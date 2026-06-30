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Dê suas notas: Noruega bate Costa do Marfim e vai encarar o Brasil nas oitavas

Com gol de Haaland no fim, noruegueses vencem por 2 a 1 e encaram o Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 16:30
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Haaland comemorando o gol da classificação da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
Haaland comemora gol que classificou a Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Os escandinavos garantiram sua vaga para enfrentar o Brasil na próxima fase do torneio. Em um duelo movimentado nesta terça-feira (30), no Texas, a Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1, carimbando o passaporte para o mata-mata e encerrando a campanha histórica dos africanos. A jovem promessa Nusa abriu o placar na etapa inicial e, após o empate sofrido, o artilheiro Haaland balançou as redes na reta final para decretar a vitória. O reencontro da Seleção Brasileira com o rival europeu está agendado para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium.

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    Como foi a partida entre Costa do Marfim e Noruega?

    O confronto começou equilibrado, com os noruegueses ditando o ritmo, mas sofrendo para furar o bloqueio defensivo adversário. Os marfinenses equilibraram as ações explorando as pontas e assustaram em um arremate perigoso de Pépé. Quando o jogo parecia amarrado, o talento individual resolveu: aos 39 minutos, Nusa limpou a marcação e acertou um belo chute de longa distância no ângulo para abrir o placar. Pouco antes de irem para os vestiários, Haaland ainda teve a oportunidade de aumentar a diferença, mas foi travado pela zaga.

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    De braços abertos e de uniforme branco, Haaland comemora gol marcado para a Noruega contra Costa do Marfim nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026
    Haaland comemora gol que classificou a Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Precisando do resultado para evitar a eliminação, a seleção africana se lançou completamente ao ataque na etapa complementar. A postura agressiva deu resultado com o atacante Diallo, que entrou na partida e anotou um golaço após linda jogada pessoal. A igualdade parecia encaminhada, mas o faro de gol de Haaland fez a diferença: o camisa 9 apareceu livre na grande área para empurrar a bola para o fundo da rede e recolocar os europeus na frente. No último lance do confronto, o goleiro Nyland ainda operou um milagre para carimbar a vitória.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    COSTA DO MARFIM 1 x 2 NORUEGA
    Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

    📅 Data e hora: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 14h (de Brasília);
    📍 Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA);
    🥅 Gols: Antonio Nusa (39'/1°T), Diallo (28'/2°T) e Haaland (40'/2°T);
    🟨 Cartões amarelos: Nusa (NOR);
    🏟️ Público: 69.665 espectadores.

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    COSTA DO MARFIM (Técnico: Emerse Faé)
    Fofana; Doué, Kossonou, Agbadou e Konan; Sangaré; Kessié, Oulai (Diallo), Pepé e Diomande; Bonny (Wahi).

    NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)
    Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Berge e Odegaard; Nusa (Schjelderup), Sorloth (Bobb) e Haaland.

    🧑‍⚖️ Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela), auxiliado por Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela); Juan Gabriel Benítez (Paraguai) é o quarto árbitro.

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