logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Nova Zelândia x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo

Partida foi disputada em Vancouver, no Canadá

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 02:18
Favorite o Lance! no Google

Nova Zelândia e Bélgica se enfrentaram nesta sexta-feira (26) na última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Ao vencer por 5 a 1, os belgas conseguiram a primeira vitória no torneio e se classificaram para a segunda fase.

continua após a publicidade
  • Doku posa com a camisa vermelha durante a execução do hino da Bélgica na Copa do Mundo

    Doku vê filho nascer, mas volta para reforçar a Bélgica na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Liderada por Kevin De Bruyne, do Napoli, e Doku, do Manchester City, a seleção europeia havia empatado os dois confrontos anteriores do grupo. Contra o Egito, na estreia, ficou no 1 a 1 e, contra o Irã, no 0 a 0.

    O primeiro gol do jogo saiu aos 28 minutos, nos pés de Leandro Trossard. O camisa 10, que já havia acertado a trave aos 11 minutos, aproveitou a falha da zaga neozelandesa e se jogou na bola para balançar as redes de pé direito.

    continua após a publicidade

    Aos cinco minutos da segunda etapa, o jogador do Arsenal apareceu novamente. No início da jogada, o atacante recebeu passe de De Bruyne e bateu em cima da zaga; no rebote, dominou no peito e finalizou no alto do gol, sem chances para Max Crocombe.

    Aproximadamente 16 minutos depois, o camisa 7 ampliou de perna esquerda e abriu 3 a 0 para os Diabos Vermelhos. Na reta final, a Nova Zelândia conseguiu o seu gol faltando seis minutos para o fim da etapa regulamentar. Após intervenção de Courtois, tirando um cruzamento de soco, o camisa 11 Elijah Just bateu com estilo e balançou as redes do Estádio BC Place.

    continua após a publicidade

    O jogo parecia ter o seu placar definido, mas não demorou muito para Romelu Lukaku, centroavante que havia acabado de entrar, marcar de cabeça. E, por fim, aos 49 minutos do segundo tempo, Alexis Saelemaekers fechou a goleada de 5 a 1 para a Bélgica.

    De Bruyne cumprimentando Tielemans durante a partida contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo
    Kevin De Bruyne e Tielemans foram titulares contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica na Copa do Mundo?

    No primeiro tempo, a Bélgica sufocou a Nova Zelândia, que não finalizou uma única vez antes do intervalo. Na primeira boa chance dos Diabos Vermelhos, Trossard foi acionado pelo lado esquerdo da área e bateu cruzado, mas carimbou a trave. Na sequência, De Bruyne achou um espaço da entrada da área e soltou uma bomba para defesa de Crocombe. E aos 27 minutos, De Bruyne cobrou um escanteio na área, a bola bateu na costela de Tim Payne e sobrou para Trossard na pequena área finalizar e estufar as redes. Na reta final, De Ketelaere teve foi achado na área e teve a chance de ampliar o marcador, mas a finalização rasteira parou em outra grande intervenção do goleiro rival.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No segundo tempo, a Bélgica não demorou para ampliar o placar sobre a Nova Zelândia e tornar o jogo mais confortável. Aos quatro minutos, Trossard foi acionado no lado esquerdo da área, cortou para o meio, chutou a bola nas costas de Vanaken, mas pegou a sobra e estufou as redes novamente. O adversário respondeu em uma arrancada de Elijah Just no campo de ataque e uma finalização de fora da área para boa defesa de Courtois. Mas aos 21 minutos, os europeus ampliaram com De Bruyne sendo acionado na entrada da área e chutando cruzado de perna esquerda para marcar seu gol. Aos 38 minutos, a Nova Zelândia descontou com Elijah Just aproveitando uma rebatida de Courtois na bola após cobrança de escanteio e soltando um petardo sem chances para o goleiro do Real Madrid. Mas aos 40, Lukaku recebeu um cruzamento de Raskin e cabeceou livre de marcação para balançar as redes. E no último lance do jogo, o centroavante arrancou pelo lado esquerdo, tocou para Saelemaekers finalizar e dar números finais ao confronto.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Egito e Irã ficam no empate por 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Copa do Mundo 2026Em jogo de reviravoltas, Egito e Irã empatam pela Copa do MundoHá 9 minutos
    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Bélgica vence Nova Zelândia, assume liderança e avança na Copa do MundoHá 21 minutos
    Marcelo Bielsa comandando o Uruguai contra a Espanha
    Copa do Mundo 2026Bielsa grita com repórter após derrota e eliminação do Uruguai; vejaHá 2 horas
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Cinco seleções estão classificadas na Copa sem entrar em campo; entendaHá 2 horas
    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
    Copa do Mundo 2026Bielsa repete fracasso de 2002 na Copa, agora com o UruguaiHá 2 horas
    Bubista, treinador de Cabo Verde comemorando a classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Técnico de Cabo Verde celebra classificação inédita na Copa: 'Orgulho'Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Jornais do Uruguai repercutem eliminação na Copa do Mundo: 'Decepção'
    De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa: 'Nada mais'
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Balanço Grupo H: Espanha 'enterra' Uruguai na Copa do Mundo e Cabo Verde faz história
    O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto
    Canobbio, do Fluminense, se revolta e é expulso em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo
    Meio campista da Espanha, Alex Baena autor do gol da vitória espanhola em cima do Uruguai na Copa do Mundo
    Uruguai x Espanha: veja os melhores momentos do jogo do Grupo H na Copa do Mundo
    Uruguai - Luis Suárez
    Eliminação do Uruguai na Copa passa por 'Maldição de Suárez'; entenda o jejum
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Cabo Verde x Arábia Saudita: veja melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo
    Jogadores da Espanha e Uruguai brigando pela bola
    Dê suas notas: Uruguai perde para Espanha e está eliminado da Copa do Mundo
    Jogadores de Cabo Verde comemorando a classificação inédita na Copa doo Mundo
    Cabo Verde no mata-mata: relembre zebras históricas em Copas do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Web vai à loucura com classificação de Cabo Verde: 'Histórico'
    A dupla de Flamengo e Fluminense, Varela e Canobbio dobram a marcação sobre Pedri, da Espanha
    Eliminado da Copa, Uruguai 'devolve' sete jogadores a clubes brasileiros
    Torcedores destacam ausência de Arrascaeta em eliminação do Uruguai: 'Pena'
    Canobbio, do Fluminense em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo
    Canobbio, do Fluminense, vira assunto em eliminação do Uruguai: 'Vergonhoso'