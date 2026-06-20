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Qual foi o placar do jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Seleção Brasileira venceu o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 05:10
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Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No confronto, os responsáveis pelos gols nacionais foram Matheus Cunha (2) e Vinícius Jr.

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    Com o placar, a equipe do treinador Carlo Ancelotti assumiu a liderança da chave incial. O Brasil soma quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas apresenta o maior saldo de gol. O próximo desafio acontece nesta quarta-feira (24), diante da Escócia, em Miami, nos Estados Unidos.

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    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti
    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti (Foto: Roberto Schimidt/AFP)
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