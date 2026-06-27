Cinco seleções estão classificadas na Copa sem entrar em campo; entenda Saiba quais foram os países que garantiram vaga na segunda fase sem entrar em campo

Os jogos desta sexta-feira (26) sacramentaram a classificação de quatro equipes que entraram em campo: Espanha e Cabo Verde, respectivamente, foram os primeiros e segundos colocados do Grupo H, garantindo a passagem para a próxima fase da Copa do Mundo. Já no Grupo I, França e Noruega passaram em primeiro e segundo, enquanto Senegal está entre momentaneamente entre as oito melhores terceiras colocadas que serão classificadas para o mata-mata. Entretanto, outras cinco seleções conseguiram vaga sem nem mesmo entrar em campo.

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O Paraguai empatou com a Austrália em 0 a 0 na terceira rodada da Copa do Mundo, ficou com a terceira posição do Grupo D somando 4 pontos mas não sabia se poderia conseguir a classificação para a próxima fase ou não. A combinação de resultados do Grupo H, que terminou sem um terceiro colocado com pontuação suficiente para brigar pela classificação via tabela dos melhores terceiros, possibilitou que, matematicamente, o Paraguai se garantisse na próxima fase.

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Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

Mesmo sem entrar em campo, os paraguaios conseguiram a confirmação de que estarão duelando no mata-mata. Além dos paraguaios Enquanto isso, as seleções da Inglaterra, Gana, Egito e Portugal também conseguiram vaga nos 16 avos de final por conta da combinação de resultados dos grupos H e I da Copa do Mundo.

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A Fifa confirmou a informação nesta sexta-feira (26), logo após o fim das partidas entre Uruguai e Espanha e Cabo Verde e Arábia Saudita, pelo Grupo H da Copa.

Paraguay, Egypt, Portugal, England, and Ghana have qualified for the Round of 32 following today's matches!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

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No total, 26 das 32 seleções que avançam para a próxima fase já estão definidas. Com isso, já há a definição de alguns confrontos que acontecerão na segunda fase. Ainda é necessário aguardar o fim dos confrontos para saber quais são os oito melhores terceiros colocados que avançarão para a próxima fase. Até o momento, Suécia, Equador, Bósnia e Paraguai já garantiram as vagas 'extra'.

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