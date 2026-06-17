Portugal estreia na Copa: veja datas, adversários e onde assistir Com Cristiano Ronaldo como destaque, saiba tudo sobre os 'gajos' no Mundial 2026

Considerada por muitos analistas uma das seleções favoritas ao título, Portugal faz sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17) e terá transmissão exclusiva da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Os comandados de Roberto Martínez encaram a República Democrática do Congo, no NRG Stadium, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília), buscando consolidar os bons resultados em amistosos de preparação.

O destaque, como aconteceu nas últimas cinco edições de Copas do Mundo, é Cristiano Ronaldo. Desta vez, o camisa 7 tem uma geração talentosa ao seu lado, incluindo nomes como Vitinha e Bruno Fernandes, que foi anunciado pelo Real Madrid. Resta saber como esse bom time português vai lidar com a pressão da "Última Dança" de CR7, que chega à sua sexta edição de Mundial aos 41 anos.

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Após conquistar a Nations League em 2025 batendo a Espanha os portugueses confiam que podem competir com qualquer seleção do torneio. Apesar disso, o trabalho de Roberto Martínez costuma ser questionado, não pelos resultados, mas muito pela cobrança de bom desempenho, pouco visto durante a preparação para a Copa.

Portugal encara Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Instagram)

A República Democrática do Congo fará sua estreia em Copas do Mundo, ao menos sob sua atual denominação. O país volta ao principal torneio de seleções após 52 anos já que em 1974, disputou o Mundial da Alemanha, ainda com o nome de Zaire.

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Apesar de não ser uma das principais forças africanas, a República Democrática do Congo tem um elenco recheado de jogadores que atuam em ligas importantes da Europa.

Vale destacar o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, do West Ham United, e o atacante Yoane Wissa, do Newcastle United, que viveu temporadas de destaque no futebol inglês jogando pelo Brentford.

Após grandes estreias das superestrelas como Mbappé, Messi e Haaland, resta saber como será o debute de CR7 nesta que deve ser sua última Copa do Mundo. Difícil duvidar de um jogador com uma carreira tão vencedora e que busca um dos poucos títulos que faltam em sua galeria.

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Confira a agenda de Portugal:

Portugal x RD Congo

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 17 de junho, (quarta-feira), às 14h (de Brasília)

🏟️ Houston, EUA

Portugal x Uzbequistão

⚽Fase de grupos (Grupo J)

📅 23 de junho, (terça-feira), às 14h (de Brasília)

🏟️ Houston, EUA

Colômbia x Portugal

⚽Fase de grupos (Grupo J)

📅 27 de junho, (sábado), 20h30 (de Brasília)

🏟️ Miami, EUA

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