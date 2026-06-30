Quantos gols Haaland tem na Copa do Mundo? Veja artilharia
Centroavante marcou o gol que garantiu a Noruega no caminho da Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira já sabe quem vigiar de perto no próximo domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Principal estrela da Noruega, o centroavante Erling Haaland faz um Mundial implacável e soma 5 gols marcados em apenas três partidas disputadas no torneio, despontando como um dos grandes candidatos à artilharia.
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O camisa 9 balançou as redes em todas as vezes que esteve em campo nesta Copa, mostrando uma média incrível de mais de um gol por jogo.
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O raio-X dos gols de Haaland
O atacante construiu sua marca expressiva na fase de grupos e carimbou a excelente fase com o gol da classificação no mata-mata. Veja como foram os gols:
- Primeira rodada (2 gols): garantiu dois gols na vitória tranquila da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.
- Segunda rodada (2 gols): foi decisivo mais duas vezes no triunfo apertado por 3 a 2 contra Senegal.
- Terceira rodada (0 gols): poupado pela comissão técnica, não saiu do banco de reservas na derrota por 4 a 2 para a França.
- Oitavas - Fase de 16avos (1 gol): decidiu a partida nos minutos finais e decretou a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.
Com cinco gols na conta e descansado por não ter jogado a rodada final do grupo, o artilheiro do Manchester City chega com status de principal ameaça para a defesa do Brasil no confronto em Nova Jersey.
Veja como está a artilharia da Copa do Mundo:
|Posição
|Jogador
|Seleção
|Gols Marcados
1º
Lionel Messi
Argentina
6 gols
2º
Erling Haaland
Noruega
5 gols
3º
Kylian Mbappé
França
4 gols
3º
Ousmane Dembélé
França
4 gols
3º
Vini Jr
Brasil
4 gols