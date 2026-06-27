Nova Zelândia x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo Partida foi disputada em Vancouver, no Canadá

Nova Zelândia e Bélgica se enfrentaram nesta sexta-feira (26) na última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Ao vencer por 5 a 1, os belgas conseguiram a primeira vitória no torneio e se classificaram para a segunda fase.

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Liderada por Kevin De Bruyne, do Napoli, e Doku, do Manchester City, a seleção europeia havia empatado os dois confrontos anteriores do grupo. Contra o Egito, na estreia, ficou no 1 a 1 e, contra o Irã, no 0 a 0.

O primeiro gol do jogo saiu aos 28 minutos, nos pés de Leandro Trossard. O camisa 10, que já havia acertado a trave aos 11 minutos, aproveitou a falha da zaga neozelandesa e se jogou na bola para balançar as redes de pé direito.

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Aos cinco minutos da segunda etapa, o jogador do Arsenal apareceu novamente. No início da jogada, o atacante recebeu passe de De Bruyne e bateu em cima da zaga; no rebote, dominou no peito e finalizou no alto do gol, sem chances para Max Crocombe.

Aproximadamente 16 minutos depois, o camisa 7 ampliou de perna esquerda e abriu 3 a 0 para os Diabos Vermelhos. Na reta final, a Nova Zelândia conseguiu o seu gol faltando seis minutos para o fim da etapa regulamentar. Após intervenção de Courtois, tirando um cruzamento de soco, o camisa 11 Elijah Just bateu com estilo e balançou as redes do Estádio BC Place.

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O jogo parecia ter o seu placar definido, mas não demorou muito para Romelu Lukaku, centroavante que havia acabado de entrar, marcar de cabeça. E, por fim, aos 49 minutos do segundo tempo, Alexis Saelemaekers fechou a goleada de 5 a 1 para a Bélgica.

Kevin De Bruyne e Tielemans foram titulares contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica na Copa do Mundo?

No primeiro tempo, a Bélgica sufocou a Nova Zelândia, que não finalizou uma única vez antes do intervalo. Na primeira boa chance dos Diabos Vermelhos, Trossard foi acionado pelo lado esquerdo da área e bateu cruzado, mas carimbou a trave. Na sequência, De Bruyne achou um espaço da entrada da área e soltou uma bomba para defesa de Crocombe. E aos 27 minutos, De Bruyne cobrou um escanteio na área, a bola bateu na costela de Tim Payne e sobrou para Trossard na pequena área finalizar e estufar as redes. Na reta final, De Ketelaere teve foi achado na área e teve a chance de ampliar o marcador, mas a finalização rasteira parou em outra grande intervenção do goleiro rival.

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No segundo tempo, a Bélgica não demorou para ampliar o placar sobre a Nova Zelândia e tornar o jogo mais confortável. Aos quatro minutos, Trossard foi acionado no lado esquerdo da área, cortou para o meio, chutou a bola nas costas de Vanaken, mas pegou a sobra e estufou as redes novamente. O adversário respondeu em uma arrancada de Elijah Just no campo de ataque e uma finalização de fora da área para boa defesa de Courtois. Mas aos 21 minutos, os europeus ampliaram com De Bruyne sendo acionado na entrada da área e chutando cruzado de perna esquerda para marcar seu gol. Aos 38 minutos, a Nova Zelândia descontou com Elijah Just aproveitando uma rebatida de Courtois na bola após cobrança de escanteio e soltando um petardo sem chances para o goleiro do Real Madrid. Mas aos 40, Lukaku recebeu um cruzamento de Raskin e cabeceou livre de marcação para balançar as redes. E no último lance do jogo, o centroavante arrancou pelo lado esquerdo, tocou para Saelemaekers finalizar e dar números finais ao confronto.

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