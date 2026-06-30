logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Haaland tenta manter média de gols para fazer história com a Noruega na Copa

Norueguês soma quatro gols em dois jogos e busca marca histórica na Copa

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 14:33
Favorite o Lance! no Google
Erling Haaland, pela seleção da Noruega, contra a Costa do Marfim, pela Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
Erling Haaland, pela seleção da Noruega, contra a Costa do Marfim, pela Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)

A Noruega está em campo contra a Costa do Marfim, em Dallas, nos Estados Unidos, pelos 16 avos da Copa do Mundo, e aposta em uma estatística incrível de Haaland para avançar às oitavas de final. Isso porque o camisa 9, que já tem quatro gols em apenas duas partidas nesse torneio, tem números que impressionam, referentes à última temporada. Em média, o artilheiro precisa de apenas 45 minutos e 10 toques na bola para marcar. Na última temporada, contabilizando os retrospectos entre Manchester City e Noruega, Haaland soma 59 gols em 52 partidas disputadas. Pela seleção, são 12 jogos oficiais consecutivos colocando a bola na rede, passando em branco apenas nos amistosos contra Marrocos e Suíça.

continua após a publicidade
  • Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026

    Provável adversário do Brasil: veja as escalações de Costa do Marfim e Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Noruega sonha com duelo diante do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Haaland, centroavante da Noruega (lado esquerdo), e Franck Kessie, meio-campista da Costa do Marfim (lado direito)

    Jogo entre Noruega e Costa do Marfim define adversário do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • Haaland possui quatro gols nesse Mundial. Junto do norueguês, figuram o brasileiro Vinícius Júnior e os franceses Kylian Mbappé e Dembelé. Todos ainda perseguem a artilharia da competição, que hoje é de Lionel Messi, que já marcou seis vezes em três jogos na Copa.

    O atacante norueguês, Erling Braut Haaland, aquece antes da partida da fase de 32 da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega.
    Erling Haaland em aquecimento para o jogo contra a Costa do Marfim, pela Copa do Mundo (Foto: Paulo Ellis / AFP)

    ➡️CBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção Brasileira

    O atacante da Noruega começou a Copa do Mundo em grande estilo ao marcar dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque. Na segunda rodada, voltou a balançar as redes duas vezes no triunfo por 3 a 2 diante de Senegal. Já no último compromisso da fase de grupos, contra a França, foi preservado pelo técnico Ståle Solbakken e não entrou em campo.

    continua após a publicidade

    Erling Haaland também persegue uma marca histórica na competição. O norueguês tenta repetir um feito alcançado apenas por Sándor Kocsis, da Hungria, na edição de 1954. Na ocasião, Kocsis marcou nove gols em seus três primeiros jogos e balançou as redes duas vezes ou mais em cada uma das quatro primeiras partidas, encerrando a competição com 11 gols. Até hoje, ninguém conseguiu igualar esse início tão avassalador de um jogador em uma estreia em Copas do Mundo.

    ➡️Pulseiras viram febre na Copa do Mundo; veja por que

    Com quatro gols em apenas duas partidas, Haaland já entrou para um grupo seleto. O atacante tornou-se apenas o sexto jogador da história a marcar mais de um gol nos dois primeiros jogos em Copas do Mundo, juntando-se a Guillermo Stábile (1930), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine (1958), Grzegorz Lato (1974) e Harry Kane (2018).

    continua após a publicidade

    Agora, ele tenta levar a Noruega para além das oitavas de final pela primeira vez na história. Em suas duas participações anteriores no mata-mata, em 1938 e 1998, os noruegueses foram eliminados pela Itália e não conseguiram chegar às quartas. Nessa edição, se quiserem fazer história, terão que passar pela Costa do Marfim nesta terça e pela Seleção Brasileira no domingo (5). Desta vez, eles contam com Haaland para sonhar com uma campanha inédita.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance!
    Goleiro Vozinha ganha homenagem no interior de São PauloHá 7 minutos
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Fora de CampoEliminação da Alemanha na Copa vira destaque de audiência no SBTHá 19 minutos
    Endrick atuando durante a partida contra o Japão.
    Futebol InternacionalEndrick valoriza período fora do Real Madrid: 'Mudou a minha história'Há 30 minutos
    Copa do Mundo 2026Ex-Vasco, Galarza se torna um dos personagens do Paraguai em classificação na CopaHá 45 minutos
    Lucas Paquetá pouco antes de sentir a lesão na coxa pela Seleção (foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Seleção BrasileiraCBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção BrasileiraHá 57 minutos
    Álex Baena comemorando gol da Espanha na vitória sobre o Uruguai na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Álex Baena, da Espanha, revela que cogitou aposentadoria após polêmica em 2023Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi no filme do Homem-Aranha? Entenda novo teaser
    Pulseiras dadas como brinde na Copa do Mundo viram febre (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Pulseiras viram febre na Copa do Mundo; veja por que
    Scaloni observa treino da Argentina antes do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Titular volta aos treinos, e Argentina tem três dúvidas para encarar Cabo Verde
    Costa do Marfim x Noruega - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Costa do Marfim e Noruega com o Lance!TV
    Carlo Ancelotti conversa com jogadores que foram titulares contra o Japão
    Neymar brinca sobre provocação, titulares aparecem de tênis e Brasil inicia preparação
    Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
    Provável adversário do Brasil: veja as escalações de Costa do Marfim e Noruega
    Ronald Koeman olhando para cima e aplaudindo a equipe
    Koeman desabafa após eliminação na Copa e não descarta saída da Holanda
    Equipe da Noruega, comandada pelo Haaland, agradecendo sua torcida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Noruega sonha com duelo diante do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo
    Nagelsmann, após eliminação na Copa, diz que Alemanha 'não faz mais parte da elite'
    Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil
    Atitude de Lucas Paquetá após vitória do Brasil chama atenção: 'Não é possível'
    Bruno Guimarães pela seleção brasileira
    Colunistas do Lance! analisam classificação do Brasil às oitavas da Copa
    torcida brasil neymar copa houst
    Minuto a minuto: como o torcedor brasileiro reagiu à Brasil x Japão
    Neymar, de amarelo, ao lado de Ederson, de roxo, na entrada de campo acompanhado de Igor Thiago e Fabinho, camisa 17
    Após polêmica com o Neymar, japonês desabafa: 'Voltarei mais forte'