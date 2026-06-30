Haaland tenta manter média de gols para fazer história com a Noruega na Copa Norueguês soma quatro gols em dois jogos e busca marca histórica na Copa

A Noruega está em campo contra a Costa do Marfim, em Dallas, nos Estados Unidos, pelos 16 avos da Copa do Mundo, e aposta em uma estatística incrível de Haaland para avançar às oitavas de final. Isso porque o camisa 9, que já tem quatro gols em apenas duas partidas nesse torneio, tem números que impressionam, referentes à última temporada. Em média, o artilheiro precisa de apenas 45 minutos e 10 toques na bola para marcar. Na última temporada, contabilizando os retrospectos entre Manchester City e Noruega, Haaland soma 59 gols em 52 partidas disputadas. Pela seleção, são 12 jogos oficiais consecutivos colocando a bola na rede, passando em branco apenas nos amistosos contra Marrocos e Suíça.

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Haaland possui quatro gols nesse Mundial. Junto do norueguês, figuram o brasileiro Vinícius Júnior e os franceses Kylian Mbappé e Dembelé. Todos ainda perseguem a artilharia da competição, que hoje é de Lionel Messi, que já marcou seis vezes em três jogos na Copa.

Erling Haaland em aquecimento para o jogo contra a Costa do Marfim, pela Copa do Mundo (Foto: Paulo Ellis / AFP)

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O atacante da Noruega começou a Copa do Mundo em grande estilo ao marcar dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque. Na segunda rodada, voltou a balançar as redes duas vezes no triunfo por 3 a 2 diante de Senegal. Já no último compromisso da fase de grupos, contra a França, foi preservado pelo técnico Ståle Solbakken e não entrou em campo.

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Erling Haaland também persegue uma marca histórica na competição. O norueguês tenta repetir um feito alcançado apenas por Sándor Kocsis, da Hungria, na edição de 1954. Na ocasião, Kocsis marcou nove gols em seus três primeiros jogos e balançou as redes duas vezes ou mais em cada uma das quatro primeiras partidas, encerrando a competição com 11 gols. Até hoje, ninguém conseguiu igualar esse início tão avassalador de um jogador em uma estreia em Copas do Mundo.

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Com quatro gols em apenas duas partidas, Haaland já entrou para um grupo seleto. O atacante tornou-se apenas o sexto jogador da história a marcar mais de um gol nos dois primeiros jogos em Copas do Mundo, juntando-se a Guillermo Stábile (1930), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine (1958), Grzegorz Lato (1974) e Harry Kane (2018).

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Agora, ele tenta levar a Noruega para além das oitavas de final pela primeira vez na história. Em suas duas participações anteriores no mata-mata, em 1938 e 1998, os noruegueses foram eliminados pela Itália e não conseguiram chegar às quartas. Nessa edição, se quiserem fazer história, terão que passar pela Costa do Marfim nesta terça e pela Seleção Brasileira no domingo (5). Desta vez, eles contam com Haaland para sonhar com uma campanha inédita.



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