a seleção norueguesa contra Costa do Marfim. O atleta carrega um apelido curioso que faz referência direta ao futebol brasileiro: ele é conhecido como o "Neymar norueguês".

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    Antonio Nusa festeja gol pela Noruega; atacante utiliza a velocidade e os dribles como principais armas em campo (Foto: Paul Ellis / AFP)

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    Natural de Langhus, um pequeno vilarejo com cerca de 13 mil moradores, o velocista deu seus primeiros passos no Stabaek. O talento precoce chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica, e seu salto definitivo veio em 2024, quando o RB Leipzig, da Alemanha, investiu 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 122 milhões) para contratá-lo.

    Idolatria por Neymar

    A comparação com o astro da Seleção Brasileira não incomoda a revelação escandinava. O atacante é admirador confesso do estilo de jogo de Neymar e busca reproduzir os movimentos do ídolo dentro das quatro linhas.

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    — Sempre deixei claro que o Neymar é o meu grande espelho no futebol. Esse apelido surgiu por conta de algumas jogadas que fiz no início. Eu procuro imitar os dribles dele em campo, e o efeito visual fica muito bonito quando dá certo — revelou Nusa em entrevista coletiva recente.

    Neymar, de amarelo, ao lado de Ederson, de roxo, na entrada de campo acompanhado de Igor Thiago e Fabinho, camisa 17
    Antonio Nusa é fã declarado do camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Primeiro gol pela Noruega na Copa do Mundo

    A joia vive uma realidade curiosa na carreira. O rendimento do atacante vestindo a camisa do seu país supera com folga as exibições feitas na liga alemã. Pelo RB Leipzig, o atleta balançou as redes cinco vezes ao longo de 35 partidas na temporada. Já defendendo o país, os números são muito mais expressivos: são três gols anotados em apenas oito participações.

    A diferença de desempenho é tão evidente que até o comandante da equipe, Stale, admite não encontrar justificativas para a transformação do jovem quando serve à pátria. Antes do início da Copa do Mundo, Nusa já havia sido o grande destaque de uma vitória por 3 a 1 sobre a Suécia, chamando a responsabilidade em um dia no qual o centroavante Erling Haaland foi poupado pela comissão técnica.

    O gol diante dos marfinenses foi o primeiro do camisa 20 na história das Copas do Mundo. Pleno de confiança, ele comandará o setor ofensivo dos escandinavos na tentativa de manter a invencibilidade histórica da Noruega contra a Seleção Brasileira.

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