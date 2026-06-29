Estrangeiros são afastados da Copa e driblam obstáculos e preços por Messi Valores dos ingressos se tornam problema "universal" para os torcedores, que encontram na Fan Fest uma alternativa para assistir aos jogos da Copa

ARLINGTON, TX (EUA) - Casa do Dallas Cowboys, franquia da NFL e dona da maior torcida dos Estados Unidos, Arlington teve nos estrangeiros os principais responsáveis por criar um, ainda tímido, clima de Copa do Mundo na terra do futebol americano. O movimento ganhou força durante a passagem da Argentina pela cidade, impulsionado pela presença de Messi, principal atração da primeira fase.

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Para acompanhar as partidas do camisa 10, os torcedores precisaram driblar alguns obstáculos impostos pelo torneio, como a oferta limitada de ingressos diante da alta demanda e a ação do mercado paralelo de revenda, que inflacionou os preços das entradas. Em alguns casos, os bilhetes chegaram a superar R$ 40 mil para uma única partida.

A comunidade argentina radicada no Texas, somada aos estrangeiros que têm em Messi o maior ídolo, ajudou a levar às ruas e aos estádios um ambiente típico do futebol sul-americano, com bandeiraços e arquibancadas tomadas por cantos. Segundo levantamento do Pew Research Center, instituição apartidária e sem fins lucrativos sediada em Washington, D.C., cerca de 23 mil argentinos vivem no Estado, o equivalente a aproximadamente 10% da população de origem argentina residente nos Estados Unidos.

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O resultado foi a presença de lotação máxima nos três jogos da atual campeã mundial na primeira fase, dois deles no AT&T Stadium, em Dallas, com capacidade para 70.649 torcedores. Quem não conseguiu ingresso se concentrou no Klyde Warren Park, nos arredores da cidade, e também no entorno da arena, apesar do perímetro de restrição da Fifa.

Nigeriano, um amigo e o amor por Lionel Messi

Nos últimos dez anos, a taxa de estrangeiros vivendo no Texas saltou de 9% para 18,5%, o que representa hoje cerca de um quinto da população total do estado, estimada em 31,2 milhões de habitantes. Entre eles está o motorista de aplicativo Ukinebo, nascido em Abuja, capital da Nigéria, fã de futebol e, sobretudo, de Lionel Messi.

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Quantidade de estrangeiros vivendo no Estado do Texas (Foto: Reproduão/migration policy)

Há dez anos no Texas, Ukinebo decidiu migrar em busca de melhores condições de vida, motivação comum entre imigrantes que chegam aos Estados Unidos. Arlington foi a cidade escolhida pela semelhança do clima com a Nigéria, com verões que passam dos 35 graus, além das oportunidades de emprego e do custo de vida mais baixo em comparação a outros estados, como Flórida, Califórnia e Nova York.

— Aqui, eu consigo viver pagando 1.300 dólares por mês em uma casa com quintal e três cômodos. Consigo viver do meu carro e ainda junto um pouco de dinheiro para enviar ao meu país. (Por que escolheu o Texas?) Parece com a minha Abuja, capital da Nigéria, clima quente na maioria do tempo. Esse negócio de Flórida e Nova York não é pra mim… Já conheci em viagem, mas não tenho como pagar 4 ou 5 mil dólares de aluguel, nem ganho isso (risos) — explicou durante corrida de aplicativo.

Ao ser perguntado sobre futebol e Copa do Mundo, a reação de felicidade foi instantânea. Ukinebo esteve presente no último compromisso da Argentina na fase de grupos da Copa, quando venceu a Jordânia por 3 a 1. Diferente de outras oportunidades, em que assistiu aos jogos na fan fest e nos arredores do estádio, nos chamados tailgates, ele pôde acompanhar Messi das arquibancadas graças a um presente de um amigo nigeriano.

— Eu fui ver meu primeiro jogo de futebol de seleção na vida e era o Messi (mostrou o ingresso online no site da Fifa). Foi presente de um amigo meu que veio da Nigéria... eu não acreditei de primeira e fiquei nervoso até ele "dar o ok" (passar no ponto de controle do estádio). Desculpa, amigo, mas eu sou torcedor da Argentina por causa do Messi já que a Nigéria não está classificada — brincou.

Questionado sobre por que não torce por outra seleção africana, ele foi direto: "Eles não torcem por nós também, e, mesmo que torcessem, o Messi é maior que todos".

Ukinebo, motorista de aplicativo e fã de Messi, durante conversa antes de partida da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Ingressos são problema "universal" para estrangeiros na Copa

Em algum momento da vida, você já ouviu a frase "o amor não tem preço". Nesta Copa do Mundo, no entanto, ele tem, e é salgado. O preço dos ingressos no torneio tem sido tema constante de debate. Enquanto alguns torcedores recorrem a movimentos organizados de seus países, como o Movimento Verde Amarelo (MVA), que viabiliza entradas com valores fixados, outros dependem do sorteio da Fifa ou de negociações paralelas para tentar realizar o sonho de assistir à competição no estádio.

As entradas, que tinham preço inicial de 60 dólares nos setores mais baratos, chegam a ultrapassar a casa dos milhares de dólares devido à especulação, ao interesse e, principalmente, ao jogo em questão.

— A Fifa pode ajustar os preços dos ingressos ao longo das fases de venda, com base na análise da demanda e da disponibilidade para cada partida — explicou a entidade em nota.

Nesse sentido, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, entre Colômbia e Portugal, o Lance! foi ao local do duelo e entrevistou alguns torcedores que comentaram sobre os preços que estavam enfrentando para assistir ao jogo, que contaria com outro grande astro, o Cristiano Ronaldo. Alguns fãs classificaram a experiência para adquirir os ingressos como "muito complicada".

De acordo com os torcedores entrevistados, o grande problema estava no valor dos ingressos. Segundo relatos ouvidos pela reportagem, os preços das entradas para a partida entre Colômbia e Portugal variavam entre US$ 3 mil e US$ 4 mil, em uma área considerada distante do campo.

— Sobre os ingressos, agora, olhando a página da Fifa, os ingressos estão mais ou menos US$ 4 mil, US$ 3,5 mil. Tentamos conversar com as pessoas, amigos, e está igual, os mesmos US$ 3 mil, US$ 2,5 mil, mas já em lugar em cima (do estádio). Mas, como está na página (da Fifa), US$ 4 mil, US$3,5 mil — relatou um torcedor colombiano ao Lance! antes da partida entre Colômbia e Portugal.

Dessa maneira, para não perderem a viagem após se deslocarem até as cidades-sede, muitos fãs que não têm condições de arcar com bilhetes que chegam a mais de R$ 23 mil estão encontrando na Fan Fest a solução ideal. O espaço se tornou a alternativa encontrada pelos torcedores para assistir às partidas em clima de Mundial, sem deixar de lado a emoção da Copa do Mundo.

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