Bélgica vence Nova Zelândia, assume liderança e avança na Copa do Mundo
Diabos Vermelhos ultrapassam Egito após goleada
A Bélgica derrotou a Nova Zelândia por 5 a 1, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo, na madrugada de sábado (27), no BC Place. Na etapa inicial, Leandro Trossard abriu o placar para dar tranquilidade. No segundo tempo, o camisa 10 e De Bruyne ampliaram, Just descontou para a equipe da Oceania, mas Lukaku voltou a marcar pelos Diabos Vermelhos e Saelemaekers deu números finais ao confronto.
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Com o empate entre Egito e Irã, a Bélgica ultrapassou os Faraós no saldo de gols devido a goleada aplicada sobre a Nova Zelândia. No entanto, os Diabos Vermelhos ainda não possuem adversário definido na segunda fase da Copa do Mundo.
No primeiro tempo, a Bélgica sufocou a Nova Zelândia, que não finalizou uma única vez antes do intervalo. Na primeira boa chance dos Diabos Vermelhos, Trossard foi acionado pelo lado esquerdo da área e bateu cruzado, mas carimbou a trave. Na sequência, De Bruyne achou um espaço da entrada da área e soltou uma bomba para defesa de Crocombe. E aos 27 minutos, De Bruyne cobrou um escanteio na área, a bola bateu na costela de Tim Payne e sobrou para Trossard na pequena área finalizar e estufar as redes. Na reta final, De Ketelaere teve foi achado na área e teve a chance de ampliar o marcador, mas a finalização rasteira parou em outra grande intervenção do goleiro rival.
No segundo tempo, a Bélgica não demorou para ampliar o placar sobre a Nova Zelândia e tornar o jogo mais confortável. Aos quatro minutos, Trossard foi acionado no lado esquerdo da área, cortou para o meio, chutou a bola nas costas de Vanaken, mas pegou a sobra e estufou as redes novamente. O adversário respondeu em uma arrancada de Elijah Just no campo de ataque e uma finalização de fora da área para boa defesa de Courtois. Mas aos 21 minutos, os europeus ampliaram com De Bruyne sendo acionado na entrada da área e chutando cruzado de perna esquerda para marcar seu gol. Aos 38 minutos, a Nova Zelândia descontou com Elijah Just aproveitando uma rebatida de Courtois na bola após cobrança de escanteio e soltando um petardo sem chances para o goleiro do Real Madrid. Mas aos 40, Lukaku recebeu um cruzamento de Raskin e cabeceou livre de marcação para balançar as redes. E no último lance do jogo, o centroavante arrancou pelo lado esquerdo, tocou para Saelemaekers finalizar e dar números finais ao confronto.
Visão do Lance!
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Na etapa inicial, a Bélgica pressionava, mas encontrava dificuldades para estufar as redes. O gol de Trossard foi chave para dar tranquilidade para os Diabos Vermelhos, e o camisa 10 foi responsável por dar início a construção da primeira vitória da seleção europeia na Copa do Mundo para classificar a equipe à segunda fase do torneio.
Deu aula 🏅
O atacante Leandro Trossard foi o grande protagonista da partida com dois gols marcados na vitória da Bélgica sobre a Nova Zelândia. O camisa 10 foi o nome mais perigoso dos Diabos Vermelhos, tendo carimbado a trave antes de abrir o placar.
Ficou abaixo 📉
O ponta Jeremy Doku não conseguiu marcar a diferença enquanto esteve em campo, embora tenha criado algumas chances. No entanto, o jogador do Manchester City desperdiçou chances sem conseguir chutar na direção do gol defendido por Crocombe, além de não conseguir criar oportunidades claras para seus companheiros.
✅ Ficha técnica
Nova Zelândia 🆚 Bélgica
Copa do Mundo - 3ª rodada do Grupo G
📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 0h (de Brasília)
📍 Local: BC Place, Vancouver (CAN)
🥅 Gols: Trossard, 27'/1ºT (0-1); Trossard, 4'/2ºT (0-2); De Bruyne, 21'/2ºT (0-3); Just, 38'/2ºT (1-3); Lukaku, 40'/2ºT (1-4); Saelemaekers, 49'/2ºT (1-5)
🟨 Cartões amarelos: Stamenic e Just (NZL)
🟥 Cartões vermelhos: -
Nova Zelândia (Técnico: Darren Bazeley)
Crocombe; Payne (Boxwall), Surman, Bindon e Cacace (De Vries); Bell (McCowatt), Stamenic e Thomas (Old); Just, Wood e Singh (Randall).
Bélgica (Técnico: Emerse Faé)
Courtois; Castagne, Theate, Mechele e De Cuyper; Tielemans (Raskin), Vanaken e De Bruyne (Onana); Trossard (Saelemaekers); De Ketelaere (Lukaku) e Doku (Fernandez-Pardo).
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