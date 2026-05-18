Copa do Mundo

Curaçao anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista 

Estreante no Mundial, a Onda Azul quer ser a sensação do torneio

Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
12:29
Atualizado há 3 minutos
Curaçao venceu a Jamaica por 2 a 0 (Foto: Divulgação/Concacaf)
imagem cameraCuraçao busca classificação inédita à Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Concacaf)
O técnico Dick Advocaat divulgou, nesta segunda-feira (18) os 26 convocados que representarão a seleção de Curaçao na Copa do Mundo de 2026. A "Onda Azul" é uma das estreantes da competição e vai em busca de ser a surpresa dessa Copa do Mundo após grande classificação nas eliminatórias da Concacaf.

Dick Advocaat - Holanda
Dick Advocaat está no comando do Fenerbahçe (Foto: Ozan Kose / AFP)

Lista completa de convocados da Áustria

Goleiros

Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room

Defensores

Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo

Meio-campistas 

Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, AR'Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe 

Atacantes

Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha

Remanescentes de Rutten com Advocaat

Mesmo com o retorno de Dick Advocaat sob o comando da equipe, Curaçao mantém a lista montada pelo antecessor Fred Rutten. Leandro Bacuna e Tahith Chong são os destaques. Fonville é a novidade mais recente e o jovem Jordi Paulina, que havia estreado em novembro, fica fora da lista final. Com o elenco definido, o menor país da Copa do Mundo vai tentar surpreender em um grupo com bastante tradição na competição.

Curaçao está no grupo E da Copa do Mundo e estreia no dia 14 de junho, contra a Alemanha, em Houston. Na sequência, enfrenta o Equador, no dia 20 de junho, no Kansas, e encerra a fase de grupos contra a Costa do Marfim, dia 25 de junho, na Filadélfia.  

