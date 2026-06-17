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Portugal estreia na Copa: veja datas, adversários e onde assistir

Com Cristiano Ronaldo como destaque, saiba tudo sobre os 'gajos' no Mundial 2026

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/06/2026 12:11
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Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo é a principal estrela de Portugal que estreia na Copa contra o Congo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Considerada por muitos analistas uma das seleções favoritas ao título, Portugal faz sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17) e terá transmissão exclusiva da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • Os comandados de Roberto Martínez encaram a República Democrática do Congo, no NRG Stadium, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília), buscando consolidar os bons resultados em amistosos de preparação.

    O destaque, como aconteceu nas últimas cinco edições de Copas do Mundo, é Cristiano Ronaldo. Desta vez, o camisa 7 tem uma geração talentosa ao seu lado, incluindo nomes como Vitinha e Bruno Fernandes, que foi anunciado pelo Real Madrid. Resta saber como esse bom time português vai lidar com a pressão da "Última Dança" de CR7, que chega à sua sexta edição de Mundial aos 41 anos.

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    Após conquistar a Nations League em 2025 batendo a Espanha os portugueses confiam que podem competir com qualquer seleção do torneio. Apesar disso, o trabalho de Roberto Martínez costuma ser questionado, não pelos resultados, mas muito pela cobrança de bom desempenho, pouco visto durante a preparação para a Copa.

    Portugal encara Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Instagram)

    A República Democrática do Congo fará sua estreia em Copas do Mundo, ao menos sob sua atual denominação. O país volta ao principal torneio de seleções após 52 anos já que em 1974, disputou o Mundial da Alemanha, ainda com o nome de Zaire.

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    Apesar de não ser uma das principais forças africanas, a República Democrática do Congo tem um elenco recheado de jogadores que atuam em ligas importantes da Europa.

    Vale destacar o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, do West Ham United, e o atacante Yoane Wissa, do Newcastle United, que viveu temporadas de destaque no futebol inglês jogando pelo Brentford.

    Após grandes estreias das superestrelas como Mbappé, Messi e Haaland, resta saber como será o debute de CR7 nesta que deve ser sua última Copa do Mundo. Difícil duvidar de um jogador com uma carreira tão vencedora e que busca um dos poucos títulos que faltam em sua galeria.

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    Confira a agenda de Portugal:

    Portugal x RD Congo
    ⚽ Fase de grupos (Grupo K)
    📅 17 de junho, (quarta-feira), às 14h (de Brasília)
    🏟️ Houston, EUA

    Portugal x Uzbequistão
    ⚽Fase de grupos (Grupo J)
    📅 23 de junho, (terça-feira), às 14h (de Brasília)
    🏟️ Houston, EUA

    Colômbia x Portugal
    ⚽Fase de grupos (Grupo J)
    📅 27 de junho, (sábado), 20h30 (de Brasília)
    🏟️ Miami, EUA

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