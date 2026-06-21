Quanto foi o jogo do Japão contra a Tunísia? Japoneses podem encontrar o Brasil no mata-mata

O Japão goleou a Tunísia por 4 a 0 na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. No Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, os japoneses construíram a vitória com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda, duas vezes, e Junya Ito. A partida entrou para a história por ser o milésimo jogo realizado em Copas do Mundo. Com o resultado, os asiáticos ficaram muito próximos da classificação para o mata-mata, enquanto os tunisianos deram adeus às chances de avançar e foram eliminados.

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➡️Balanço do Grupo F: com Brasil de olho, Holanda e Japão goleam

No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Brasil de olho

Em caso de classificação, a Seleção Brasileira cruza com um dos classificados do grupo F nos 16 avos de final. Se confirmar a liderança do Grupo C diante da Escócia, na próxima quarta-feira (24), a Seleção enfrentará o segundo colocado (neste momento, o Japão) ou um dos melhores terceiros colocados do grupo formado por Holanda, Japão e Suécia — além da Tunísia, já eliminada.

Já se terminar em segundo do grupo, o adversário do Brasil será o vice-líder do Grupo F. Em um cenário de classificação em terceiro lugar, a Seleção terá pela frente o líder da chave na primeira fase do mata-mata.

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Próximos compromissos do Grupo F

Na rodada final da fase de grupos, o Japão volta a campo na quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), quando enfrentará a Suécia, em Dallas. No mesmo horário, a Tunísia encara a Holanda, em Kansas City, apenas para cumprir tabela.

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