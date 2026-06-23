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Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira? Confira após o doblete na Copa

O português mostra que ainda é um protagonista do futebol mundial

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:58
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Cristiano Ronaldo na chegada ao Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)
Cristiano Ronaldo na chegada ao Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua a desafiar a lógica e a calar os críticos. Com dois gols decisivos na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão, o craque garantiu a liderança provisória do Grupo K na Copa do Mundo e se isolou como o maior artilheiro da história da seleção no torneio. Após a dobradinha, o astro alcançou a marca de 975 gols oficiais em 1.328 jogos na carreira, o que representa uma média de 0,73 gol por partida. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do futebol considerando apenas partidas oficiais.

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    • Raio-X dos 975 gols do Camisa 7

    Confira o detalhamento estatístico da trajetória implacável do atacante por clubes e seleção:

    EquipeGolsJogosMédia de golsAnos

    Sporting (POR)

    5

    33

    0,15

    2002 a 2003

    Manchester United (ENG) - 1ª passagem

    118

    292

    0,40

    2003 a 2009

    Real Madrid (ESP)

    450

    438

    1,03

    2009 a 2018

    Juventus (ITA)

    101

    134

    0,75

    2018 a 2021

    Manchester United (ENG) - 2ª passagem

    27

    54

    0,50

    2021 a 2022

    Al Nassr (KSA)

    131

    149

    0,88

    2023 - atualmente

    Seleção Portuguesa

    143

    230

    0,63

    2003 - atualmente

    FBL-WC-2026-MATCH47-POR-
    Cristiano Ronaldo em comemoração após o gol (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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    Resposta à altura na "Copa dos Craques"

    A grande exibição do maior ídolo do Real Madrid e de Portugal elevou o patamar da competição. Após presenciar exibições de gala de rivais como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane, que também balançaram as redes neste Mundial, o português mostrou que não fica para trás na elite do futebol.

    Atenção aos próximos passos: O próximo desafio da seleção Portuguesa já tem data e hora marcadas. A equipe volta a campo contra a Colômbia neste sábado (27), às 20h30, no Hard Rock Stadium (EUA). O confronto direto promete ser um duelo eletrizante e vale a liderança definitiva da chave.

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