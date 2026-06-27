Espanha tem problemas no elenco para o mata-mata da Copa do Mundo; veja
Técnico Luis de la Fuente ligou alerta com possíveis baixas no ataque
A Espanha ligou o alerta para problemas sérios no elenco de olho no mata-mata da Copa do Mundo. Nico Williams deixou o gramado após a partida contra o Uruguai, na última sexta-feira (26), com dores musculares, enquanto Yéremy Pino passará por exames com suspeita de fratura na clavícula esquerda.
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Nico deixou o Estádio Akron, em Guadalajara, no México, mancando muito e com semblante de fortes dores na região, como informou o jornal "Mundo Deportivo". O atacante do Athletic Bilbao atuava sob controle de carga em meio a recuperação por pubalgia.
Já o ponta Yéremy Pino, do Crystal Palace, pode ter feito sua última atuação no Mundial. Os exames iniciais no vestiário deixaram o jogador abalado. Ele se lesionou após uma queda e, mesmo assim, continuou até o fim da vitória por 1 a 0, que classificou a Espanha em primeiro no Grupo H e eliminou o Uruguai.
— O jogador está sofrendo muito, e o esforço que ele fez para jogar até o final da partida foi tremendo; foi heroico. Sou muito grato, e seus companheiros de equipe ainda mais — disse o técnico Luis de la Fuente, em entrevista coletiva.
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Espanha aguarda adversário
Classificada em primeiro no Grupo H, a Espanha aguarda pelo desfecho do Grupo J. Seu adversário na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo será o vencedor do confronto entre Áustria e Argélia, que jogarão neste sábado (27), às 23h.
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