logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quantas seleções já estão classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo?

Fase de grupos se encerra neste sábado (27)

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Taça - troféu da Copa do Mundo
Brasil enfrenta o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: AFP)

Com a última rodada da fase de grupos chegando ao fim, a situação das seleções em relação ao mata-mata da Copa do Mundo vai se definindo e, no momento, restam apenas quatro vagas disponíveis. Por ser a edição com maior número de participantes em toda a história do torneio, com um total de 48 representantes, 32 times avançam à segunda fase, que antecede as oitavas de final.

continua após a publicidade
  • Taremi, do Irã, dividindo bola com um jogador do Egito na Copa do Mundo

    Egito x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Shoja lamenta empate entre Irã e Egito após gol anulado no fim do jogo da Copa do Mundo

    Balanço do Grupo G: Irã vive drama na Copa do Mundo; Bélgica e Egito avançam

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo

    Balanço do dia: Cabo Verde faz história, e Irã vive drama na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Após os jogos da última sexta-feira (26), do grupo G, que teve a Bélgica definida na liderança, seguida de Egito e Irã na segunda e terceira posição, respectivamente, 28 das 32 vagas foram fechadas. No momento ainda restam os jogos dos grupos J, K e L para definir as outras quatro.

    Antes da bola rolar neste sábado (27), estão classificadas as seguintes seleções: México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, Noruega, Colômbia, Suíça, Canadá, Brasil, Marrocos, Bósnia e Herzegovina, África do Sul, Costa do Marfim, Equador, Holanda (Países Baixos), Japão, Suécia, Austrália, Espanha, Cabo Verde, Paraguai, Egito, Portugal, Inglaterra, Gana, Bélgica e Senegal.

    continua após a publicidade
    Vinicius Júnior deulando com jogador do Japão em amistoso de outubro de 2025
    Brasil enfrentará o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Balanço do dia: Cabo Verde faz história, e Irã vive drama na Copa do Mundo

    No 16º dia de Copa do Mundo, teve classificações históricas, goleadas e drama até o fim. Nesta sexta-feira (26), a França garantiu a liderança do Grupo I ao derrotar a Noruega, enquanto Senegal goleou o Iraque e aguarda definição dos terceiros colocados. Na sequência, Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e se classificou ao mata-mata após derrota do Uruguai contra a Espanha. Na virada do dia, a Bélgica goleou a Nova Zelândia e avançou à segunda fase, enquanto Irã e Egito empataram em um jogo dramático.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    França goleia os reservas da Noruega

    A França goleou a Noruega por 4 a 1 no Gillette Stadium, em Foxborough, e garantiu a liderança isolada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. O grande nome do confronto foi Ousmane Dembélé, que brilhou ao marcar um hat-trick ainda no primeiro tempo. A Noruega, que poupou o astro Erling Haaland e outros titulares no início, esboçou uma reação diminuindo o placar com Aasgaard, mas os franceses mantiveram o controle e selaram a goleada nos acréscimos da etapa final com um gol de cabeça de Doué.

    continua após a publicidade

    Com o resultado, o chaveamento do mata-mata foi definido: a Noruega enfrentará a Costa do Marfim na segunda fase e entrou na rota da Seleção Brasileira — caso o Brasil passe pelo Japão, enfrentará o vencedor deste duelo nas oitavas de final. Já a França irá encarar a Suécia.

    Senegal vence sem dificuldades

    Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 no Canadá e manteve viva a esperança de ir ao mata-mata da Copa do Mundo. Diarra abriu o placar cedo e, ainda no primeiro tempo, o iraquiano Sulaka foi expulso após falta em Sadio Mané. Na etapa final, os africanos aproveitaram a vantagem numérica para construir o saldo de gols: Sarr ampliou, o reserva Pape Gueye marcou duas vezes e Ndiaye fechou a goleada.

    Com três pontos no Grupo I, Senegal agora aguarda o fim da rodada para tentar uma vaga como um dos melhores terceiros colocados, enquanto o Iraque se despede zerado da Copa do Mundo.

    Espanha elimina Uruguai

    A Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 em Guadalajara, garantiu a liderança do Grupo H da Copa do Mundo e eliminou a Celeste. O gol da vitória saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, após um "frango" histórico do goleiro Muslera em chute fraco de Baena.

    No segundo tempo, a Espanha controlou o ritmo, suportou a pressão desorganizada dos uruguaios e ainda carimbou o travessão com Ferran Torres. Na reta final, Canobbio foi expulso, selando a desclassificação do Uruguai, que terminou com apenas dois pontos e viu Cabo Verde avançar em segundo lugar. Os espanhóis irão encarar o segundo colocado do Grupo J (Áustria ou Argélia).

    Cabo Verde empata e avança

    Cabo Verde empatou por 0 a 0 com a Arábia Saudita em Houston e garantiu uma classificação histórica para o mata-mata da Copa de 2026. Após um primeiro tempo equilibrado, os sauditas pressionaram na etapa final precisando da vitória, mas Cabo Verde se defendeu bem e quase marcou em contra-ataque de Nuno da Costa, parado pelo goleiro Al-Owais.

    Com o resultado, a Arábia Saudita foi eliminada, e Cabo Verde avançou em segundo no Grupo H para enfrentar a Argentina na próxima fase.

    Irã vive drama na Copa do Mundo

    Em um jogo muito tenso, o Egito abriu o placar aos quatro minutos com Saber aproveitando duas falhas do goleiro Beiranvand. No entanto, o Irã respondeu rapidamente e empatou aos 13 minutos com Rezaeian aproveitando um rebote dado por Shobeir após finalização de Mohammadi.

    No final do segundo tempo, o Irã chegou a virar o jogo com gol do zagueiro Shoja, que gerou muita comemoração, emoção e choro. No entanto, o tento foi anulado por centímetros após o decreto da tecnologia do impedimento semiautomático. E no último lance do jogo, Ezatolahi recebeu um cruzamento na área e cabeceou no travessão.

    Bélgica goleia e garanta vaga na 2ª fase da Copa do Mundo

    Bélgica entrou em campo pressionada e sem a garantia de vaga na segunda fase da Copa do Mundo. Por conta disso, os Diabos Vermelhos adotaram uma postura intensa desde o início do primeiro tempo. E após bola na trave e defesas de Crocombe, Leandro Trossard abriu o placar em um gol chorado após cobrança de escanteio.

    No segundo tempo, a Bélgica deslanchou após a Nova Zelândia se abrir e ampliou o placar com gols de Trossard e De Bruyne. A equipe da Oceania chegou a descontar com a joia Elijah Just, mas os europeus voltaram a ter mais volume e fecharam a conta nos minutos finais com gols de Lukaku e Saelemaekers, que entraram no segundo tempo.

    Com o resultado, a Bélgica ultrapassou o Egito e avançou com a liderança do Grupo G da Copa do Mundo e fugiu da chave do lado da chave de Argentina e Brasil.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do Mundo 2026Festa toma conta da capital de Cabo Verde após classificação na Copa; vejaHá 2 minutos
    Lionel Messi e Paredes comemorando gol pela Argentina na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Brasileiros se revoltam com chave da Argentina na Copa: 'Vergonha'Há 32 minutos
    copa do mundo bola gol
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo chega a 12 goleadas após vitória de Senegal; veja jogos e placaresHá 37 minutos
    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Doué afasta confiança exagerada da França após goleada: 'Temos qualidade'Há 42 minutos
    Jogadores da Holanda comemoram classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Holanda x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do MundoHá 42 minutos
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Balanço do dia: Cabo Verde faz história, e Irã vive drama na Copa do MundoHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Taremi, do Irã, dividindo bola com um jogador do Egito na Copa do Mundo
    Egito x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo
    Shoja lamenta empate entre Irã e Egito após gol anulado no fim do jogo da Copa do Mundo
    Balanço do Grupo G: Irã vive drama na Copa do Mundo; Bélgica e Egito avançam
    Jogadores da Bélgica comemorando juntos em partida da Copa do Mundo
    Nova Zelândia x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo
    Egito e Irã ficam no empate por 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Egito e Irã empatam em duelo eletrizante após gol anulado pelo VAR
    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo
    Bélgica vence Nova Zelândia, assume liderança e avança na Copa do Mundo
    Marcelo Bielsa comandando o Uruguai contra a Espanha
    Bielsa grita com repórter após derrota e eliminação do Uruguai; veja
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Cinco seleções estão classificadas na Copa sem entrar em campo; entenda
    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
    Bielsa repete fracasso de 2002 na Copa, agora com o Uruguai
    Bubista, treinador de Cabo Verde comemorando a classificação na Copa do Mundo
    Técnico de Cabo Verde celebra classificação inédita na Copa: 'Orgulho'
    Jornais do Uruguai repercutem eliminação na Copa do Mundo: 'Decepção'
    De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa: 'Nada mais'
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Balanço Grupo H: Espanha 'enterra' Uruguai na Copa do Mundo e Cabo Verde faz história
    O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto
    Canobbio, do Fluminense, se revolta e é expulso em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo