Balanço do Grupo G: Irã vive drama na Copa do Mundo; Bélgica e Egito avançam Persas seguem vivos e sonham com classificação à segunda fase

Na última rodada do Grupo G, a Bélgica avançou à segunda fase da Copa do Mundo, assim como o Egito, que ficou com a 2ª colocação da chave. O Irã segue vivo, mas dependerá de outros resultados para conquistar uma vaga no mata-mata como um dos melhores terceiros colocados.

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Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica

A Bélgica entrou em campo pressionada e sem a garantia de vaga na segunda fase da Copa do Mundo. Por conta disso, os Diabos Vermelhos adotaram uma postura intensa desde o início do primeiro tempo. E após bola na trave e defesas de Crocombe, Leandro Trossard abriu o placar em um gol chorado após cobrança de escanteio.

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No segundo tempo, a Bélgica deslanchou após a Nova Zelândia se abrir e ampliou o placar com gols de Trossard e De Bruyne. A equipe da Oceania chegou a descontar com a joia Elijah Just, mas os europeus voltaram a ter mais volume e fecharam a conta nos minutos finais com gols de Lukaku e Saelemaekers, que entraram no segundo tempo.

Com o resultado, a Bélgica ultrapassou o Egito e avançou com a liderança do Grupo G da Copa do Mundo e fugiu da chave do lado da chave de Argentina e Brasil.

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Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)

Egito 1 x 1 Irã

Em um jogo muito tenso, o Egito abriu o placar aos quatro minutos com Saber aproveitando duas falhas do goleiro Beiranvand. No entanto, o Irã respondeu rapidamente e empatou aos 13 minutos com Rezaeian aproveitando um rebote dado por Shobeir após finalização de Mohammadi.

No final do segundo tempo, o Irã chegou a virar o jogo com gol do zagueiro Shoja, que gerou muita comemoração, emoção e choro. No entanto, o tento foi anulado por centímetros após o decreto da tecnologia do impedimento semiautomático. E no último lance do jogo, Ezatolahi recebeu um cruzamento na área e cabeceou no travessão.

Além do drama no campo, o Irã vive um drama desde o início da Copa do Mundo por conta das questões geopolíticas envolvendo o país e os Estados Unidos. A equipe treina no México, pois é proibida de permanecer por dias consecutivos no principal país-sede. Ainda assim, os persas seguem sonhando com uma classificação à segunda fase do torneio como um dos melhores terceiros colocados.

Jogadores do Egito comemoram gol anulado do Irã na Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/AFP)

Tabela do Grupo G da Copa do Mundo

# Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas SG 1 Bélgica 5 3 1 2 0 +4 2 Egito 5 3 1 2 0 +2 3 Irã 3 3 0 3 0 0 4 Nova Zelândia 1 3 0 1 2 -6

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