Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira? Confira após o doblete na Copa
O português mostra que ainda é um protagonista do futebol mundial
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua a desafiar a lógica e a calar os críticos. Com dois gols decisivos na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão, o craque garantiu a liderança provisória do Grupo K na Copa do Mundo e se isolou como o maior artilheiro da história da seleção no torneio. Após a dobradinha, o astro alcançou a marca de 975 gols oficiais em 1.328 jogos na carreira, o que representa uma média de 0,73 gol por partida. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do futebol considerando apenas partidas oficiais.
Raio-X dos 975 gols do Camisa 7
Confira o detalhamento estatístico da trajetória implacável do atacante por clubes e seleção:
|Equipe
|Gols
|Jogos
|Média de gols
|Anos
Sporting (POR)
5
33
0,15
2002 a 2003
Manchester United (ENG) - 1ª passagem
118
292
0,40
2003 a 2009
Real Madrid (ESP)
450
438
1,03
2009 a 2018
Juventus (ITA)
101
134
0,75
2018 a 2021
Manchester United (ENG) - 2ª passagem
27
54
0,50
2021 a 2022
Al Nassr (KSA)
131
149
0,88
2023 - atualmente
Seleção Portuguesa
143
230
0,63
2003 - atualmente
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Resposta à altura na "Copa dos Craques"
A grande exibição do maior ídolo do Real Madrid e de Portugal elevou o patamar da competição. Após presenciar exibições de gala de rivais como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane, que também balançaram as redes neste Mundial, o português mostrou que não fica para trás na elite do futebol.
Atenção aos próximos passos: O próximo desafio da seleção Portuguesa já tem data e hora marcadas. A equipe volta a campo contra a Colômbia neste sábado (27), às 20h30, no Hard Rock Stadium (EUA). O confronto direto promete ser um duelo eletrizante e vale a liderança definitiva da chave.