Histórico! Bósnia carimba vaga inédita no mata-mata da Copa do Mundo Classificação inédita emociona o povo bósnio

A Bósnia fez história em solo norte-americano. Doze anos após a sua estreia em mundiais, a seleção bósnia garantiu, pela primeira vez, a classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo. O passaporte para o mata-mata carimbou-se com a confirmação da vaga entre os melhores terceiros colocados, um cenário consolidado logo após a vitória do Brasil sobre a Escócia.

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Trajetória no Grupo B

A equipe do técnico Sergej Barbarez chegou ao torneio com credibilidade após superar o País de Gales e a Itália na repescagem das eliminatórias europeias. Sorteada no Grupo B, a seleção estreou com um empate por 1 a 1 diante do anfitrião Canadá, sofreu um revés por 4 a 1 contra a Suíça e fechou a primeira fase com um triunfo por 3 a 1 sobre o Catar.

Torcedores da Bósnia fazem a festa no estádio (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Com quatro pontos somados, os europeus superaram o desempenho de sua única participação anterior. Em 2014, no Brasil, o país despediu-se na fase de grupos após somar apenas três pontos com uma vitória sobre o Irã.

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Copa do Mundo 2014 - Argentina x Bósnia (Foto: Cleber Mendes/ LANCE!Press)

Regulamento da Copa do Mundo

O atual formato da Copa do Mundo garante o avanço direto dos dois primeiros colocados de cada chave, além das oito melhores campanhas entre os terceiros colocados. Foi por esse caminho que a Bósnia assegurou a sua continuidade na competição.

Cenário favorável:

A derrota da Escócia para a Seleção Brasileira impediu que os escoceses alcançassem a pontuação dos bósnios. Devido aos cruzamentos restantes, as equipes do Grupo C (Escócia), Grupo D (Austrália e Paraguai), Grupo I (Senegal e Iraque) e Grupo J (Áustria e Argélia) já não possuem condições matemáticas de superar o time de Sergej Barbarez.

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