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Copa do Mundo chega a 12 goleadas após vitória de Senegal; veja jogos e placares

Torneio teve duas seleções como destaque de maiores goleadoras e 4 a 1 foi a diferença mais repetida

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
27/06/2026 05:05
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copa do mundo bola gol
Copa do Mundo de 2026 teve, até aqui, 12 goleadas. (Foto: COLE BURSTON / AFP)

A vitória de Senegal sobre o Iraque por 5 a 0 foi a 12ª goleada desta Copa do Mundo. Restando apenas oito partidas para o fim da fase de grupos, a maior diferença de bolas na rede entre o vencedor e o perdedor em um jogo foi de seis gols, cenário que se repetiu duas vezes. Os outros "atropelos" em campo foram com placares menores, com destaque para o 4 a 1, que foi o que mais se repetiu, em quatro oportunidades.

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    Para definir o status de "goleada", foram considerados os jogos que tiveram quatro ou mais gols de diferença entre o vencedor e o perdedor, com a exceção do 4 a 1, que tem uma diferença de três tentos, mas pelo menos uma das seleções marcou quatro vezes.

    Os donos das maiores goleadas são Alemanha e Canadá. Enquanto os alemães são a equipe que mais marcou gols em um único jogo da Copa do Mundo até aqui, quando aplicaram 7 a 1 em Curaçao, os canadenses aplicaram 6 a 0 no Catar e conseguiram a diferença de seis gols sem ter a defesa vazada.

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    Na sequência, a maior diferença de placar foi de cinco gols, que aconteceu nas goleadas de Portugal sobre o Uzbequistão e no confronto entre Senegal e Iraque. Ambos venceram por 5 a 0 em jogos pela segunda rodada da fase de grupos.

    Nos placares com diferença de quatro gols, as únicas equipes que venceram sem sofrer gols foram Espanha e Japão, que aplicaram 4 a 0 na Arábia Saudita e Tunísia, respectivamente. Os tunisianos também sofreram outra goleada, um 5 a 1 da Suécia, na estreia, que, por sua vez, perderam do mesmo placar para a Holanda, na segunda rodada.

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    Ao lado da Tunísia, o Iraque também sofreu duas goleadas nos três jogos da fase de grupos, o que as coloca no posto das equipes que mais foram goleadas no torneio. Os iraquianos perderam na estreia para a Noruega, por 4 a 1, placar que se repetiu nas vitórias dos Estados Unidos em cima do Paraguai, da Suíça contra a Bósnia e da França diante dos próprios noruegueses, pela terceira rodada.

    Ou seja, Noruega e Suécia são as duas seleções que conseguiram golear em suas estreias na Copa do Mundo e, na sequência, sofreram goleadas de outros rivais. Curiosamente, ambas sofreram o mesmo placar que haviam aplicado anteriormente.

    Veja todas as goleadas da fase de grupos da Copa do Mundo

    1. Estados Unidos 4 x 1 Paraguai - 1ª rodada (Grupo A)
    2. Alemanha 7 x 1 Curaçao - 1ª rodada (Grupo E)
    3. Suécia 5 x 1 Tunísia - 1ª rodada (Grupo F)
    4. Iraque 1 x 4 Noruega - 1ª rodada (Grupo I)
    5. Suíça 4 x 1 Bósnia - 2ª rodada (Grupo B)
    6. Canadá 6 x 0 Catar - 2ª rodada (Grupo B)
    7. Holanda 5 x 1 Suécia - 2ª rodada (Grupo F)
    8. Tunísia 0 x 4 Japão - 2ª rodada (Grupo F)
    9. Espanha 4 x 0 Arábia Saudita - 2ª rodada (Grupo H)
    10. Portugal 5 x 0 Uzbequistão - 2ª rodada (Grupo K)
    11. Noruega 1 x 4 França - 3ª rodads (Grupo I)
    12. Senegal 5 x 0 Iraque - 3ª rodada (Grupo I)

    *placares atualizados até o dia 26 de junho

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