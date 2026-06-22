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Portugal x Uzbequistão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo K

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 20:00
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Portugal e Uzbequistão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026
Portugal e Uzbequistão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

Portugal e Uzbequistão se enfrentam nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • Ficha do jogo

    POR
    UZB
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    23/06/2026, 14:00
    Local
    NRG Stadium, Houston (EUA)
    Árbitro
    Jalal Jayed (MAR)
    Assistentes
    Zakadia Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
    Var
    Leodan Gonzalez (URU)
    Onde assistir
    Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    O empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo aumentou a importância do segundo compromisso da fase de grupos para Portugal. Na terceira posição do Grupo K com um ponto, o esquadrão lusitano chega ao próximo duelo com a missão de transformar a predominância na posse de bola em chances efetivas de gol.

    Para buscar a primeira vitória no Mundial, o técnico Roberto Martínez prepara mudanças na escalação. Na zaga, Rúben Dias será titular no lugar de Tomás Araújo, que deixou o jogo anterior com um desconforto muscular. O atleta do Manchester City formará dupla com Renato Veiga ou Gonçalo Inácio.

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    Bernardo Silva e Pedro Neto podem dar espaço para João Félix e Rafael Leão. O objetivo de ter os atacantes em campo é dar mais profundidade às investidas da seleção portuguesa, que tem Cristiano Ronaldo como principal referência ofensiva.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Do outro lado, o Uzbequistão tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para a Colômbia. Apesar da euforia pelo gol de Fayzullaev, o primeiro da história do país em Copas do Mundo, que empatou o jogo, a seleção asiática foi vazada outras duas vezes pelos colombianos e não somou pontos na primeira rodada, ficando na lanterna da chave.

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    A única alteração na equipe comandada por Fabio Cannavaro deve ser a entrada de Odiljon Hamrobekov no lugar de Oston Urunov no meio-campo. O intuito da substituição é dar características mais defensivas ao time.

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Tudo sobre Portugal x Uzbequistão (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Portugal 🆚 Uzbequistão
    Copa do Mundo 2026 – Grupo K

    📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Jalal Jayed (MAR)
    🚩 Assistentes: Zakadia Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
    🖥️ VAR: Leodan Gonzalez (URU)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Portugal
    Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

    🟢 Uzbequistão
    Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Jasurbek Urozov e Abdurauf Abdullaev; Bekzod Karimov, Aleksandr Mozgovoy, Otabek Shukurov e Farrukh Sayfiev; Abbosbek Fayzullaev e Odiljon Khamrobekov; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

    Portugal e Uzbequistão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026
    Portugal e Uzbequistão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

    Portugal x Uzbequistão
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