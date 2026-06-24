Quando começa a próxima fase da Copa do Mundo? Veja datas e horários do mata-mata Fase de 16 avos será inaugurada nesta edição do Mundial

A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 preencherá as vagas restantes para o mata-mata e definirá o chaveamento da competição. Com início previsto para o próximo domingo (28), a fase de 16 avos de final abre as disputas eliminatórias em jogo único.

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As 16 partidas da fase inaugural do mata-mata acontecem até o dia 3 de julho. Como a configuração de todos os grupos não está estabelecida, ainda não se sabe os times que irão disputá-las.

No domingo (28), a partir das 16h (de Brasília), os segundos colocados dos grupos A e B fazem o único confronto do dia, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os outros cinco dias de 16 avos contam com três partidas cada, com intervalo aproximado de quatro horas entre cada uma. Os horários variam entre 13h (primeiro jogo do dia) e 00h (último jogo do dia).

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Esta etapa será realizada pela primeira vez na história do Mundial devido à maior quantidade de seleções participantes. 12 jogos acontecerão nos Estados Unidos, enquanto México e Canadá vão receber duas partidas cada.

Os 16 avos da Copa do Mundo seguem o formato das outras fases tradicionais — oitavas, quartas, semifinal e final. Caso os times permaneçam empatados após o tempo regulamentar, serão disputadas duas prorrogações de 15 minutos cada. Se o empate persistir, a decisão vai para os pênaltis.

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Os times vencedores se classificam para as oitavas de final, que começa já no dia seguinte após o fim dos 16 avos. Já as equipes eliminadas se despedem do torneio.

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Agenda completa dos 16 avos da Copa do Mundo

Matheus Cunha, Vini Jr e Paquetá comemoram gol do Brasil contra o Haiti na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

2º A x 2º B - domingo (28/06), às 16h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

1º C x 2º F - segunda-feira (29/06), às 14h (de Brasília) - NRG Stadium, Houston (EUA)

1º E x 3º A/B/C/D/F - segunda-feira (29/06), às 17h30 (de Brasília) - Gilette Stadium, Boston (EUA)

1º F x 2º C - segunda-feira (29/06), às 22h (de Brasília) - Estádio BBVA, Guadalupe (MEX)

2º C x 2º I - terça-feira (30/06), às 14h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)

1º I x 3º C/D/F/G/H - terça-feira (30/06), às 18h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

1º A x 3º C/E/F/H/I - terça-feira (30/06), às 22h (de Brasília) - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

1º L x 3º E/H/I/J/K - quarta-feira (01/07), às 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

1º G x 3º A/E/H/I/J - quarta-feira (01/07), às 17h (de Brasília) - Lumen Field, Seattle (EUA)

1º D x 3º B/E/F/I/J - quarta-feira (01/07), às 21h (de Brasília) - Levi's Stadium, São Francisco (EUA)

1º H x 2º J - quinta-feira (02/07), às 16h (de Brasília) - SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)

2º K x 2º L - quinta-feira (02/07), às 20h (de Brasília) - BMO Field, Toronto (CAN)

1º B x 3º E/F/G/I/J - sexta-feira (03/07), às 00h (de Brasília) - BC Place, Vancouver (CAN)

2º D x 2º G - sexta-feira (03/07), às 15h (de Brasília) - AT&T Stadium, Dallas (EUA)

1º J x 2º H - sexta-feira (03/07), às 19h (de Brasília) - Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

1º K x 3º D/E/I/J/L - sexta-feira (03/07), às 22h30 (de Brasília) - Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

Escócia x Brasil

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