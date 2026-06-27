logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Balanço do Grupo G: Irã vive drama na Copa do Mundo; Bélgica e Egito avançam

Persas seguem vivos e sonham com classificação à segunda fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 02:33
Favorite o Lance! no Google
Shoja lamenta empate entre Irã e Egito após gol anulado no fim do jogo da Copa do Mundo
Shoja lamenta empate entre Irã e Egito após gol anulado no fim do jogo da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/AFP)

Na última rodada do Grupo G, a Bélgica avançou à segunda fase da Copa do Mundo, assim como o Egito, que ficou com a 2ª colocação da chave. O Irã segue vivo, mas dependerá de outros resultados para conquistar uma vaga no mata-mata como um dos melhores terceiros colocados.

continua após a publicidade
  • Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo

    Bélgica vence Nova Zelândia, assume liderança e avança na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos
  • Egito e Irã ficam no empate por 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Egito e Irã empatam em duelo eletrizante após gol anulado pelo VAR

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica

    A Bélgica entrou em campo pressionada e sem a garantia de vaga na segunda fase da Copa do Mundo. Por conta disso, os Diabos Vermelhos adotaram uma postura intensa desde o início do primeiro tempo. E após bola na trave e defesas de Crocombe, Leandro Trossard abriu o placar em um gol chorado após cobrança de escanteio.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, a Bélgica deslanchou após a Nova Zelândia se abrir e ampliou o placar com gols de Trossard e De Bruyne. A equipe da Oceania chegou a descontar com a joia Elijah Just, mas os europeus voltaram a ter mais volume e fecharam a conta nos minutos finais com gols de Lukaku e Saelemaekers, que entraram no segundo tempo.

    Com o resultado, a Bélgica ultrapassou o Egito e avançou com a liderança do Grupo G da Copa do Mundo e fugiu da chave do lado da chave de Argentina e Brasil.

    continua após a publicidade
    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo
    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)

    Egito 1 x 1 Irã

    Em um jogo muito tenso, o Egito abriu o placar aos quatro minutos com Saber aproveitando duas falhas do goleiro Beiranvand. No entanto, o Irã respondeu rapidamente e empatou aos 13 minutos com Rezaeian aproveitando um rebote dado por Shobeir após finalização de Mohammadi.

    No final do segundo tempo, o Irã chegou a virar o jogo com gol do zagueiro Shoja, que gerou muita comemoração, emoção e choro. No entanto, o tento foi anulado por centímetros após o decreto da tecnologia do impedimento semiautomático. E no último lance do jogo, Ezatolahi recebeu um cruzamento na área e cabeceou no travessão.

    Além do drama no campo, o Irã vive um drama desde o início da Copa do Mundo por conta das questões geopolíticas envolvendo o país e os Estados Unidos. A equipe treina no México, pois é proibida de permanecer por dias consecutivos no principal país-sede. Ainda assim, os persas seguem sonhando com uma classificação à segunda fase do torneio como um dos melhores terceiros colocados.

    Jogadores do Egito comemoram gol anulado do Irã na Copa do Mundo
    Jogadores do Egito comemoram gol anulado do Irã na Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/AFP)

    Tabela do Grupo G da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Bélgica

    5

    3

    1

    2

    0

    +4

    2

    Egito

    5

    3

    1

    2

    0

    +2

    3

    Irã

    3

    3

    0

    3

    0

    0

    4

    Nova Zelândia

    1

    3

    0

    1

    2

    -6

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Taremi, do Irã, dividindo bola com um jogador do Egito na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Egito x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do MundoHá 1 minuto
    Jogadores da Bélgica comemorando juntos em partida da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Nova Zelândia x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do MundoHá 18 minutos
    Egito e Irã ficam no empate por 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Copa do Mundo 2026Egito e Irã empatam em duelo eletrizante após gol anulado pelo VARHá 25 minutos
    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Bélgica vence Nova Zelândia, assume liderança e avança na Copa do MundoHá 37 minutos
    Marcelo Bielsa comandando o Uruguai contra a Espanha
    Copa do Mundo 2026Bielsa grita com repórter após derrota e eliminação do Uruguai; vejaHá 2 horas
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Cinco seleções estão classificadas na Copa sem entrar em campo; entendaHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
    Bielsa repete fracasso de 2002 na Copa, agora com o Uruguai
    Bubista, treinador de Cabo Verde comemorando a classificação na Copa do Mundo
    Técnico de Cabo Verde celebra classificação inédita na Copa: 'Orgulho'
    Jornais do Uruguai repercutem eliminação na Copa do Mundo: 'Decepção'
    De la Cruz é alvo de debate após queda do Uruguai na Copa: 'Nada mais'
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Balanço Grupo H: Espanha 'enterra' Uruguai na Copa do Mundo e Cabo Verde faz história
    O espanhol Marc Cucurella e o uruguaio Canobbio disputam a bola no alto
    Canobbio, do Fluminense, se revolta e é expulso em eliminação do Uruguai na Copa do Mundo
    Meio campista da Espanha, Alex Baena autor do gol da vitória espanhola em cima do Uruguai na Copa do Mundo
    Uruguai x Espanha: veja os melhores momentos do jogo do Grupo H na Copa do Mundo
    Uruguai - Luis Suárez
    Eliminação do Uruguai na Copa passa por 'Maldição de Suárez'; entenda o jejum
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Cabo Verde x Arábia Saudita: veja melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo
    Jogadores da Espanha e Uruguai brigando pela bola
    Dê suas notas: Uruguai perde para Espanha e está eliminado da Copa do Mundo
    Jogadores de Cabo Verde comemorando a classificação inédita na Copa doo Mundo
    Cabo Verde no mata-mata: relembre zebras históricas em Copas do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Web vai à loucura com classificação de Cabo Verde: 'Histórico'
    A dupla de Flamengo e Fluminense, Varela e Canobbio dobram a marcação sobre Pedri, da Espanha
    Eliminado da Copa, Uruguai 'devolve' sete jogadores a clubes brasileiros