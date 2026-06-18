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Qual foi o resultado mais surpreendente da 1ª rodada da Copa do Mundo? Vote

Espanha, Portugal, Uruguai e Turquia foram vítimas de surpresas

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
18/06/2026 06:28
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Espanha tropeçou em Cabo Verde (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Espanha tropeçou em Cabo Verde (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo costuma ter algumas zebras em alguns resultados, principalmente na primeira rodada. Algumas seleções apontadas como favoritas ao longo das últimas semanas enfrentaram dificuldades na estreia e cederam pontos para adversários que ocupam posições inferiores no ranking da Fifa.

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    • Para você, qual foi a principal surpresa da primeira rodada?

    Entre os empates registrados nesta fase, a Espanha não conseguiu superar a linha de defesa da seleção de Cabo Verde, terminando a partida sem gols. Houve muita pressão, mas o goleiro Vozinha garantiu o empate. No mesmo ritmo de equilíbrio, com muita pressão, mas poucas chances de gol, Portugal empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Nesta partida, no entanto, o time africano ameaçou mais os europeus do que Cabo Verde havia feito.

    Outra igualdade ocorreu no confronto entre Uruguai e Arábia Saudita, que também fechou o placar em 1 a 1. O resultado, talvez, não seja uma surpresa para a maioria das pessoas, dada a boa geração saudita desde a última Copa, mas os uruguaios fizeram uma pressão muito grande no segundo tempo e tiveram um pouco de azar para não virarem a partida.

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    Resultados de asiáticos surpreendem na Copa

    Os resultados com definição de vitória ou empates movimentados também trouxeram alterações diretas nos grupos. A Coreia do Sul garantiu os três pontos ao vencer a Tchéquia pelo placar de 2 a 1, jogando de forma ofensiva. Em outra partida surpreendente, a Austrália, filiada à federação da Ásia, construiu uma vantagem de dois gols e superou a boa geração da Turquia por 2 a 0.

    Nestory Irankunda foi autor do primeiro gol da Austrália contra a Turquia (Foto: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Nestory Irankunda foi autor do primeiro gol da Austrália contra a Turquia (Foto: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Fechando a lista de confrontos, Holanda e Japão empataram por 2 a 2, em um jogo marcado por alternâncias constantes no controle do placar. Talvez a surpresa não tenha sido pelo resultado, já que os japoneses têm um bom time e cresceram muito nas últimas décadas, mas sim pelo equilíbrio total contra uma boa geração holandesa.

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    Será que as zebras da primeira rodada continuarão surpreendendo?

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