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Costa do Marfim x Noruega: quem você quer que o Brasil enfrente?

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30) em busca de uma vaga nas oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 10:42
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Haaland e Diomandé são destaques de Noruega e Costa do Marfim (Imagem gerada por IA com reprodução de fotos do site Fifa.com)
Haaland e Diomandé são destaques de Noruega e Costa do Marfim (Imagem gerada por IA com reprodução de fotos do site Fifa.com)

O adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo será conhecido nesta terça-feira (30), após o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. Independentemente de quem avançar, a Seleção Brasileira terá um desafio de alto nível no próximo domingo (5), às 17h.

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    Costa do Marfim ou Noruega? Quem você prefere enfrentar?

    A Costa do Marfim aposta em um estilo de jogo baseado na velocidade e nos contra-ataques. Com jogadores como Amad Diallo, Yan Diomandé e Franck Kessié, a equipe africana costuma explorar os espaços deixados pelos adversários e pode exigir bastante atenção da defesa brasileira, principalmente pelos lados do campo.

    Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha
    Yan Diomandé disputa bola com jogador da Alemanha na Copa (Foto: Cole Burston / AFP)

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    Já a Noruega apresenta uma proposta diferente. O time europeu valoriza a posse de bola e a construção das jogadas com Martin Ødegaard, mas seu principal trunfo é Erling Haaland. O atacante do Manchester City representa uma ameaça constante, tanto em jogadas rápidas quanto dentro da área, tornando qualquer erro defensivo um grande risco para o Brasil.

    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Na avaliação técnica, a Costa do Marfim pode explorar fragilidades da Seleção nas transições defensivas, enquanto a Noruega concentra seu poder ofensivo na qualidade de seus principais jogadores. Em ambos os cenários, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisará manter um alto nível de concentração para seguir em busca do hexacampeonato.

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