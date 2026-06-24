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'Vovô garoto': Messi vive auge na Argentina depois dos 30 anos

Números e conquistam provam que o camisa 10 envelhece como vinho na seleção

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 09:00
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Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na transição dos 38 para os 39 anos, Lionel Messi vem assombrando o mundo com seus desempenhos com a Argentina na Copa. Em duas partidas contra Argélia e Áustria, o jogador soma cinco gols e é o artilheiro da competição com números melhores do que Mbappé e Haaland, que são os astros da nova geração.

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    • Mas idade não é documento para Messi, que vive sua melhor fase com a camisa da Argentina depois dos 30 anos de idade. Em muitos casos, esse período representa um declínio físico e até mesmo técnico de jogadores profissionais, mas o camisa 10 parece um vinho: quanto mais velho, melhor.

    Em Copas do Mundo, Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao balançar as redes duas vezes na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria e chegou aos 18 gols marcados na competição. Desses tentos, 12 foram feitos nas edições de 2022 e 2026, ou seja, entre os 35 e 38 anos.

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    Números de Messi com a Argentina antes e depois dos 30 anos

    Antes dos 30 anos, Lionel Messi vivia o seu auge no Barcelona e chegou a fazer 82 gols aos 24 anos de idade. No entanto, o camisa 10 havia feito "apenas" 56 gols com a Argentina, sendo somente cinco tentos em suas três primeiras Copas do Mundo.

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    Depois dos 30 anos, Messi marcou 66 gols pela Argentina, sendo 13 tentos válidos por jogos de Copa do Mundo. Esse número representa que 54% dos gols do camisa 10 com a Albiceleste foram marcados após se tornar um "trintão".

    E a expectativa é de que Messi aumente seus números aos 39 anos de idade a partir do jogo contra a Jordânia, no sábado (27). Embora possa ser preservado na rodada final da fase de grupos, o camisa 10 da Argentina deve ganhar alguns minutos para manter o ritmo de jogo antes do início do mata-mata da Copa do Mundo.

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Copa do Mundo, Copa América e Finalíssima depois dos 30 anos

    Antes dos 30 anos, Messi viveu inúmeras frustrações com a Argentina por conta de títulos perdidos em finais. Em 2007, o camisa 10 perdeu a Copa América para a Seleção Brasileira. Em 2014, o craque foi derrotado na final da Copa do Mundo para a Alemanha. E, em 2015 e 2016, o jogador viu o Chile conquistar dois títulos da Copa América sobre a Albiceleste.

    Depois dos 30 anos, Messi conquistou seu primeiro título com a Argentina sobre a Seleção Brasileira na Copa América de 2021, quando o craque somava 34 anos. No ano seguinte, o camisa 10 venceu a Finalíssima sobre a Itália e a Copa do Mundo diante da França. E em 2024, "La Pulga" levantou mais um troféu de Copa América após a vitória da Albiceleste sobre a Colômbia.

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