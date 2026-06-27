Balanço do Grupo G: Irã vive drama na Copa do Mundo; Bélgica e Egito avançam
Persas seguem vivos e sonham com classificação à segunda fase
Na última rodada do Grupo G, a Bélgica avançou à segunda fase da Copa do Mundo, assim como o Egito, que ficou com a 2ª colocação da chave. O Irã segue vivo, mas dependerá de outros resultados para conquistar uma vaga no mata-mata como um dos melhores terceiros colocados.
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Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica
A Bélgica entrou em campo pressionada e sem a garantia de vaga na segunda fase da Copa do Mundo. Por conta disso, os Diabos Vermelhos adotaram uma postura intensa desde o início do primeiro tempo. E após bola na trave e defesas de Crocombe, Leandro Trossard abriu o placar em um gol chorado após cobrança de escanteio.
No segundo tempo, a Bélgica deslanchou após a Nova Zelândia se abrir e ampliou o placar com gols de Trossard e De Bruyne. A equipe da Oceania chegou a descontar com a joia Elijah Just, mas os europeus voltaram a ter mais volume e fecharam a conta nos minutos finais com gols de Lukaku e Saelemaekers, que entraram no segundo tempo.
Com o resultado, a Bélgica ultrapassou o Egito e avançou com a liderança do Grupo G da Copa do Mundo e fugiu da chave do lado da chave de Argentina e Brasil.
Egito 1 x 1 Irã
Em um jogo muito tenso, o Egito abriu o placar aos quatro minutos com Saber aproveitando duas falhas do goleiro Beiranvand. No entanto, o Irã respondeu rapidamente e empatou aos 13 minutos com Rezaeian aproveitando um rebote dado por Shobeir após finalização de Mohammadi.
No final do segundo tempo, o Irã chegou a virar o jogo com gol do zagueiro Shoja, que gerou muita comemoração, emoção e choro. No entanto, o tento foi anulado por centímetros após o decreto da tecnologia do impedimento semiautomático. E no último lance do jogo, Ezatolahi recebeu um cruzamento na área e cabeceou no travessão.
Além do drama no campo, o Irã vive um drama desde o início da Copa do Mundo por conta das questões geopolíticas envolvendo o país e os Estados Unidos. A equipe treina no México, pois é proibida de permanecer por dias consecutivos no principal país-sede. Ainda assim, os persas seguem sonhando com uma classificação à segunda fase do torneio como um dos melhores terceiros colocados.
Tabela do Grupo G da Copa do Mundo
|#
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|SG
1
Bélgica
5
3
1
2
0
+4
2
Egito
5
3
1
2
0
+2
3
Irã
3
3
0
3
0
0
4
Nova Zelândia
1
3
0
1
2
-6
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