Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira? Confira após o doblete na Copa O português mostra que ainda é um protagonista do futebol mundial

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua a desafiar a lógica e a calar os críticos. Com dois gols decisivos na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão, o craque garantiu a liderança provisória do Grupo K na Copa do Mundo e se isolou como o maior artilheiro da história da seleção no torneio. Após a dobradinha, o astro alcançou a marca de 975 gols oficiais em 1.328 jogos na carreira, o que representa uma média de 0,73 gol por partida. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do futebol considerando apenas partidas oficiais.

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Raio-X dos 975 gols do Camisa 7

Confira o detalhamento estatístico da trajetória implacável do atacante por clubes e seleção:

Equipe Gols Jogos Média de gols Anos Sporting (POR) 5 33 0,15 2002 a 2003 Manchester United (ENG) - 1ª passagem 118 292 0,40 2003 a 2009 Real Madrid (ESP) 450 438 1,03 2009 a 2018 Juventus (ITA) 101 134 0,75 2018 a 2021 Manchester United (ENG) - 2ª passagem 27 54 0,50 2021 a 2022 Al Nassr (KSA) 131 149 0,88 2023 - atualmente Seleção Portuguesa 143 230 0,63 2003 - atualmente

Cristiano Ronaldo em comemoração após o gol (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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Resposta à altura na "Copa dos Craques"

A grande exibição do maior ídolo do Real Madrid e de Portugal elevou o patamar da competição. Após presenciar exibições de gala de rivais como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane, que também balançaram as redes neste Mundial, o português mostrou que não fica para trás na elite do futebol.