logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Noruega ou Costa do Marfim? Veja o histórico contra o Brasil e vote

Vencedor de Noruega e Costa do Marfim vai enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 06:30
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
Noruegueses chegam ao mata-mata defendendo a marca de nunca terem perdido para o Brasil na história (Foto: Justin Setterfield / Getty Images via AFP)

A vitória sobre o Japão carimbou o passaporte da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Agora, o Brasil aguarda quem passar do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. Na história dos Mundiais, a Amarelinha já cruzou o caminho dessas duas equipes, acumulando um triunfo contra os africanos e um tropeço diante dos europeus.

continua após a publicidade
  • Haaland e Kessié, respectivos astros de Noruega e Costa do Marfim

    Costa do Marfim ou Noruega: quem ofereceria mais perigo ao Brasil na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Costa do Marfim e Noruega se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Costa do Marfim x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 18 horas
  • Periflados para foto, todos os jogadores da Seleção Brasileira posam vestindo camisa amarela, short azul e meião branco

    Quando é Costa do Marfim x Noruega, jogo que define adversário do Brasil?

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    O confronto que define o próximo oponente brasileiro acontece nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília). Quem avançar encara o Brasil no domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final.

    continua após a publicidade

    ➡️ Quando é Costa do Marfim x Noruega, jogo que define adversário do Brasil?
    ➡️ Costa do Marfim ou Noruega: quem ofereceria mais perigo ao Brasil na Copa do Mundo?
    ➡️ Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega

    Histórico contra a Costa do Marfim

    O retrospecto contra a Costa do Marfim é favorável ao time verde-amarelo. Os dois países se cruzaram apenas uma vez em Copas, na fase de grupos do torneio de 2010, na África do Sul.

    continua após a publicidade
    elenco jogadores costa do marfim
    Brasil tem 100% de aproveitamento contra a Costa do Marfim em Copas do Mundo (Foto: Al Bello / Getty Images / AFP)

    Naquele jogo, o Brasil venceu por 3 a 1. Os gols brasileiros foram marcados por Luís Fabiano, que balançou as redes duas vezes, e Elano. A partida ficou muito lembrada pelo clima tenso no final, que resultou na expulsão do meia Kaká.

    Histórico contra a Noruega

    Por outro lado, enfrentar a Noruega traz recordações ruins e um tabu incômodo. Em quatro jogos disputados na história, o Brasil jamais conseguiu vencer a equipe escandinava, somando dois empates e duas derrotas.

    Haaland em ação no jogo da Noruega contra o Iraque pela Copa do Mundo
    Seleção da Noruega tenta confirmar o favoritismo no mata-mata para cruzar novamente o caminho dos brasileiros (Foto: Buda Mendes / Getty Images via AFP)

    Na Copa do Mundo de 1998, na França, as seleções se enfrentaram na última rodada da primeira fase, e os europeus venceram de virada por 2 a 1. Bebeto abriu o placar para o Brasil, mas Tore André Flo e Kjetil Rekdal garantiram a vitória da Noruega. Fora da Copa, os registros da Fifa contabilizam mais uma vitória dos noruegueses e dois empates, todos em partidas amistosas.

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Inglaterra vive 'dor de cabeça' com a lateral-direita na Copa do MundoHá 2 minutos
    Mauricio e Gustavo Gómez celebram classificação do Paraguai na Copa do Mundo
    PalmeirasFesta paraguaia tem DNA do Palmeiras em classificação sobre a AlemanhaHá 25 minutos
    Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (30/06/2026)Há 32 minutos
    Rabiot na entrevista coletiva da seleção da França (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo 2026Rabiot avalia França na Copa do Mundo: 'É preciso assumir riscos'Há 1 hora
    Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026Noruega e Costa do Marfim têm duelo entre astro e joia antes de encontro com o BrasilHá 2 horas
    O atacante Gakpo leva as mãos ao rosto e comemora emocionado o gol da Holanda contra Marrocos
    Copa do Mundo 2026Emoção em campo: jogadores abraçam Gakpo, que perdeu filho dias antes da decisãoHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Elenco de Marrocos comemora classificação
    Qual é o adversário de Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo?
    Diop levanta os braços em comemoração ao gol
    Dê suas notas: Marrocos faz jogo duro e vence Holanda nos pênaltis
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta segunda (29)
    Memphis olhando para baixo
    Reserva, Memphis não entra e assiste à eliminação da Holanda no banco
    Saibari, do Marrocos, comemorando após bater o pênalti contra a Holanda na Copa do Mundo
    Holanda x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia
    Matheus Cunha, Leo Pereira, Vini Jr, Alex Sandro e outros jogadores se abraçando após gol marcado
    Balanço do dia: Brasil avança na Copa do Mundo; Paraguai e Marrocos passam nos pênaltis
    Wilton Pereira Sampaio apitando na Copa do Mundo
    Atuação de Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos repercute: 'Nunca'
    Diop levanta os braços em comemoração ao gol
    Nos pênaltis, Marrocos vence a Holanda e avança às oitavas de final da Copa do Mundo
    De camisa preta e boné preto, Jürgen Klopp senta no banco de reservas do Liverpol
    Klopp opina sobre eliminação na Copa do Mundo, e craque ex-Alemanha critica VAR
    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Tironi no Lance!: Seleção sofre, mas o torcedor se conectou ao time
    Enciso comemorando gol com a mão erguida sobre o rosto
    Presidente do Paraguai decreta feriado após classificação na Copa
    Roberto Carlos dá entrevista para a Fifa
    Campeões mundiais pela Seleção analisam mudanças na Copa do Mundo