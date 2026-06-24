logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil x Escócia: Galvão pode atingir marca histórica em Copas do Mundo

Narrador é um dos principais nomes da cobertura esportiva

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
24/06/2026 09:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

Galvão Bueno, que narra a Copa do Mundo pelo SBT e Nsports, pode bater um recorde histórico na partida entre Brasil e Escócia. O jornalista poderá narrar seu 100° gol brasileiro em Mundiais. Até agora, o locutor soma 99.

continua após a publicidade
  • Wesley (esq.) durante treino da Seleção na Granja Comary

    Ex-Flamengo e Seleção Brasileira entra na mira do Chelsea

    Futebol Internacional
    Há 15 horas
  • Neymar durante treino da Seleção Brasileira

    Postura de Neymar em treino da Seleção Brasileira chama atenção: ‘Sempre’

    Fora de Campo
    Há 19 horas
  • Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 1 da VNL 2026

    Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira datas e horários

    Vôlei
    Há 1 dia

    • ➡️ Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'

    Além do 100° gol narrado por Galvão, o jogo entre Brasil e Escócia também pode marcar a classificação brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo. A Seleção precisa vencer para passar na primeira colocação, importante para evitar confrontos contra adversários mais complexos nas primeiras fases de mata-mata. Vale lembrar que, com o aumento de times neste Mundial, agora a Copa conta com uma fase eliminatória a mais, os 16 avos de final, que antecedem as oitavas.

    Galvão Bueno
    Galvão Bueno, narrador do SBT na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Galvão não está satisfeito com a estrutura da Copa do Mundo

    Às vésperas de narrar mais um jogo do Brasil na Copa, Galvão revelou em entrevista ao Estadão que não está confortável com a estrutura e posição fornecida aos narradores para acompanhar aos jogos da Seleção Brasileira.

    continua após a publicidade

    — Tem a realidade dos fatos, da qual você não pode fugir. Então, se está ruim, eu falo. O local de transmissão nesta Copa do Mundo, no principal país do mundo, é algo que nunca vi tão ruim na minha vida. Em mais de 50 anos, nunca vi nada tão ruim quanto o local de transmissão nos dois primeiros jogos, nos dois estádios, em New Jersey e na Filadélfia - disse o narrador.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Galvão também ressaltou que ainda é o mesmo, e que não mudou ou adaptou seu jeito durante as transmissões.

    — Veja bem uma coisa: eu sou um narrador, eu sou um apresentador de televisão, mas eu sou um vendedor de emoções e ando no fio da navalha. De um lado tem as emoções que eu jogo para o telespectador, milhões e milhões, dezenas de milhões de telespectadores. Graças a Deus está sendo assim no SBT, fantástico, estamos muito felizes. E no SBT e na Nsports - disse, acrescentando:

    continua após a publicidade

    — Eu critico o jogador aqui e ali, às vezes vou junto com a Seleção, mas não tem o velho Galvão, o novo Galvão. É o Galvão de sempre.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026'Vovô garoto': Messi vive auge na Argentina depois dos 30 anosHá 12 minutos
    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24/6)Há 12 minutos
    Copa do Mundo 2026Jogador da Inglaterra coloca mão na boca em discussão e não é expulsoHá 18 minutos
    Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Ex-companheiro de United exalta Cristiano Ronaldo: "Calem a boca"Há 19 minutos
    Seleção Brasileira entra em campo às 19h (de Brasília) (Foto: Divulgação)
    Copa do Mundo 2026Vidente aponta resultado de Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Difícil'Há 32 minutos
    Neymar e Bruna Biancardi juntos, vestindo branco
    Fora de CampoBruna Biancardi fala sobre gravidez com Neymar: 'Momento decisivo'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Jogadores da selecao iraniana posam para foto oficial durante partida da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Masculina de 2026 entre Ira e Nova Zelandia, no Estadio de Los Angeles, em Inglewood, em 15 de junho de 2026 (Foto de Nayra Halm/SPP). (Nayra Halm/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Segurança interna dos EUA confirma permissão para Irã passar noite no país
    Neymar e Robertson com a camisa do Brasil e Escócia, respectivamente
    Inteligência artificial crava placar de Brasil x Escócia na Copa do Mundo
    undav alemanha atacante centroavante
    Alemão desbanca Messi e Mbappé e é o melhor atacante da Copa do Mundo, segundo a Fifa
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Antes de Brasil x Escócia, campeão da Copa dá recado a Ancelotti: 'Não pode'
    Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em confronto entre Portugal e Messi
    A era que não quer acabar: Messi e Cristiano Ronaldo desafiam o tempo e brilham na Copa
    Ancelotti e Neymar durante treino da Seleção
    A última dança? Neymar supera lesões e, finalmente vai estrear na Copa
    Ancelotti conversa com Vini Jr durante treino da Seleção Brasileira
    Brasil precisa vencer a Escócia para garantir liderança na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo transforma pressão em recorde e protagoniza goleada portuguesa
    Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Qual é a sua nota para o trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira?
    Dominos Endrick Ancelotti
    Memes de Ancelotti e Endrick na Copa do Mundo viralizam fora do Brasil
    Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi deixa para trás 'aposentadoria' em busca do bi da Copa nos EUA
    Archie Gemmill marcou gol histórico contra a Escócia (Foto: Divulgação/Fifa)
    Entenda a relação da Escócia com o início do futebol no Brasil
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Ídolo do Flamengo projeta Neymar na Copa do Mundo: 'Tem que entender'