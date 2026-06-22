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Quem é Katia García? Árbitra mexicana fará história na Copa do Mundo

Juíza apitará Tunísia e Holanda, pela fase de grupos

PorLance!São Paulo (SP)
22/06/2026 14:49
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Katia García, árbitra da Copa do Mundo. (Fifa/Divulgação)
Katia García, árbitra da Copa do Mundo. (Fifa/Divulgação)

A árbitra mexicana Katia García entrará para a história da Copa do Mundo na próxima quinta-feira. Aos 34 anos, ela foi escalada para comandar o duelo entre Tunísia e Holanda, em Kansas City, pela última rodada do Grupo F do Mundial de 2026.

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    • Com a nomeação, Katia se torna apenas a terceira mulher a atuar como árbitra principal em uma partida de Copa do Mundo masculina. Antes dela, apenas a francesa Stéphanie Frappart, no Catar-2022, e a norte-americana Tori Penso, nesta edição do torneio, haviam alcançado a marca.

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    Katia García escalada na Copa do Mundo. (Divulgação)
    Katia García é escalada na Copa do Mundo. (Divulgação)

    Integrante do quadro da FIFA desde 2019, Katia acumula experiência em competições internacionais. A mexicana trabalhou na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 e também integrou a arbitragem dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em seu país, ganhou destaque ao se tornar a primeira mulher em duas décadas a apitar uma partida da principal divisão do futebol mexicano.

    Na atual Copa, Katia já participou de jogos como quarta árbitra e agora terá a oportunidade de conduzir uma partida como responsável pelo apito. A equipe de arbitragem contará ainda com a assistente mexicana Sandra Ramírez e o espanhol José Enrique Naranjo.

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    O confronto tem peso importante na definição do Grupo F, já que a Holanda divide a liderança da chave com o Japão, ambos com quatro pontos, enquanto a Suécia aparece logo atrás, com três. Uma vitória garante os holandeses na fase mata-mata da competição.

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