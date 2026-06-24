Brasil x Escócia: Galvão pode atingir marca histórica em Copas do Mundo Narrador é um dos principais nomes da cobertura esportiva

Galvão Bueno, que narra a Copa do Mundo pelo SBT e Nsports, pode bater um recorde histórico na partida entre Brasil e Escócia. O jornalista poderá narrar seu 100° gol brasileiro em Mundiais. Até agora, o locutor soma 99.

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➡️ Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'

Além do 100° gol narrado por Galvão, o jogo entre Brasil e Escócia também pode marcar a classificação brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo. A Seleção precisa vencer para passar na primeira colocação, importante para evitar confrontos contra adversários mais complexos nas primeiras fases de mata-mata. Vale lembrar que, com o aumento de times neste Mundial, agora a Copa conta com uma fase eliminatória a mais, os 16 avos de final, que antecedem as oitavas.

Galvão Bueno, narrador do SBT na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

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Galvão não está satisfeito com a estrutura da Copa do Mundo

Às vésperas de narrar mais um jogo do Brasil na Copa, Galvão revelou em entrevista ao Estadão que não está confortável com a estrutura e posição fornecida aos narradores para acompanhar aos jogos da Seleção Brasileira.

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— Tem a realidade dos fatos, da qual você não pode fugir. Então, se está ruim, eu falo. O local de transmissão nesta Copa do Mundo, no principal país do mundo, é algo que nunca vi tão ruim na minha vida. Em mais de 50 anos, nunca vi nada tão ruim quanto o local de transmissão nos dois primeiros jogos, nos dois estádios, em New Jersey e na Filadélfia - disse o narrador.

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Galvão também ressaltou que ainda é o mesmo, e que não mudou ou adaptou seu jeito durante as transmissões.

— Veja bem uma coisa: eu sou um narrador, eu sou um apresentador de televisão, mas eu sou um vendedor de emoções e ando no fio da navalha. De um lado tem as emoções que eu jogo para o telespectador, milhões e milhões, dezenas de milhões de telespectadores. Graças a Deus está sendo assim no SBT, fantástico, estamos muito felizes. E no SBT e na Nsports - disse, acrescentando:

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— Eu critico o jogador aqui e ali, às vezes vou junto com a Seleção, mas não tem o velho Galvão, o novo Galvão. É o Galvão de sempre.