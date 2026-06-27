Egito x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo Equipes terminaram na segunda e terceira colocação

Egito e Irã se enfrentaram nesta sexta-feira (26) na última rodada do Grupo G da Copa do Mundo em um jogo com muita emoção e reviravoltas. Ao empatar por 1 a 1, os egípcios conseguiram a segunda posição, atrás da Bélgica em saldo de gols, e se classificaram para a segunda fase.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A equipe de Mohamed Salah agora enfrenta a Austrália na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo, enquanto os iranianos aguardam o fechamento dos jogos da fase de grupos para saber se estarão ou não classificados com a terceira colocação.

O primeiro gol do jogo foi do Egito e veio logo nos primeiros cinco minutos, nos pés de Mahmoud Saber, meio-campista dono da camisa 21. O jogador aproveitou a bola que sobrou após finalização de Salah e bateu de pé esquerdo, balançando as redes do goleiro Alireza Beiranvand.

continua após a publicidade

Mesmo após um pênalti perdido por Taremi, referência técnica do Irã, a equipe conseguiu empatar com o lateral Ramin Rezaeian depois do rebote do goleiro Mostafa Shobeir. O gol do 1 a 1 aconteceu aos 14 minutos da primeira etapa.

Salah começou entre os titulares do Egito na partida contra o Irã na Copa do Mundo (Foto: Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Egito e Irã na Copa do Mundo?

O confronto começou em ritmo intenso, com oportunidades para os dois lados desde os minutos iniciais. O Egito saiu na frente rapidamente com Saber, resultado que obrigou o Irã a adotar uma postura mais agressiva em busca da reação. Os iranianos tiveram a chance do empate em uma cobrança de pênalti, mas Taremi desperdiçou ao parar na defesa de Shobeir. A igualdade, porém, não demorou a acontecer. Rezaeian aproveitou um rebote concedido pelo goleiro egípcio e deixou tudo igual no placar. A partir daí, o duelo permaneceu aberto, com as duas equipes buscando o ataque. O Irã criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu transformar a superioridade em vantagem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A etapa complementar manteve o clima de tensão até os instantes finais. Quando a vitória iraniana parecia definida, o VAR entrou em ação para frustrar a equipe asiática. Já nos acréscimos, Rezaeian levantou a bola na área, Shobeir saiu mal mais uma vez e a sobra ficou com Khalilzadeh, que balançou as redes e chegou a iniciar a comemoração. Após revisão das imagens, porém, a arbitragem identificou impedimento na origem da jogada e anulou o gol que poderia ter garantido a classificação do Irã.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável