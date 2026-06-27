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Egito e Irã empatam em duelo eletrizante após gol anulado pelo VAR

Irã tem gol anulado no fim, empata com Egito e se complica na Copa

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
27/06/2026 02:11
Atualizado há 0 minutos
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Egito e Irã ficam no empate por 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Egito e Irã ficam no empate por 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Egito e Irã empataram por 1 a 1 na madrugada deste sábado (27), em Seattle, nos Estados Unidos, em confronto decisivo pelo Grupo G da Copa do Mundo.

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    • O resultado garantiu a seleção egípcia na segunda fase, enquanto os iranianos terminaram a rodada dependendo de uma combinação de resultados para seguir vivos na competição. A Bélgica encerrou a fase de grupos na primeira colocação da chave, seguida pelo Egito. O Irã ficou em terceiro lugar, e a Nova Zelândia terminou na última posição após ser goleada pelos belgas por 5 a 1.

    Grande referência técnica da equipe egípcia, Mohamed Salah iniciou a partida entre os titulares, mas precisou ser substituído logo nos primeiros minutos da etapa final, dando lugar a Zizo. O atacante segue próximo de alcançar uma marca histórica pela seleção nacional: com 68 gols marcados, está a apenas um de igualar Hossam Hassan, atual treinador da equipe e maior artilheiro da história do Egito.

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    Do lado iraniano, a partida também carregava elementos históricos. A equipe asiática defendia uma invencibilidade contra seleções africanas em Copas do Mundo. Além disso, pela primeira vez durante o torneio, a delegação conseguiu chegar ao local da partida com mais de 24 horas de antecedência, após o relaxamento das restrições logísticas que vinham gerando reclamações ao longo da competição.

    O confronto começou em ritmo intenso, com oportunidades para os dois lados desde os minutos iniciais. O Egito saiu na frente rapidamente com Saber, resultado que obrigou o Irã a adotar uma postura mais agressiva em busca da reação. Os iranianos tiveram a chance do empate em uma cobrança de pênalti, mas Taremi desperdiçou ao parar na defesa de Shobeir. A igualdade, porém, não demorou a acontecer. Rezaeian aproveitou um rebote concedido pelo goleiro egípcio e deixou tudo igual no placar. A partir daí, o duelo permaneceu aberto, com as duas equipes buscando o ataque. O Irã criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu transformar a superioridade em vantagem.

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    A etapa complementar manteve o clima de tensão até os instantes finais. Quando a vitória iraniana parecia definida, o VAR entrou em ação para frustrar a equipe asiática. Já nos acréscimos, Rezaeian levantou a bola na área, Shobeir saiu mal mais uma vez e a sobra ficou com Khalilzadeh, que balançou as redes e chegou a iniciar a comemoração. Após revisão das imagens, porém, a arbitragem identificou impedimento na origem da jogada e anulou o gol que poderia ter garantido a classificação do Irã.

    Em meio aos desafios enfrentados fora das quatro linhas durante a disputa da Copa do Mundo, o Irã esteve a poucos instantes de conquistar uma vitória que poderia mudar seu destino no torneio. O gol marcado nos acréscimos gerou uma comemoração intensa entre jogadores e comissão técnica, conscientes da importância daquele resultado. No entanto, a intervenção do VAR anulou o lance e esfriou a celebração iraniana. O empate manteve a equipe viva na disputa, mas a colocou em uma situação mais complicada, já que a classificação agora depende também de outros resultados da rodada.

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    Salah está próximo de marcar 70 gols pela Seleção do Egito. (Foto: Divulgação/Instagram)
    Salah está próximo de marcar 70 gols pela Seleção do Egito. (Foto: Divulgação/Instagram)

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    Lance Capital 💡

    Zizo recebeu dentro da área e fez o trabalho de pivô para Salah. O camisa 10 tentou concluir a jogada, mas a finalização desviou na marcação e a bola permaneceu viva na área. Na sequência, Beiranvand saiu para afastar de soco, porém não conseguiu fazer o corte com precisão. A sobra ficou nos pés de Saber, que apareceu na entrada da área e acertou um potente chute de canhota no canto, sem chances de defesa.

    Deu aula 🏅

    Mohammadi recebeu a bola dentro da área, deixou o marcador para trás com um corte rápido e finalizou cruzado em direção ao canto. Shobeir se esticou e fez excelente intervenção, mas não conseguiu evitar o rebote. Livre de marcação, Rezaeian apareceu na sequência e completou para o gol, decretando o empate iraniano.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Aos oito minutos da primeira etapa, o Irã ganhou uma grande oportunidade para igualar o marcador. Abdelmonem se complicou na saída de bola, e Taremi aproveitou o erro para tomar a posse dentro da área. Na tentativa de se recuperar, o defensor egípcio atingiu o atacante iraniano, e o árbitro apontou imediatamente para a marca da cal. Na cobrança, Taremi bateu no canto esquerdo, mas Shobeir acertou o lado e fez a defesa, mantendo a vantagem do Egito.

    Escalações:

    EGITO (Técnico: Hossam Hassan) Shobeir; Hany, Abdelmonem (Yasser Ibrahim), Rabia e Fatouh; Saber (Attia), Lasheen; Zico (Abdelkarim), Salah (Zizo) e Ashour (Marmoush); Trézéguet

    IRÃ (Técnico: Amir Ghalenoei) Beiranvand; Rezaeian (Jahanbakhsh), Kanaani (Hardani), Khalizadeh, Nemati e Mohammadi; Ghoddos (Moghanlou), Ezatolahi, Ghorbani, Mohebi e Taremi

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    ✅ FICHA TÉCNICA
    Egito 1 x 1 Irã - Grupo G - 3ª rodada da primeira fase

    📅 Data e hora: sábado, dia 27 de junho de 2026, 0h (de Brasília)
    📍 Local: Seattle Field (EUA)
    🥅 Gols: Saber (4'/2ºT) - Egito - Rezaeian (13'/1ºT) - Irã
    🟨 Cartões amarelos: Kanaani, Nemati e Ezatolahi (Irã) - Saber, Ibrahim e Lashin (Egito)

    🗣️Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)
    🚩Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia)
    📟Quarto árbitro: Yusuke Araki (Japão)
    📱VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

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