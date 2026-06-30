Costa do Marfim x Noruega: quem você quer que o Brasil enfrente? Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30) em busca de uma vaga nas oitavas de final

O adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo será conhecido nesta terça-feira (30), após o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. Independentemente de quem avançar, a Seleção Brasileira terá um desafio de alto nível no próximo domingo (5), às 17h.

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Costa do Marfim ou Noruega? Quem você prefere enfrentar?

A Costa do Marfim aposta em um estilo de jogo baseado na velocidade e nos contra-ataques. Com jogadores como Amad Diallo, Yan Diomandé e Franck Kessié, a equipe africana costuma explorar os espaços deixados pelos adversários e pode exigir bastante atenção da defesa brasileira, principalmente pelos lados do campo.

Yan Diomandé disputa bola com jogador da Alemanha na Copa (Foto: Cole Burston / AFP)

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Já a Noruega apresenta uma proposta diferente. O time europeu valoriza a posse de bola e a construção das jogadas com Martin Ødegaard, mas seu principal trunfo é Erling Haaland. O atacante do Manchester City representa uma ameaça constante, tanto em jogadas rápidas quanto dentro da área, tornando qualquer erro defensivo um grande risco para o Brasil.

Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Na avaliação técnica, a Costa do Marfim pode explorar fragilidades da Seleção nas transições defensivas, enquanto a Noruega concentra seu poder ofensivo na qualidade de seus principais jogadores. Em ambos os cenários, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisará manter um alto nível de concentração para seguir em busca do hexacampeonato.