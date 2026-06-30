Dê suas notas: Noruega bate Costa do Marfim e vai encarar o Brasil nas oitavas Com gol de Haaland no fim, noruegueses vencem por 2 a 1 e encaram o Brasil

Os escandinavos garantiram sua vaga para enfrentar o Brasil na próxima fase do torneio. Em um duelo movimentado nesta terça-feira (30), no Texas, a Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1, carimbando o passaporte para o mata-mata e encerrando a campanha histórica dos africanos. A jovem promessa Nusa abriu o placar na etapa inicial e, após o empate sofrido, o artilheiro Haaland balançou as redes na reta final para decretar a vitória. O reencontro da Seleção Brasileira com o rival europeu está agendado para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

Como foi a partida entre Costa do Marfim e Noruega?

O confronto começou equilibrado, com os noruegueses ditando o ritmo, mas sofrendo para furar o bloqueio defensivo adversário. Os marfinenses equilibraram as ações explorando as pontas e assustaram em um arremate perigoso de Pépé. Quando o jogo parecia amarrado, o talento individual resolveu: aos 39 minutos, Nusa limpou a marcação e acertou um belo chute de longa distância no ângulo para abrir o placar. Pouco antes de irem para os vestiários, Haaland ainda teve a oportunidade de aumentar a diferença, mas foi travado pela zaga.

continua após a publicidade

Haaland comemora gol que classificou a Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Precisando do resultado para evitar a eliminação, a seleção africana se lançou completamente ao ataque na etapa complementar. A postura agressiva deu resultado com o atacante Diallo, que entrou na partida e anotou um golaço após linda jogada pessoal. A igualdade parecia encaminhada, mas o faro de gol de Haaland fez a diferença: o camisa 9 apareceu livre na grande área para empurrar a bola para o fundo da rede e recolocar os europeus na frente. No último lance do confronto, o goleiro Nyland ainda operou um milagre para carimbar a vitória.

✅ FICHA TÉCNICA

COSTA DO MARFIM 1 x 2 NORUEGA

Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

📅 Data e hora: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 14h (de Brasília);

📍 Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA);

🥅 Gols: Antonio Nusa (39'/1°T), Diallo (28'/2°T) e Haaland (40'/2°T);

🟨 Cartões amarelos: Nusa (NOR);

🏟️ Público: 69.665 espectadores.

continua após a publicidade

COSTA DO MARFIM (Técnico: Emerse Faé)

Fofana; Doué, Kossonou, Agbadou e Konan; Sangaré; Kessié, Oulai (Diallo), Pepé e Diomande; Bonny (Wahi).

NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Berge e Odegaard; Nusa (Schjelderup), Sorloth (Bobb) e Haaland.

🧑‍⚖️ Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela), auxiliado por Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela); Juan Gabriel Benítez (Paraguai) é o quarto árbitro.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.