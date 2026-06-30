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Quantos gols Haaland tem na Copa do Mundo? Veja artilharia

Centroavante marcou o gol que garantiu a Noruega no caminho da Seleção Brasileira

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 16:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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haaland abraçado por companheiro na comemoracão do gol
Haaland comemora gol que classificou a Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A Seleção Brasileira já sabe quem vigiar de perto no próximo domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Principal estrela da Noruega, o centroavante Erling Haaland faz um Mundial implacável e soma 5 gols marcados em apenas três partidas disputadas no torneio, despontando como um dos grandes candidatos à artilharia.

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    O camisa 9 balançou as redes em todas as vezes que esteve em campo nesta Copa, mostrando uma média incrível de mais de um gol por jogo.

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    O raio-X dos gols de Haaland

    O atacante construiu sua marca expressiva na fase de grupos e carimbou a excelente fase com o gol da classificação no mata-mata. Veja como foram os gols:

    1. Primeira rodada (2 gols): garantiu dois gols na vitória tranquila da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.
    2. Segunda rodada (2 gols): foi decisivo mais duas vezes no triunfo apertado por 3 a 2 contra Senegal.
    3. Terceira rodada (0 gols): poupado pela comissão técnica, não saiu do banco de reservas na derrota por 4 a 2 para a França.
    4. Oitavas - Fase de 16avos (1 gol): decidiu a partida nos minutos finais e decretou a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.
    Haaland comemorando o gol da classificação da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Haaland comemora gol que classificou a Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Com cinco gols na conta e descansado por não ter jogado a rodada final do grupo, o artilheiro do Manchester City chega com status de principal ameaça para a defesa do Brasil no confronto em Nova Jersey.

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    Veja como está a artilharia da Copa do Mundo:

    PosiçãoJogadorSeleçãoGols Marcados

    Lionel Messi

    Argentina

    6 gols

    Erling Haaland

    Noruega

    5 gols

    Kylian Mbappé

    França

    4 gols

    Ousmane Dembélé

    França

    4 gols

    Vini Jr

    Brasil

    4 gols

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