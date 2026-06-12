É amanhã! Saiba como assistir à estreia Brasil na Copa no Festival Futebol & Samba O evento é realizado pela Effect Sport e apresentado pela Betano

A Mercado Livre Arena Pacaembu, um dos principais polos esportivos e de entretenimento de São Paulo, será palco do Festival Futebol & Samba, Fan Fest criada para reunir torcedores durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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Apresentado pela Effect Sport e pela Betano, o evento será realizado inicialmente nos dias 13, 19 e 24 de junho, com possibilidade de ampliação do calendário de acordo com a campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti no Mundial. Os ingressos já estão disponíveis para venda por meio da plataforma Sympla. Clique aqui para comprar.

As atividades acontecerão no Mercado Pago Hall, espaço de eventos localizado dentro do complexo da Mercado Livre Arena Pacaembu. A expectativa dos organizadores é receber até 6 mil pessoas por edição.

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O projeto foi desenvolvido para proporcionar ao público uma experiência completa durante a Copa do Mundo, combinando a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em telões com ativações de marcas, atrações gastronômicas, apresentações musicais e experiências culturais.

Mais do que um local para acompanhar as partidas, o Festival Futebol & Samba busca se consolidar como um ponto de encontro para os torcedores, unindo esporte, entretenimento e elementos da cultura brasileira em um ambiente voltado para diferentes gerações.

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— Nosso desejo é que o Festival Futebol & Samba se transforme no grande ponto de encontro do torcedor brasileiro durante esse período. Queremos reunir diferentes públicos, gerações e histórias em torno de um único objetivo, que é torcer pela nossa seleção e viver esse momento de forma coletiva — afirmou Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport.

Patrocinadora master da iniciativa, a Betano destaca a ação como parte da estratégia de aproximar os fãs do futebol por meio de experiências presenciais e imersivas durante a principal competição do esporte.

— Estar presente em um projeto como o Festival Futebol & Samba é uma forma de celebrar o futebol ao lado do torcedor brasileiro em um momento de enorme conexão emocional. Queremos proporcionar uma experiência que vá além da partida, reunindo entretenimento, cultura e convivência em um espaço icônico da cidade - disse Guilherme Figueiredo, diretor de Relações Institucionais da Betano no Brasil.

Como será o Festival Futebol & Samba?

Além da transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, o Festival Futebol & Samba contará com apresentações ao vivo de samba, pagode e outros ritmos nacionais, reforçando a proposta de unir futebol, entretenimento e cultura em um único espaço.

O evento também terá uma área gastronômica com diferentes opções de food trucks e estrutura preparada para que os torcedores acompanhem as partidas sem precisar se afastar da programação. A ideia é oferecer uma experiência completa ao público durante os dias de evento.

Os ingressos estão disponíveis em duas categorias: Pista Premium e Pista Comum, cada uma com serviços e experiências exclusivas dentro da operação.

A programação completa, incluindo novas atrações, experiências e possíveis datas adicionais, será divulgada pelos organizadores ao longo das próximas semanas.

Mercado Livre Arena Pacaembu recebe festival durante Copa do Mundo. (Foto: Yghor Boy/Mercado Livre Arena Pacaembu)

Programação Completa: Fase de Grupos

Sábado (13/06) — Brasil x Marrocos

16h00: DJ Puff – Abertura da Arena 16h30: Roda de Samba – Samba do Gogó + apresentação especial 18h00: Escola de Samba Mocidade Alegre – Aquecimento do jogo 19h00: Brasil x Marrocos – Transmissão do Jogo Pós-jogo: Escola de Samba Mocidade Alegre – Show Após o show: Salgadinho e Banda – Show Encerramento: DJ Puff – Encerramento do evento

Sexta-feira (19/06) — Brasil x Haiti

18h30: DJ Cleber Port – Abertura da Arena

DJ Cleber Port – Abertura da Arena 19h00: Roda de Samba – Central do Pagode + Pagode dos Meninos

Roda de Samba – Central do Pagode + Pagode dos Meninos 21h10: MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Aquecimento do jogo

MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Aquecimento do jogo 21h30: Brasil x Haiti – Transmissão do Jogo

Pós-jogo: MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Show

MUM (Mocidade Unida da Mooca) – Show Após o show: Simoninha + Banda – Show

Simoninha + Banda – Show Encerramento: DJ Cleber Port + Zaia – Encerramento do evento

Quarta-feira (24/06) — Brasil x Escócia

16h00: DJ Torrada – Abertura da Arena 17h00: Roda de Samba – Banda Coletivo Missa Canta Samba 18h00: Escola de Samba Mocidade Alegre – Aquecimento do jogo 19h00: Brasil x Escócia – Transmissão do Jogo Pós-jogo: Escola de Samba Mocidade Alegre – Show Após o show: Grupo Bom Gosto – Show Encerramento: DJ Torrada

Mais informações sobre o festival:

Datas: 13, 19 e 24 de junho de 2026

Local: Mercado Pago Hall – Mercado Livre Arena Pacaembu (São Paulo - SP)

Capacidade: Até 6 mil pessoas por edição

Onde comprar: Os ingressos oficiais, setores disponíveis e valores podem ser encontrados diretamente no site da Sympla.

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