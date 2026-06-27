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Holanda x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

Confronto é válido pela segunda fase da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/06/2026 05:00
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Jogadores da Holanda comemoram classificação na Copa do Mundo
Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Reuters/Folhapress/Claudia Greco)

A Holanda já sabe todos os detalhes do confronto diante do Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As confirmações aconteceram após as partidas de quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

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    • A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). O confronto acontece no estádio El Gigante de Acero, casa do Monterrey, no México. Será a primeira vez que a Holanda deixará os Estados Unidos para disputar uma partida da Copa do Mundo de 2026.

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

    ➡️Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e 'foge' do Brasil na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

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    ➡️Simule os resultados da Copa e confira o ranking dos terceiros colocados

    Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

    Achraf Hakimi corre em direção à bola
    Achraf Hakimi é um dos destaques de Marrocos (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images North America / AFP)

    Resultados do Grupo F da Copa do Mundo

    Primeira rodada:

    1. Holanda 2x2 Japão
    2. Suécia 5x1 Tunísia

    Segunda rodada:

    1. Holanda 5x1 Suécia
    2. Tunísia 0x4 Japão

    Terceira rodada:

    1. Tunísia 1x3 Holanda
    2. Japão 1x1 Suécia

    Campanha do Marrocos na Copa do Mundo

    Marrocos chega à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do seu grupo, após três partidas disputadas. A seleção somou duas vitórias e um empate, alcançando 78% de aproveitamento. No período, marcou seis gols e sofreu três.

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    • Brasil 1x1 Marrocos
    • Escócia 0x1 Marrocos
    • Marrocos 4x1 Haiti

    Marrocos esteve no grupo do Brasil. Questionado sobre o favoritismo no confronto, o técnico Ronald Koeman, da Holanda, evitou colocar sua equipe como principal candidata para o duelo.

    — Não sei se somos favoritos. Marrocos é um time ofensivo, com muitos nomes técnicos, que jogam entre as linhas de meio e ataque — disse o treinador após a vitória diante da Tunísia.

    O comandante também comentou sobre a presença de Achraf Hakimi, principal destaque de Marrocos e considerado um dos melhores laterais direitos do mundo.

     — Ele é o craque da equipe e um excelente lateral-direito, por isso temos que nos preparar muito bem para enfrentá-lo — completou o treinador.

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