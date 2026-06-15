Inglaterra x Croácia Palpite – Análise e odds (17/05)

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A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. A partida abre a campanha das duas seleções no Grupo L, que também conta com Gana e Panamá.

O duelo representa o primeiro grande teste do projeto de Thomas Tuchel, que comandou a Inglaterra nas Eliminatórias sem sofrer um único gol em oito jogos. Do outro lado, a Croácia de Zlatko Dalic chega ao torneio carregando o peso de campanhas recentes históricas, com o vice-campeonato em 2018 e o terceiro lugar em 2022.

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Análise da partida - Inglaterra estreia favorita, Croácia busca resposta

A campanha da Inglaterra nas Eliminatórias Europeias foi a mais dominante entre todas as seleções da UEFA. Foram oito vitórias em oito jogos, 22 gols marcados e nenhum sofrido. O desempenho incluiu goleada por 5 x 0 sobre a Sérvia fora de casa e vitória por 2 x 0 contra a Albânia, dois dos adversários mais fortes do grupo.

Thomas Tuchel assumiu a seleção em janeiro de 2025 e construiu o time a partir de uma estrutura defensiva compacta. Declan Rice e Elliot Anderson protegem a linha defensiva, enquanto Jude Bellingham ganha liberdade para conectar o meio ao ataque. O resultado foi uma Inglaterra menos exposta e mais controladora.

Nos amistosos preparatórios, a equipe oscilou. O empate por 1 x 1 com o Uruguai e a derrota por 1 x 0 para o Japão expuseram dificuldades criativas contra adversários compactos. A resposta veio nas duas últimas partidas, com vitória por 1 x 0 sobre a Nova Zelândia e triunfo por 3 x 0 diante da Costa Rica.

O ataque inglês gira em torno de Harry Kane, que chega após a melhor temporada de sua carreira, com 61 gols pelo Bayern de Munique. Bukayo Saka oferece profundidade pela direita, Bellingham aparece como principal articulador central, e a disputa entre Marcus Rashford e Anthony Gordon pela esquerda é a principal dúvida ofensiva.

A Croácia chega ao Mundial depois de uma campanha classificatória forte, com sete vitórias e um empate, 26 gols marcados e apenas quatro sofridos. O único tropeço foi o empate sem gols contra a Tchéquia, em Praga. Ainda assim, o desempenho nas Eliminatórias confirmou a competitividade da equipe de Dalic.

A fase recente, porém, levanta dúvidas. A Croácia venceu Montenegro e Colômbia em março, mas perdeu para Brasil e Bélgica na sequência final de preparação. A vitória por 2 x 1 sobre a Eslovênia, com gols de Luka Modric e Mario Pasalic nos minutos finais, trouxe alívio, mas não eliminou as preocupações defensivas.

O elenco croata vive uma transição geracional. Modric, aos 40 anos, disputa provavelmente sua última Copa do Mundo. Ivan Perisic e Andrej Kramaric seguem importantes, mas já não têm o mesmo vigor físico. A força continua no meio-campo, com Modric e Mateo Kovacic, mas as extremidades e a defesa chegam sob pressão.

Uma visão da Inglaterra

Poucas estreias em Copas pareceram tão exigentes para a Inglaterra quanto este duelo contra a Croácia. A equipe de Tuchel começa o torneio contra uma seleção acostumada a competir em grandes jogos e que eliminou os ingleses na semifinal de 2018.



A Croácia já não tem o mesmo fôlego de seus melhores anos, mas segue perigosa pelo peso competitivo de seus veteranos. Modric, Perisic e Kramaric sabem administrar ritmos, esfriar partidas e transformar jogos equilibrados em disputas longas.



Para a Inglaterra, um desempenho convincente teria peso imediato. Tuchel ainda enfrenta questionamentos sobre escolhas na convocação e sobre a ausência de alguns nomes decisivos, mas uma vitória contra a Croácia ajudaria a reduzir a desconfiança.



O contrário também é verdadeiro. Um tropeço logo na estreia reacenderia a pressão sobre uma seleção que carrega seis décadas de expectativa e frustração. Em um grupo com Gana e Panamá, vencer o rival mais forte da chave pode simplificar muito o caminho.



Não é exagero dizer que esta estreia pode moldar o clima de toda a campanha inglesa. Uma vitória reacende o entusiasmo em torno do "It's Coming Home"; uma derrota coloca Tuchel sob cobrança desde o primeiro jogo. Barney Corkhill, Sports Mole

Confrontos diretos entre Inglaterra x Croácia

Inglaterra e Croácia já se enfrentaram 11 vezes, com vantagem inglesa no retrospecto: seis vitórias, dois empates e três triunfos croatas. Apesar disso, alguns dos confrontos mais marcantes ficaram do lado da seleção balcânica.

O duelo mais lembrado aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de 2018. Após sair atrás no placar, a Croácia virou na prorrogação e venceu por 2 a 1, com Mandzukic marcando o gol da classificação para a final.

O encontro mais recente ocorreu na Eurocopa 2020, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0 em Wembley. Em Copas do Mundo, este será apenas o segundo confronto entre as seleções, com os ingleses chegando em melhor momento, mas ainda carregando a lembrança da eliminação em 2018.

Notícias de Inglaterra x Croácia

Inglaterra: desfalques e dúvidas

A Inglaterra chega à estreia sem problemas relevantes no departamento médico. Noni Madueke, que gerou preocupação no fim da temporada da Premier League, juntou-se ao grupo após a final da Champions League pelo Arsenal e treinou normalmente.

Tuchel utilizou os amistosos para rodar o elenco. Contra a Nova Zelândia, escalou uma formação mais próxima da titular. Diante da Costa Rica, deu minutos a reservas antes de promover substituições na segunda etapa.

A principal dúvida tática está na função de meia central. Morgan Rogers impressionou nas Eliminatórias, mas Jude Bellingham retornou ao grupo e é favorito para iniciar atrás de Kane. Na lateral esquerda, Nico O'Reilly, do Manchester City, deve ser a aposta de Tuchel.

No ataque, Bukayo Saka deve começar pela direita, enquanto Marcus Rashford e Anthony Gordon disputam a vaga pelo lado esquerdo. Gordon foi bem contra a Costa Rica, mas Rashford ainda oferece mais experiência em grandes torneios.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Croácia: desfalques e dúvidas

A Croácia tem algumas situações delicadas para a estreia. Luka Modric sofreu fratura no osso zigomático em abril, durante jogo pelo Milan, e seguiu plano de recuperação específico entre clube e seleção. O capitão está liberado, mas sua condição será monitorada.

Josko Gvardiol e Mateo Kovacic também retornaram de lesões. O zagueiro do Manchester City ficou afastado por parte da temporada, mas voltou a treinar com o grupo. Kovacic superou problemas musculares e deve começar como titular.

Duje Caleta-Car perdeu os amistosos contra Bélgica e Eslovênia por lesão nas costas. O defensor da Real Sociedad voltou aos treinos e deve ficar à disposição, mas pode iniciar no banco.

Dalic testou variações recentes entre o 3-4-2-1 e o 4-2-3-1. A tendência, contra a Inglaterra, é manter linha de quatro na defesa, com Modric em função mais avançada e Kramaric aproximando-se de Budimir.

Provável escalação da Croácia (4-2-3-1): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Luka Vuskovic e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic e Luka Modric; Mario Pasalic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Destaques individuais de Inglaterra x Croácia

Jogador destaque · Inglaterra Harry Kane 61 Gols em todas as competições pelo Bayern de Munique na temporada 2025/26 36 Gols na Bundesliga 2025/26, artilheiro pela terceira temporada consecutiva 114 Jogos pela seleção da Inglaterra 79 Gols pela Inglaterra, maior artilheiro da história da seleção Jogador destaque · Croácia Luka Modrić 198 Jogos pela seleção da Croácia, recorde absoluto do país 29 Gols pela Croácia em jogos oficiais e amistosos 34 Jogos na Serie A 2025/26 pelo Milan (dois gols, três assistências) 60,5 Passes precisos por jogo na Serie A, segundo melhor entre meias centrais

Os técnicos - Tuchel busca afirmação, Dalic administra transição

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, de 52 anos, é o primeiro técnico alemão a comandar a seleção inglesa. A escolha gerou debate no início, mas a campanha perfeita nas Eliminatórias, com oito vitórias e nenhum gol sofrido, deu força imediata ao trabalho.

Seu modelo prioriza controle, proteção defensiva e eficiência no terço final. O 4-2-3-1 com Rice e Anderson dá sustentação ao time, enquanto Kane, Bellingham e Saka carregam a responsabilidade criativa e decisiva.

Zlatko Dalic

Zlatko Dalic está no comando da Croácia desde 2017 e é um dos treinadores mais longevos entre as seleções classificadas. Com ele, a equipe foi vice-campeã mundial em 2018 e terminou em terceiro lugar em 2022.

O desafio atual é conduzir a transição geracional sem perder competitividade. Modric, Perisic e Kramaric ainda são importantes, mas jovens como Baturina, Petar Sucic e Vuskovic precisam ganhar espaço em um ciclo cada vez mais exigente fisicamente.

Análise tática de Inglaterra x Croácia

A Inglaterra deve atuar no 4-2-3-1, com Rice e Anderson protegendo a defesa e Bellingham centralizado. Saka será a principal arma pelo lado direito, enquanto Rashford ou Gordon dará profundidade pela esquerda. A ideia de Tuchel é controlar o ritmo sem abrir mão da pressão alta.

O duelo central será decisivo. Se Rice e Anderson conseguirem limitar Modric e Kovacic, a Croácia perderá seu principal mecanismo de controle. A Inglaterra deve tentar pressionar a saída croata desde os primeiros minutos, forçando erros e acelerando ataques curtos.

A Croácia tende a responder com bloco médio e compactação por dentro. Perisic já não tem a mesma explosão, mas ainda oferece inteligência posicional nas transições. Gvardiol pode ser uma peça importante pela esquerda, avançando para criar superioridade e apoiar a construção.

As bolas paradas podem pesar em um jogo de poucos espaços. A Inglaterra tem força aérea com Stones, Guehi e Kane, enquanto a Croácia conta com Budimir como referência no jogo alto. Em uma estreia que tende a ser cautelosa, um lance ensaiado pode decidir.

Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Croácia

🎯 Palpite do Lance! Inglaterra 1 x 0 Croácia – Odd 5,75 na Br4Bet A Inglaterra chega à estreia com mais qualidade técnica, um modelo de jogo bem definido e melhores condições para controlar as ações diante de uma Croácia que ainda convive com dúvidas físicas e algumas fragilidades defensivas recentes. O cenário aponta para uma vitória inglesa por margem curta, em um confronto que tende a ser equilibrado e decidido nos detalhes. A Inglaterra não sofreu gols nos últimos dez jogos , incluindo toda a campanha das Eliminatórias (oito jogos)

, incluindo toda a campanha das Eliminatórias (oito jogos) Harry Kane marcou 61 gols pelo Bayern de Munique em 2025/26 e oito gols nas Eliminatórias pela Inglaterra

e oito gols nas Eliminatórias pela Inglaterra A Croácia sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos

Quatro dos últimos oito jogos da Inglaterra terminaram em 2 x 0 , e cinco dos seis últimos tiveram menos de três gols

, e cinco dos seis últimos tiveram menos de três gols No último encontro entre as equipes (Euro 2020), a Inglaterra venceu por 1 x 0 com gol de Raheem Sterling

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