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Espanha tem problemas no elenco para o mata-mata da Copa do Mundo; veja

Técnico Luis de la Fuente ligou alerta com possíveis baixas no ataque

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 12:57
Atualizado há 2 minutos
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Nico Williams, da Espanha, em lance com Varela, do Uruguai
Nico Williams (E) preocupa Espanha após relatar dores musculares (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

A Espanha ligou o alerta para problemas sérios no elenco de olho no mata-mata da Copa do Mundo. Nico Williams deixou o gramado após a partida contra o Uruguai, na última sexta-feira (26), com dores musculares, enquanto Yéremy Pino passará por exames com suspeita de fratura na clavícula esquerda.

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    Nico deixou o Estádio Akron, em Guadalajara, no México, mancando muito e com semblante de fortes dores na região, como informou o jornal "Mundo Deportivo". O atacante do Athletic Bilbao atuava sob controle de carga em meio a recuperação por pubalgia.

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    Já o ponta Yéremy Pino, do Crystal Palace, pode ter feito sua última atuação no Mundial. Os exames iniciais no vestiário deixaram o jogador abalado. Ele se lesionou após uma queda e, mesmo assim, continuou até o fim da vitória por 1 a 0, que classificou a Espanha em primeiro no Grupo H e eliminou o Uruguai.

    — O jogador está sofrendo muito, e o esforço que ele fez para jogar até o final da partida foi tremendo; foi heroico. Sou muito grato, e seus companheiros de equipe ainda mais — disse o técnico Luis de la Fuente, em entrevista coletiva.

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    Yéremy Pino, da Espanha, levou a pior em dividida com Bentancur, do Uruguai
    Yéremy Pino, da Espanha, sofreu lesão em queda no jog contra o Uruguai (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

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