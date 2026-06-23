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Presidente da Fifa defende pausas para hidratação na Copa do Mundo

Infantino não descarta manter medida para próximas edições

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 17:00
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Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026
Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu as pausas para hidratação adotadas na Copa do Mundo de 2026 e abriu a possibilidade de estender a medida para as próximas edições do torneio. As declarações foram feitas em entrevista à agência espanhola EFE.

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    As interrupções, com duração de três minutos cada, foram incluídas em todos os jogos do Mundial em resposta às altas temperaturas registradas nos Estados Unidos, país-sede da competição. A iniciativa, porém, recebeu críticas de treinadores como Marcelo Bielsa e Thomas Tuchel, do zagueiro Virgil van Dijk e de parte da torcida presente nos estádios, que reagiu com vaias.

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    Fala de Infantino, presidente da Fifa

    Segundo a agência Associated Press, Infantino afirmou que a Fifa avaliará o futuro das pausas "com base na experiência" obtida ao longo do torneio. O dirigente rejeitou a interpretação de que as interrupções teriam sido criadas para ampliar a visibilidade de patrocinadores nas transmissões.

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    — A Fifa não ganha absolutamente nada com isso. Todos os contratos publicitários já estavam assinados antes de a decisão ser tomada. Portanto, não se trata de uma questão econômica, mas exclusivamente esportiva — disse o presidente da instituição, antes de completar.

    — É muito difícil aceitar que um treinador tenha a possibilidade de influenciar o andamento de uma partida, corrigindo algo por causa de uma pausa motivada pelo calor intenso, enquanto outro não tenha a mesma oportunidade apenas porque a temperatura está um pouco mais baixa. É por isso que as pausas existem em todos os jogos — completou.

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