Noruega ou Costa do Marfim? Veja o histórico contra o Brasil e vote Vencedor de Noruega e Costa do Marfim vai enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

A vitória sobre o Japão carimbou o passaporte da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Agora, o Brasil aguarda quem passar do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. Na história dos Mundiais, a Amarelinha já cruzou o caminho dessas duas equipes, acumulando um triunfo contra os africanos e um tropeço diante dos europeus.

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O confronto que define o próximo oponente brasileiro acontece nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília). Quem avançar encara o Brasil no domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final.

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Histórico contra a Costa do Marfim

O retrospecto contra a Costa do Marfim é favorável ao time verde-amarelo. Os dois países se cruzaram apenas uma vez em Copas, na fase de grupos do torneio de 2010, na África do Sul.

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Brasil tem 100% de aproveitamento contra a Costa do Marfim em Copas do Mundo (Foto: Al Bello / Getty Images / AFP)

Naquele jogo, o Brasil venceu por 3 a 1. Os gols brasileiros foram marcados por Luís Fabiano, que balançou as redes duas vezes, e Elano. A partida ficou muito lembrada pelo clima tenso no final, que resultou na expulsão do meia Kaká.

Histórico contra a Noruega

Por outro lado, enfrentar a Noruega traz recordações ruins e um tabu incômodo. Em quatro jogos disputados na história, o Brasil jamais conseguiu vencer a equipe escandinava, somando dois empates e duas derrotas.

Seleção da Noruega tenta confirmar o favoritismo no mata-mata para cruzar novamente o caminho dos brasileiros (Foto: Buda Mendes / Getty Images via AFP)

Na Copa do Mundo de 1998, na França, as seleções se enfrentaram na última rodada da primeira fase, e os europeus venceram de virada por 2 a 1. Bebeto abriu o placar para o Brasil, mas Tore André Flo e Kjetil Rekdal garantiram a vitória da Noruega. Fora da Copa, os registros da Fifa contabilizam mais uma vitória dos noruegueses e dois empates, todos em partidas amistosas.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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