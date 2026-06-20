Milésimo jogo em Copas do Mundo: Tunísia estreia novo treinador Hervé Renard tenta reverter a situação da Tunísia após goleada contra Suécia

A Tunísia teve uma estreia desastrosa na Copa do Mundo de 2026 contra a seleção da Suécia, sofrendo uma goleada de 5 a 1 e demitindo o seu treinador Sabri Lamouchi logo após a derrota. O comando da seleção foi entregue a Hervé Renard, que fará a sua estreia neste domingo (21), às 1h (de Brasília), contra o Japão. A partida também será marcada por um outro fator: o confronto se tornará o milésimo jogo da história das Copas.

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Patch de 1000 jogos da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / Adidas)

➡️Tunísia x Japão marcará o milésimo jogo da história da Copa do Mundo

Estreia do novo treinador da Tunísia na Copa

Hervé Renard já possui um vasto currículo no futebol de seleções. O técnico foi bicampeão da Copa Africana de Nações (com a Zâmbia em 2012 e Costa do Marfim em 2015) e esteve no comando da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022. Nesta última edição do torneio, a equipe saudita não passou de fase, mas ficou marcada pela vitória na estreia contra a Argentina, seleção que, posteriormente, foi campeã do Mundial.

O treinador foi demitido do cargo na Arábia Saudita a menos de dois meses antes da atual edição da Copa começar. Já na segunda rodada da fase de grupos, Renard corre contra o tempo para tentar corrigir os problemas expostos pelo time da Tunísia na estreia.

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No entanto, o treinador destacou, em sua primeira coletiva de imprensa, que "não há nenhum mágico no futebol; há trabalho, preparação e, depois, é preciso ser bom e eficaz no momento certo". De acordo com Renard, o desafio não será fácil, mas sim motivador.

- Disse aos jogadores: é preciso levantar a cabeça e seguir em frente. Vocês estão aqui para representar o país; é uma honra e um dever. Ainda restam dois jogos. É uma Copa do Mundo. Enquanto há vida, há esperança.

Japão desfalcado

A seleção japonesa já iniciou a Copa do Mundo com importantes desfalques por lesão, como o meia e capitão Wataru Endo, o craque Kaoru Mitoma e o atacante Takumi Minamino. Contudo, os japoneses também perderam Takefusa Kubo para o segundo jogo da Copa, já que o jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo na estreia da equipe.

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Com o desfalque, jogadores como Daichi Kamada e Keito Nakamura terão mais responsabilidade de assumir o protagonismo do time. A dupla já teve participação decisiva contra os holandeses, no empate por 2 a 2 na estreia da Copa.

De acordo com Nakamura, a equipe japonesa deve variar o ataque com dribles, tabelas e chutes de longa distância. "Espero que não mantenhamos um ritmo previsível e possamos apresentar diferentes formas de jogar", complementa.

Contudo, o jogador comentou a falta que Kubo faz para o jogo do Japão: "Fico pensando no que acontecerá com nossas chances sem as ideias e criatividade dele, aquela característica especial que ele possui." Ainda assim, Nakamura acredita na recuperação rápida do meia-atacante e diz não estar preocupado quanto a isso.

Tunísia x Japão

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