Mulher de Cucurella é ameaçada de morte após ida do lateral ao Real Madrid Claudia Rodríguez admitiu torcer para o Real Madrid e revoltou fãs do Barcelona, onde o jogador foi revelado

A esposa de Cucurella, Claudia, recebeu ameaças de morte nas redes sociais após a celebração da mudança.

A transferência de Marc Cucurella do Chelsea para o Real Madrid foi polêmica e ocorreu durante a Copa do Mundo.

A transferência de Marc Cucurella do Chelsea para o Real Madrid foi polêmica e surpreendente por ocorrer durante a Copa do Mundo. Além disso, a troca de clubes tem provocado reações fora de campo. Segundo relatos da imprensa espanhola, a esposa do lateral, Claudia Rodríguez, recebeu ameaças de morte pelas redes sociais.

continua após a publicidade

O jogador concluiu a transferência antes da estreia da Espanha no Mundial e, assim que a mulher celebrou a negociação falando sobre ser torcedora do Real Madrid desde pequena, tornou-se alvo do ódio dos fãs. Segundo o jornal Sport, a companheira de Cucurella recebeu inúmeras ameaças de morte e foi assediada.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A transferência despertou duras críticas, especialmente por parte dos torcedores do rival Barcelona. A mudança provocou considerável indignação na Catalunha, onde o lateral atuou nas categorias de base e fez sua estreia profissional.

Cucurella comentou o descontentamento dos torcedores do clube que o revelou e justificou ser difícil recusar uma proposta de um dos clubes mais poderosos do mundo. "É muito difícil dizer que não ao Real Madrid. Foi a decisão certa para mim", explicou o titular da seleção da Espanha.

continua após a publicidade

Esposa contou bastidores de negócio de Cucurella com o Real Madrid

Claudia é designer de moda, modelo e influenciadora, com quase 200 mil seguidores no Instagram. O casal está junto desde 2018 e tem três filhos. Ela acompanha de perto o marido nos Estados Unidos: esteve no estádio no empate com Cabo Verde, na estreia, e na vitória contra a Arábia Saudita.

A negociação surpreendeu o mundo do futebol, mas também o próprio jogador e a companheira. Em declarações ao programa espanhol El Chiringuito, a influenciadora revelou bastidores da transferência que ocorreu durante a Copa do Mundo. "Foi tudo muito rápido, ainda não conseguimos processar. Mas estou muito feliz por ele e o Cucurella está muito feliz", celebrou.

Esposa de Cucurella publicou foto com a camisa do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Questionada sobre como soube da transferência, a companheira do lateral-esquerdo detalhou o momento: "Os representantes ligaram por videochamada e disseram que havia uma oferta do Real Madrid, e que as equipes já tinham fechado um acordo."

Apesar da surpresa, a mudança para o clube madrileno tem um significado especial para ela. "Sempre fui do Real Madrid e nunca escondi. Em minha casa me fizeram torcer para o Real Madrid", admitiu, acrescentando que sua lealdade clubística mudou com a relação: "Quando comecei com o Cucurella, vi tudo de uma forma diferente, pois vou sempre apoiar o time onde ele estiver", finalizou.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável