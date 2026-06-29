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Brasil quebra escrita que durava desde 2002 na Copa do Mundo: 'O hexa vem'

Seleção conquistou o pentacampeonato há 24 anos atrás

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 17:32
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Brasil saiu atrás no placar contra o Japão, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo, mas virou nos minutos finais. Com a virada, a Seleção Brasileira quebrou uma escrita que durava 24 anos, ou seja, desde 2002.

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    A última vez que o Brasil havia revertido um placar em mata-mata do Mundial foi em 2002, contra a Inglaterra, com 2 a 1. Na ocasião, a Seleção Brasileira e a inglesa disputava uma vaga na semifinal da Copa daquele ano.

    Michael Owen marcou o primeiro gol da partida aos 23 minutos, no entanto, a virada brasileira sai dos pés de dois craques. Rivaldo empata aos 45 minutos e Ronaldinho Gaúcho, com falta excelente encobre o goleiro Seaman, colocando o Brasil na final da Copa do Mundo daquele ano.

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    Virada da Seleção Brasileira sobre a Inglaterra veio dos pés de Ronaldinho Gaúcho
    Virada da Seleção Brasileira sobre a Inglaterra veio dos pés de Ronaldinho Gaúcho. (Foto: Reprodução)

    Nas redes sociais, torcedores brasileiros se animaram com a coincidência e principalmente puderam voltar a sonhar com o hexa.

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    Veja a repercussão:

    Como foi a partida entre Brasil 2 x 1 Japão?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol
    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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