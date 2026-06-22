Entenda o ritual de fé realizado pelo Egito antes de jogos da Copa do Mundo Jogadores do Egito foram registrados recitando versos do Alcorão e orações em conjunto

A vitória por 3 a 1 de virada sobre a Nova Zelândia na Copa do Mundo marcou o primeiro triunfo do Egito na história da competição. Após três participações sem vitórias (1934, 1990 e 2018), os egípcios, ainda invictos, estão próximos de mais um grande feito: a primeira classificação do país para o mata-mata da Copa do Mundo.

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Além da atuação esportiva, momentos de espiritualidade também marcaram a participação da seleção do Egito no Mundial. A atitude chamou a atenção de alguns internautas, destacando o papel da fé como elemento de equilíbrio emocional e união dentro do grupo.

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Seleção do Egito na Copa e ligação com a fé

Antes de suas partidas, a seleção egípcia costuma se reunir em círculo para recitar versos do Alcorão (como a Surah Al-Fatihah e Al-Ikhlas), seguidos de súplicas e preces. Tradicionalmente, a Surah Al-Ikhlas é realizada três vezes em sequência, repetição considerada valiosa na religião islâmica: de acordo com o profeta Muhammad, recitá-la três vezes rende uma recompensa espiritual equivalente à leitura do Alcorão inteiro.

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O ritual de fé é visto como uma forma de busca por concentração e equilíbrio emocional para o jogo, trazendo calma e confiança aos jogadores em um momento de pressão. Esse ritual espiritual é muito característico do grupo e evidencia a força da fé dentro da equipe.

Como de costume, os jogadores do Egito também se reuniram para a recitação do Alcorão (também chamado de Quran) nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, em que empataram com a Bélgica em 1 a 1 e venceram a Nova Zelândia por 3 a 1. Antes do Mundial, a mesma prática já havia sido registrada em jogos da Copa Africana de Nações e outros torneios.

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Além da prática religiosa no pré-jogo, outros momentos claros de expressão da fé dos muçulmanos nas partidas são em algumas comemorações de gol ou no final dos jogos, em que se ajoelham no campo para realizar a tradicional oração islâmica. A prostração no gramado, também conhecida como Sujud al-Shukr, é uma demonstração de gratidão a Deus (Alá, como é chamado no Islã).

O Egito volta a jogar no próximo sábado (27), à meia-noite (0h), contra o Irã. Se vencer ou empatar, a equipe irá confirmar a sua primeira classificação ao mata-mata na história das Copas do Mundo.

Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica, enquanto Zico (11) realiza a prostração no gramado (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

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