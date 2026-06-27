Bielsa grita com repórter após derrota e eliminação do Uruguai; veja Técnico se estressou à beira do gramado e concedeu entrevista curta

Técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa ficou muito irritado após a eliminação da Celeste na Copa do Mundo, ao perder por 1 a 0 para a Espanha na noite desta sexta-feira (26), em Guadalajara, no México. O treinador de 70 anos gritou com uma repórter na entrevista antes de descer para o vestiário. Veja o vídeo abaixo:

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Bielsa aguardava à beira do gramado enquanto a profissional se preparava e gritou: "Vai de uma vez!", para ela iniciar a sabatina após a partida.

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Uruguai decepciona

Na entrevista de fato, o técnico do Uruguai foi curto e grosso, sem muitas palavras para a profissional. Questionado sobre quais foram as palavras na substituição de Muslera, que falhou no gol da Espanha, Bielsa foi direto.

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— Nada — respondeu o técnico da Celeste, que, em seguida, revelou que a troca foi um pedido do próprio goleiro.

— Não tomei (essa decisão). Foi uma decisão que tomou o próprio Muslera — concluiu.

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, à beira do gramado (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)

O Uruguai ficou ficou com apenas dois pontos e foi ultrapassado por Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e passou na segunda colocação, com três somados. A "La Roja" enfrentará o segundo colocado do Grupo J, chave que já tem a Argentina como líder e adversária de Cabo Verde, que será Áustria ou Argélia.

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