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Astro desfalca Inglaterra em treino e vira dúvida na Copa do Mundo

Thomas Tuchel espera retorno de jogador na rodada final da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 14:51
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Thomas Tuchel observa treino da Inglaterra ao lado de Declan Rice
Thomas Tuchel observa treino da Inglaterra ao lado de Declan Rice (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Inglaterra não contou com a presença de Bukayo Saka no treinamento comandado por Thomas Tuchel, neste sábado (20). O atleta do Arsenal fez uma sessão individual por conta de um incômodo na região do Aquiles, que foi um problema para o atacante na reta final de temporada dos Gunners.

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    Embora não tenha treinador, Saka não parece preocupar a comissão técnica da Inglaterra para o duelo contra Gana, na terça-feira (23). Thomas Tuchel espera que o jogador esteja apto até para iniciar o jogo contra o Panamá, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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    Por outro lado, Rashford, Declan Rice e Chalobah treinaram sob o forte calor de Kansas City e não preocupam para o jogo contra Gana. No entanto, Thomas Tuchel pode preservar alguns nomes após a vitória sobre o principal rival da chave.

    Ainda assim, o treinador aumentará a intensidade dos treinamentos da Inglaterra visando uma vitória diante de Gana e uma classificação antecipada ao mata-mata da Copa do Mundo. Os Três Leões lideram o Grupo K e podem assegurar a liderança por conta do critério de desempate.

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    Rashford corre no gramado ao lado de seus companheiros de Inglaterra
    Rashford corre no gramado ao lado de seus companheiros de Inglaterra (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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